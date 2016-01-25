[Индекс номера 32 (05.03.2019)]



Право руля

Пристегните ремни!

«Право руля» — совместный проект «Заполярной правды», Госавтоинспекции и норильских школ. Мы предложили ребятам отразить в рисунках своё видение ситуации на дорогах. Лучшие работы станут основой для флаеров, которые учащиеся и инспекторы ГИБДД будут вручать водителям во время совместных рейдов.

Рисунок Анны Паниной, 10 лет Сегодняшняя тема — значение ремней безопасности. Первый появился в США в 1885 году и предназначался для удерживания на конной повозке извозчика, чтобы он не упал с неё. Сейчас ремень безопасности является самым распространённым способом обезопасить водителя и пассажира во время движения транспортного средства, особенно если автомобиль или автобус совершают экстренное торможение при ДТП или по каким–то другим причинам, например, из–за погодных условий. Но некоторые водители и пассажиры игнорируют этот факт, считая такую защиту неэффективной и даже опасной. Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД, во время беседы с учениками первой школы отметил, что ремни безопасности спасают от гибели и тяжёлых травм в 70 процентах дорожных происшествий, и привёл примеры: Рисунок Стефании Елисеевой, 13 лет — Пристёгиваясь, вы увеличиваете свои шансы остаться в живых почти в 2,4 раза. Риск гибели при лобовом столкновении уменьшается в 2,3 раза, в случае бокового удара — в 1,8 раза, в случае опрокидывания и переворота — в 5 раз. Эти факты подтверждает недавнее дорожно–транспортное происшествие, которое произошло в январе этого года на автодороге Норильск — Талнах. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля, в одном из которых находилась семья — мама и трое ребятишек, восьми, 11 и 15 лет. Благодаря тому что все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности, никто из них не получил серьёзных травм, все отделались ушибами и порезами. В противном случае, шансы выжить у них в такой аварии равнялись бы нулю. При лобовом столкновении с неподвижным препятствием даже на скорости 25 км/ч человек получает удар настолько сильный, как если бы он упал лицом вниз, стоя на стуле. На скорости 40 км/ч удар соизмерим с падением уже с девяти стульев, поставленных один на другой. На скорости 60 км/ч — как при падении с шестого этажа, 80 км/ч — с девятого, 90 км/ч — с 12–го этажа, а 110 км/ч — с крыши 16–этажного дома. Рисунок Никиты Кравченко, 9 лет На скорости всего в 10 км/ч маленький ребёнок на руках у родителей «весит» почти 200 кг, и при столкновении его просто не удержать руками, даже если взрослый пристёгнут. Вес взрослого на такой же скорости достигает тонны. При этом ДТП происходит молниеносно. Спустя 0,026 секунды после столкновения с препятствием вдавливается бампер. Сила, в тридцать раз превышающая вес автомобиля, останавливает его движение на линии передних сидений, тогда как пассажиры — если они не пристёгнуты ремнями безопасности — продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км/ч.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сегодняшняя тема — значение ремней безопасности. Первый появился в США в 1885 году и предназначался для удерживания на конной повозке извозчика, чтобы он не упал с неё. Сейчас ремень безопасности является самым распространённым способом обезопасить водителя и пассажира во время движения транспортного средства, особенно если автомобиль или автобус совершают экстренное торможение при ДТП или по каким–то другим причинам, например, из–за погодных условий. Но некоторые водители и пассажиры игнорируют этот факт, считая такую защиту неэффективной и даже опасной.Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД, во время беседы с учениками первой школы отметил, что ремни безопасности спасают от гибели и тяжёлых травм в 70 процентах дорожных происшествий, и привёл примеры:— Пристёгиваясь, вы увеличиваете свои шансы остаться в живых почти в 2,4 раза. Риск гибели при лобовом столкновении уменьшается в 2,3 раза, в случае бокового удара — в 1,8 раза, в случае опрокидывания и переворота — в 5 раз. Эти факты подтверждает недавнее дорожно–транспортное происшествие, которое произошло в январе этого года на автодороге Норильск — Талнах. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля, в одном из которых находилась семья — мама и трое ребятишек, восьми, 11 и 15 лет. Благодаря тому что все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности, никто из них не получил серьёзных травм, все отделались ушибами и порезами. В противном случае, шансы выжить у них в такой аварии равнялись бы нулю.При лобовом столкновении с неподвижным препятствием даже на скорости 25 км/ч человек получает удар настолько сильный, как если бы он упал лицом вниз, стоя на стуле. На скорости 40 км/ч удар соизмерим с падением уже с девяти стульев, поставленных один на другой. На скорости 60 км/ч — как при падении с шестого этажа, 80 км/ч — с девятого, 90 км/ч — с 12–го этажа, а 110 км/ч — с крыши 16–этажного дома.На скорости всего в 10 км/ч маленький ребёнок на руках у родителей «весит» почти 200 кг, и при столкновении его просто не удержать руками, даже если взрослый пристёгнут. Вес взрослого на такой же скорости достигает тонны.При этом ДТП происходит молниеносно. Спустя 0,026 секунды после столкновения с препятствием вдавливается бампер. Сила, в тридцать раз превышающая вес автомобиля, останавливает его движение на линии передних сидений, тогда как пассажиры — если они не пристёгнуты ремнями безопасности — продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км/ч.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















