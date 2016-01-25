[Индекс номера 32 (05.03.2019)]



Подробно

Найти своё место

Что делать, когда на работу устроиться невозможно? Открыть своё дело. Опытом организации бизнеса поделился с «Заполярной Правдой» инвалид–колясочник Игорь Филиппов. Ограниченный в движении, он доказал, что его возможности при этом безграничны.

Игорь Филиппов. Магазин домашнего текстиля «СонЯ» – Открыть своё дело — для меня мера вынужденная, — говорит Игорь Филиппов. — Поскольку подходящей для инвалида работы в Норильске мало. А по моей специальности — я горный электромеханик — нет вообще. На инвалидности Игорь с 2012 года. В инвалидном кресле — с 2015–го. Четыре года состоял на учёте в Центре занятости и учился на различных курсах, например, операторов ЭВМ. Но работу найти так и не смог. При трудоустройстве инвалида, особенно колясочника, у работодателя возникает ряд проблем. Во–первых, надо не только оборудовать для него рабочее место, но и обеспечить удобство перемещения на коляске, начиная со входа в здание. Во–вторых, инвалид трудится неполный день. В–третьих, часто болеет.Пройдя курсы индивидуальных предпринимателей в управлении потребительского рынка и услуг администрации Норильска, Игорь задумался о коммерции. Но не было идеи, чёткого плана. Понимание, в каком направлении двигаться и что для этого нужно, пришло после того, как он попал на курсы социального предпринимательства от «Норникеля». А начать действовать Игоря подстегнула... любовь. Екатерина на инвалидности с 2011 года. Коренная норильчанка, будучи в отпуске на Украине, попала в ДТП. Шесть лет была прикована к постели. Ухаживала за ней мама, она же воспитывала её ребенка. А Катя просто лежала... А потом вдруг решила, что так жить нельзя, что жизнь на этом не закончилась, она жива и поэтому должна сделать всё, чтобы снова встать на ноги. И встала. И познакомилась с Игорем. Через полгода сыграли свадьбу. – К полученным на курсах знаниям прибавился стимул, — говорит Игорь. — Наконец–то в моей жизни появился человек, ради которого я готов горы свернуть. Игорь и Катя рассказали, что идея торговать постельным бельём пришла к ним в Крыму: – Мы сидели на берегу моря и рассуждали о том, каким делом лучше заняться. Перебирая возможные варианты, поняли, что не потянем продукты, потому что они портятся. Что–то громоздкое, вроде мебели, тоже не для нас. Остановились на постельном белье, потому что оно не нуждается в особом хранении и всегда востребовано. От идеи до открытия магазинчика прошло полгода. С оформлением ИП проблем не возникло — в налоговой шли навстречу. В буквальном смысле. Там нет подъёмника на второй этаж, и поэтому специалисты по звонку спускались к Игорю сами. За помощью по ведению отчётности Филиппов обратился в бухгалтерское агентство — проще пользоваться услугами специалистов по мере надобности, нежели разбираться в бухгалтерских документах самому или нанимать сотрудника в штат. За первой партией постельного белья Екатерина Филиппова съездила в Москву сама — всё посмотрела–потрогала, наладила контакт с поставщиками, вернулась в Норильск. Вскоре пришёл груз. Тот товар реализовывали дома, разместив объявления в социальных сетях, а вот под вторую партию уже решили открыть магазин. Выбрать подходящее помещение Игорю оказалось не так просто: либо стоимость аренды «кусалась», либо вход в здание был неприспособленным для ограниченного в движении человека. Идеально подошла комната в здании пятого почтового отделения, что на ул. Павлова, 12. Там вход оборудован и поручнями, и подъёмником. Правда, зимой подъёмник не функционирует, но Игорь может встать из коляски и, схватившись за поручни, подняться по лестнице. А коляску затащить всегда кто–нибудь помогает — место здесь проходное. Подъезд дома, в котором живёт Игорь, также оборудован поручнями от входной двери до лифта — их установила жилищная компания «ЖКС» сразу же после его обращения. До магазина он добирается на такси — таксисты всегда выходят из машины, помогают ему сесть, коляску складывают в багажник. Доехав до места, также помогают ему пересесть в коляску. Да и прохожие никогда не остаются равнодушными. В своём магазине Игорь не может достать комплекты белья с верхних полок, чтобы показать покупателям, и те относятся с пониманием — сами справляются. Установить стеллажи и разложить товар предпринимателю помогли ребята из Общества инвалидов, за работу он им заплатил. В планах Игоря — расширяться и дать возможность заработать не только людям с ограниченными физическими возможностями, но и одиноким матерям, пенсионерам. Он признался, что до травмы его жизнь ограничивалась работой и домом. Увлечений не было. Болезнь же заставила пересмотреть ценности, расставить приоритеты. Захотелось не только жить полной жизнью, но ещё и стать полезным для общества. Сегодня Игорь снова пошёл на курсы социального предпринимательства. Первый раз он их посещал просто в качестве слушателя — цель была получить знания, о деньгах не думал, для открытия магазина брал кредит в банке, теперь же обучение проходит с целью получить от «Норникеля» беспроцентный займ на организацию нового дела. Что конкретно это будет, Игорь пока держит в секрете, говорит, сейчас как раз пишет бизнес–план, но в том, что всё получится, уже не сомневается.

