[Индекс номера 32 (05.03.2019)]



УНИВЕРСИАДА–2019

С открытым сердцем

В Красноярске стартовала XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Она продлится до 12 марта, более трёх тысяч спортсменов из 59 стран разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Финал открытия Универсиады: гимнастка Светлана Хоркина и хоккеист Сергей Ломанов-младший А предшествовала этому событию Эстафета огня Универсиады, которая прибыла в краевую столицу за день до открытия Игр, 1 марта. 70 факелоносцев, среди которых был Вячеслав Щукин, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам («Норникель» — генеральный партнёр Универсиады–2019), пробежали почти 11 километров и финишировали на острове Татышева в Парке Универсиады — в этнодеревне «Енисейская Сибирь», где зажгли городскую чашу огня. Тогда же стартовали первые соревнования — на лёд вышли хоккеисты. Отсчёт пошёл Торжественная церемония открытия первой для России зимней Универсиады началась в минувшую субботу, в 20 часов 19 минут в «Платинум Арене Красноярск», специально построенной для Студенческих игр. В этом спортивном комплексе, расположенном на берегу Енисея рядом с новым Николаевским мостом, помимо церемоний открытия и закрытия Универсиады пройдут соревнования по фигурному катанию. Прямая трансляция мероприятия велась по телевидению и в интернете. Режиссёром церемонии стал фигурист Илья Авербух, чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпиады–2002, на заре своей карьеры также участвовавший и побеждавший в Универсиаде 1995 года. В качестве комментатора был приглашён известный спортивный эксперт Дмитрий Губерниев. Помимо тысяч болельщиков, которые расположились на трибунах, на церемонии открытия присутствовали первые лица государства, в том числе и президент России Владимир Путин, поздравивший спортсменов с началом соревнований и пожелавший им удачи и ярких побед: – Сегодня в Красноярск, на берега нашей великой сибирской реки Енисей пришёл всемирный праздник студенческого спорта, праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы. Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут своё мастерство, силу, выносливость, скорость, волю к победе, твёрдость характера и уважение к сопернику. Уверен, что каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь, подарят только самые радостные, добрые впечатления и обязательно войдут в историю мирового спорта яркой страницей. Именно такими стали летняя Универсиада в Казани, игры в Сочи, чемпионат мира по футболу — все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия и провела их не просто на достойном, а на высочайшем уровне. Своих гостей мы встречаем радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем. Мы искренне благодарны вам: спортсменам, тренерским штабам и федерациям за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям. Объявляю 29–ю Всемирную зимнюю Универсиаду открытой! От мала до велика До последнего момента никто точно не знал, как именно будет выглядеть церемония открытия. Ледовая площадка «Платинум Арены» превратилась в огромную сцену, над которой нависла специальная конструкция для проецирования изображения. В начале церемонии зрителям продемонстрировали видеоролик, рассказывающий о красоте нашего региона. В это же время на сцене появились актёры — порядка тысячи человек. Они представили символы Студенческих игр, природу, культуру и историю Сибири и Красноярска, а также традиции коренных народов Севера. Вслед за этим началась культурная программа — песни и танцы с участием звёзд российской эстрады — Алексея Воробьева, Зары и Нюши. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин исполнил номер фигурного катания. А с орбиты Земли с открытием Универсиады любителей спорта поздравил командир МКС Олег Кононенко. Когда объявили о выходе спортсменов, зрители одобрительно зашумели. Первой шла делегация Афганистана, за ней проследовали аргентинцы, малазийцы, филиппинцы, индонезийцы, ливанцы, мексиканцы... Некоторые из этих сборных были представлены всего парой спортсменов: всё–таки зимние виды спорта — не их привычная стихия. Естественно, куда убедительнее на их фоне смотрелись команды Японии, США, Канады, Норвегии, Китая... Но даже они по численности не могли тягаться с хозяевами игр — россиянами, чья дружина, которая прошла последней, насчитывала 296 атлетов. При этом самой обширной в составе российской команды оказалась делегация Красноярского края — 43 участника, среди которых и бывшая норильчанка, кёрлингистка Анна Веневцева. Знаменосцем нашей сборной стал самый молодой чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов. Кульминацией церемонии открытия стало зажжение огня Универсиады, в котором приняли участие известные российские спортсмены: Надежда Морозова, Алексей Бугаев, Диана Сафина, Светлана Хоркина и хоккеист Сергей Ломанов-младший, который со специальной площадки ударил клюшкой по зажжённому мячу, отправив снаряд в Енисей. Река на минуту превратилась в огненную ленту, и пламя достигло чаши. Завершилось мероприятие красочным салютом. С трибун за Универсиадой-2019 будут наблюдать более 100 тысяч зрителей. Ещё порядка 1,5 миллиарда человек организаторы рассчитывают собрать перед телеэкранами.

