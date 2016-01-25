[Индекс номера 32 (05.03.2019)]



Резонанс

Если лифт не работает

Новые лифты, которые меняют в Норильске в рамках муниципальной программы, после запуска не всегда работают корректно, а то и вовсе простаивают. Норильчане между собой это обсуждают, но жаловаться в администрацию не спешат. А следовало бы.

– Документа, регламентирующего срок замены лифтов, нет. Но есть локальный сметный расчёт, в соответствии с которым бригаде по замене лифтового оборудования, состоящей из трёх человек, отводится три месяца на замену подъёмника, ещё две недели после этого даётся на пусконаладочные работы и оценку соответствия смонтированного оборудования стандартам качества, — поясняет Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ Норильска. — А затем управляющая компания должна предъявить лифт Ростехнадзору, а это ещё порядка двух недель. Если суммировать все сроки, то замена одного подъёмника может занять около четырёх месяцев. В Норильске же практически везде удавалось завершить все работы и проверки значительно раньше. Стоит отметить, что подрядчик несёт гарантийные обязательства за установку в течение двух лет. Кроме того, есть гарантийные сроки и на сами лифты: 24 месяца от даты выпуска или 18 месяцев после установки и запуска в эксплуатацию. Если говорить о конкретных жалобах, то на ул. Строительной, 22, был зафиксирован ряд кратковременных остановок лифтов. Дело в том, что здесь был заключён договор с омским заводом–изготовителем лифтового оборудования, а ранее работа велась с белорусским заводом (г. Могилёв), поэтому в процессе эксплуатации омских лифтов возникла необходимость в адаптации электронного оборудования. На ул. Шахтёрской, 11а, в первом и втором подъездах, после замены лифтов вышли из строя частотные преобразователи. Приборы были заменены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств, но понадобилось дополнительное время. В третьем подъезде после ввода лифта в эксплуатацию возникли проблемы с дверьми шахты — потребовались дополнительные запчасти. Это совпало с новогодними каникулами, поэтому сразу устранить неполадки не удалось. Сегодня лифт работает. Все вопросы жильцов по поводу лифтов решаются достаточно оперативно, по первой же заявке. Если лифт не исправен, об этом надо уведомить либо лифтовую организацию (номера телефонов размещены в подъездах всех домов), либо единую дежурную диспетчерскую службу — 22–33–38 или 22–33–39, либо отдел оперативного контроля управления городского хозяйства администрации города Норильска — 43–70–57 или управляющую компанию. Все заявки передаются в специализированную организацию.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Документа, регламентирующего срок замены лифтов, нет. Но есть локальный сметный расчёт, в соответствии с которым бригаде по замене лифтового оборудования, состоящей из трёх человек, отводится три месяца на замену подъёмника, ещё две недели после этого даётся на пусконаладочные работы и оценку соответствия смонтированного оборудования стандартам качества, — поясняет Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ Норильска. — А затем управляющая компания должна предъявить лифт Ростехнадзору, а это ещё порядка двух недель. Если суммировать все сроки, то замена одного подъёмника может занять около четырёх месяцев. В Норильске же практически везде удавалось завершить все работы и проверки значительно раньше.Стоит отметить, что подрядчик несёт гарантийные обязательства за установку в течение двух лет. Кроме того, есть гарантийные сроки и на сами лифты: 24 месяца от даты выпуска или 18 месяцев после установки и запуска в эксплуатацию.Если говорить о конкретных жалобах, то на ул. Строительной, 22, был зафиксирован ряд кратковременных остановок лифтов. Дело в том, что здесь был заключён договор с омским заводом–изготовителем лифтового оборудования, а ранее работа велась с белорусским заводом(г. Могилёв), поэтому в процессе эксплуатации омских лифтов возникла необходимость в адаптации электронного оборудования. На ул. Шахтёрской, 11а, в первом и втором подъездах, после замены лифтов вышли из строя частотные преобразователи. Приборы были заменены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств, но понадобилось дополнительное время. В третьем подъезде после ввода лифта в эксплуатацию возникли проблемы с дверьми шахты — потребовались дополнительные запчасти. Это совпало с новогодними каникулами, поэтому сразу устранить неполадки не удалось. Сегодня лифт работает.Все вопросы жильцов по поводу лифтов решаются достаточно оперативно, по первой же заявке.Если лифт не исправен, об этом надо уведомить либо лифтовую организацию (номера телефонов размещены в подъездах всех домов), либо единую дежурную диспетчерскую службу — 22–33–38 или 22–33–39, либо отдел оперативного контроля управления городского хозяйства администрации города Норильска — 43–70–57 или управляющую компанию. Все заявки передаются в специализированную организацию.

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