Социальное предпринимательство в Норильске *Один из победителей впоследствии отказался от реализации проекта

но разработанные в процессе обучения на курсах . Проекты, стартовавшие без финансовой поддержки «Норникеля»,но разработанные в процессе обучения на курсах . 2014-2015 • Горнолыжный курорт «Три вершины» – открылся в 2016 году в более масштабном виде с более значительными финансовыми вливаниями, но на базе разработанного на курсе проекта. • Ателье-студия «Веста», проект получил финансовую поддержку в администрации Норильска, открылся в 2016 году как ателье-студия «Лайм». • Кафе-столовая «Победа». Открылось в 2015 году, через год руководитель проекта утратил право собственности в данном бизнесе. 2015-2016 • Швейное ателье «Белая ворона». Часть плана реализована в грантовом проекте по созданию музея никелевого завода, где есть реставрационно-швейная мастерская. Открыто в 2016 году. 2016-2017 • Детский технопарк «Юные Эйнштейны». В настоящее время реализуется только в части демонстрации научных шоу. • Экологический проект «Центр экологического сопровождения», восстановление нарушенных земель методом мульчирования.

Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Открыть своё дело — для меня мера вынужденная, — говорит Игорь Филиппов. — Поскольку подходящей для инвалида работы в Норильске мало. А по моей специальности — я горный электромеханик — нет вообще.На инвалидности Игорь с 2012 года. В инвалидном кресле — с 2015–го. Четыре года состоял на учёте в Центре занятости и учился на различных курсах, например, операторов ЭВМ. Но работу найти так и не смог.При трудоустройстве инвалида, особенно колясочника, у работодателя возникает ряд проблем. Во–первых, надо не только оборудовать для него рабочее место, но и обеспечить удобство перемещения на коляске, начиная со входа в здание. Во–вторых, инвалид трудится неполный день. В–третьих, часто болеет.Пройдя курсы индивидуальных предпринимателей в управлении потребительского рынка и услуг администрации Норильска, Игорь задумался о коммерции. Но не было идеи, чёткого плана. Понимание, в каком направлении двигаться и что для этого нужно, пришло после того, как он попал на курсы социального предпринимательства от «Норникеля». А начать действовать Игоря подстегнула... любовь.Екатерина на инвалидности с 2011 года. Коренная норильчанка, будучи в отпуске на Украине, попала в ДТП. Шесть лет была прикована к постели. Ухаживала за ней мама, она же воспитывала её ребенка. А Катя просто лежала... А потом вдруг решила, что так жить нельзя, что жизнь на этом не закончилась, она жива и поэтому должна сделать всё, чтобы снова встать на ноги. И встала. И познакомилась с Игорем. Через полгода сыграли свадьбу.– К полученным на курсах знаниям прибавился стимул, — говорит Игорь. — Наконец–то в моей жизни появился человек, ради которого я готов горы свернуть.Игорь и Катя рассказали, что идея торговать постельным бельём пришла к ним в Крыму:– Мы сидели на берегу моря и рассуждали о том, каким делом лучше заняться. Перебирая возможные варианты, поняли, что не потянем продукты, потому что они портятся. Что–то громоздкое, вроде мебели, тоже не для нас. Остановились на постельном белье, потому что оно не нуждается в особом хранении и всегда востребовано.От идеи до открытия магазинчика прошло полгода. С оформлением ИП проблем не возникло — в налоговой шли навстречу. В буквальном смысле. Там нет подъёмника на второй этаж, и поэтому специалисты по звонку спускались к Игорю сами. За помощью по ведению отчётности Филиппов обратился в бухгалтерское агентство — проще пользоваться услугами специалистов по мере надобности, нежели разбираться в бухгалтерских документах самому или нанимать сотрудника в штат.За первой партией постельного белья Екатерина Филиппова съездила в Москву сама — всё посмотрела–потрогала, наладила контакт с поставщиками, вернулась в Норильск. Вскоре пришёл груз. Тот товар реализовывали дома, разместив объявления в социальных сетях, а вот под вторую партию уже решили открыть магазин.Выбрать подходящее помещение Игорю оказалось не так просто: либо стоимость аренды «кусалась», либо вход в здание был неприспособленным для ограниченного в движении человека. Идеально подошла комната в здании пятого почтового отделения, что на ул. Павлова, 12. Там вход оборудован и поручнями, и подъёмником. Правда, зимой подъёмник не функционирует, но Игорь может встать из коляски и, схватившись за поручни, подняться по лестнице. А коляску затащить всегда кто–нибудь помогает — место здесь проходное.Подъезд дома, в котором живёт Игорь, также оборудован поручнями от входной двери до лифта — их установила жилищная компания «ЖКС» сразу же после его обращения. До магазина он добирается на такси — таксисты всегда выходят из машины, помогают ему сесть, коляску складывают в багажник. Доехав до места, также помогают ему пересесть в коляску. Да и прохожие никогда не остаются равнодушными.В своём магазине Игорь не может достать комплекты белья с верхних полок, чтобы показать покупателям, и те относятся с пониманием — сами справляются.Установить стеллажи и разложить товар предпринимателю помогли ребята из Общества инвалидов, за работу он им заплатил. В планах Игоря — расширяться и дать возможность заработать не только людям с ограниченными физическими возможностями, но и одиноким матерям, пенсионерам.Он признался, что до травмы его жизнь ограничивалась работой и домом. Увлечений не было. Болезнь же заставила пересмотреть ценности, расставить приоритеты. Захотелось не только жить полной жизнью, но ещё и стать полезным для общества.Сегодня Игорь снова пошёл на курсы социального предпринимательства. Первый раз он их посещал просто в качестве слушателя — цель была получить знания, о деньгах не думал, для открытия магазина брал кредит в банке, теперь же обучение проходит с целью получить от «Норникеля» беспроцентный займ на организацию нового дела. Что конкретно это будет, Игорь пока держит в секрете, говорит, сейчас как раз пишет бизнес–план, но в том, что всё получится, уже не сомневается.

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