Михаил Туаев Фото krsk2019.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда А предшествовала этому событию Эстафета огня Универсиады, которая прибыла в краевую столицу за день до открытия Игр, 1 марта. 70 факелоносцев, среди которых был Вячеслав Щукин, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам («Норникель» — генеральный партнёр Универсиады–2019), пробежали почти 11 километров и финишировали на острове Татышева в Парке Универсиады — в этнодеревне «Енисейская Сибирь», где зажгли городскую чашу огня. Тогда же стартовали первые соревнования — на лёд вышли хоккеисты.Торжественная церемония открытия первой для России зимней Универсиады началась в минувшую субботу, в 20 часов 19 минут в «Платинум Арене Красноярск», специально построенной для Студенческих игр. В этом спортивном комплексе, расположенном на берегу Енисея рядом с новым Николаевским мостом, помимо церемоний открытия и закрытия Универсиады пройдут соревнования по фигурному катанию.Прямая трансляция мероприятия велась по телевидению и в интернете. Режиссёром церемонии стал фигурист Илья Авербух, чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпиады–2002, на заре своей карьеры также участвовавший и побеждавший в Универсиаде 1995 года. В качестве комментатора был приглашён известный спортивный эксперт Дмитрий Губерниев.Помимо тысяч болельщиков, которые расположились на трибунах, на церемонии открытия присутствовали первые лица государства, в том числе и президент России Владимир Путин, поздравивший спортсменов с началом соревнований и пожелавший им удачи и ярких побед:– Сегодня в Красноярск, на берега нашей великой сибирской реки Енисей пришёл всемирный праздник студенческого спорта, праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы. Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут своё мастерство, силу, выносливость, скорость, волю к победе, твёрдость характера и уважение к сопернику. Уверен, что каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь, подарят только самые радостные, добрые впечатления и обязательно войдут в историю мирового спорта яркой страницей. Именно такими стали летняя Универсиада в Казани, игры в Сочи, чемпионат мира по футболу — все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия и провела их не просто на достойном, а на высочайшем уровне. Своих гостей мы встречаем радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем. Мы искренне благодарны вам: спортсменам, тренерским штабам и федерациям за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям. Объявляю 29–ю Всемирную зимнюю Универсиаду открытой!До последнего момента никто точно не знал, как именно будет выглядеть церемония открытия. Ледовая площадка «Платинум Арены» превратилась в огромную сцену, над которой нависла специальная конструкция для проецирования изображения. В начале церемонии зрителям продемонстрировали видеоролик, рассказывающий о красоте нашего региона. В это же время на сцене появились актёры — порядка тысячи человек. Они представили символы Студенческих игр, природу, культуру и историю Сибири и Красноярска, а также традиции коренных народов Севера. Вслед за этим началась культурная программа — песни и танцы с участием звёзд российской эстрады — Алексея Воробьева, Зары и Нюши. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин исполнил номер фигурного катания. А с орбиты Земли с открытием Универсиады любителей спорта поздравил командир МКС Олег Кононенко.Когда объявили о выходе спортсменов, зрители одобрительно зашумели. Первой шла делегация Афганистана, за ней проследовали аргентинцы, малазийцы, филиппинцы, индонезийцы, ливанцы, мексиканцы... Некоторые из этих сборных были представлены всего парой спортсменов: всё–таки зимние виды спорта — не их привычная стихия. Естественно, куда убедительнее на их фоне смотрелись команды Японии, США, Канады, Норвегии, Китая... Но даже они по численности не могли тягаться с хозяевами игр — россиянами, чья дружина, которая прошла последней, насчитывала 296 атлетов. При этом самой обширной в составе российской команды оказалась делегация Красноярского края — 43 участника, среди которых и бывшая норильчанка, кёрлингистка Анна Веневцева. Знаменосцем нашей сборной стал самый молодой чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов.Кульминацией церемонии открытия стало зажжение огня Универсиады, в котором приняли участие известные российские спортсмены: Надежда Морозова, Алексей Бугаев, Диана Сафина, Светлана Хоркина и хоккеист Сергей Ломанов-младший, который со специальной площадки ударил клюшкой по зажжённому мячу, отправив снаряд в Енисей. Река на минуту превратилась в огненную ленту, и пламя достигло чаши.Завершилось мероприятие красочным салютом.С трибун за Универсиадой-2019 будут наблюдать более 100 тысяч зрителей. Ещё порядка 1,5 миллиарда человек организаторы рассчитывают собрать перед телеэкранами.

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