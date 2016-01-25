[Индекс номера 34 (07.03.2019)]



Зачётные игры

Сборная России с огромным отрывом лидирует на Всемирной зимней Универсиаде, которая в эти дни проходит в Красноярске.

Первый медальный комплект Универсиады-2019 полностью достался россиянкам: Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова и Яна Кирпиченко Ещё мало кому известные и, соответственно, неизбалованные вниманием и большими гонорарами участники Студенческих игр демонстрируют то, что в спорте принято называть волей к победе, а в обычной жизни — делом чести. Россияне сходу завладели преимуществом и в общекомандном зачёте обосновались на вершине турнирной таблицы, оставив далеко позади ближайших преследователей. На момент подписания этого номера в печать в копилке нашей сборной было уже 57 медалей: 18 золотых, 21 серебряных и 18 бронзовых. На втором месте расположились корейцы — 11 медалей, из них пять — золотых, на третьем — швейцарцы, у которых шесть наград, в том числе и две золотых. Также в лидирующей группе идут австрийцы, белорусы, французы и финны. При этом среди высших учебных заведений больше всех побед у студентов Сибирского федерального университета. Медальный зачёт россиян открыли лыжницы, уже на второй день Универсиады уверенно победившие в индивидуальной гонке классическим стилем: первой 5–километровую дистанцию преодолела Алиса Жамбалова (14.48,6), второй стала Екатерина Смирнова, третьей — Яна Кирпиченко. Успех девушек повторили наши лыжники, которые также заняли весь пьедестал почёта, но уже в гонке на 10 километров: у них первым к финишу пришёл Иван Якимушкин (26.00,6), следом за ним — Антон Тимашов и Иван Кириллов. В тот же день победу у россиян праздновали фристайлист Максим Буров и сноубордистка Кристина Пауль. В лыжном ориентировании чествовали нашего Владислава Киселёва. Успешно стартовали и российские представители командных видов спорта, первыми из которых на лёд вышли игроки в бенди (хоккей с мячом). Наши ребята сходу разгромили норвежскую сборную — 9:1. Их пример вдохновил девушек–хоккеисток, уверенно одолевших своих визави из Японии, — 8:1. Парни–кёрлингисты в непростой борьбе дожали шведов — 5:4. Традиционно сильны и наши биатлонистки: вчера имена Екатерины Мошковой, Ирины Казакевич и Тамары Ворониной расположились на верхней строчке итогового протокола. Вообще, подобный успех для россиян на Универсиаде — не первый. За всю историю зимних Студенческих игр именно наши спортсмены чаще остальных побеждали в общекомандном зачёте — 17 раз. И лишь однажды, в 1993 году, мы не вошли в призовую тройку, заняв четвёртое место. Триумфальное выступление россиян приковывает внимание не только руководителей региона, но и государства. Президент Владимир Путин, открывший Универсиаду–2019, затем лично наградил первых её медалистов. Глава государства высоко оценил успехи российской команды, отметил высокий уровень организации мероприятия и особо подчеркнул, что спортивные объекты, построенные в Красноярске к Студенческим играм, будут способствовать дальнейшему развитию города и края. К слову, для проведения первых в истории России зимних Студенческих игр было построено или реконструировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. Напомним, что 29–я Всемирная зимняя Универсиада, генеральным партнёром которой является «Норникель», проходит в краевой столице со 2 по 12 марта. За это время участники из 59 стран, а это более трёх тысяч спортсменов, разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл, шорт–трек, кёрлинг, хоккей, хоккей с мячом и спортивное ориентирование на лыжах, причём последние два на Универсиаде представлены впервые.

Михаил Туаев Фото с сайта krsk2019.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ещё мало кому известные и, соответственно, неизбалованные вниманием и большими гонорарами участники Студенческих игр демонстрируют то, что в спорте принято называть волей к победе, а в обычной жизни — делом чести. Россияне сходу завладели преимуществом и в общекомандном зачёте обосновались на вершине турнирной таблицы, оставив далеко позади ближайших преследователей. На момент подписания этого номера в печать в копилке нашей сборной было уже 57 медалей: 18 золотых, 21 серебряных и 18 бронзовых. На втором месте расположились корейцы — 11 медалей, из них пять — золотых, на третьем — швейцарцы, у которых шесть наград, в том числе и две золотых. Также в лидирующей группе идут австрийцы, белорусы, французы и финны. При этом среди высших учебных заведений больше всех побед у студентов Сибирского федерального университета.Медальный зачёт россиян открыли лыжницы, уже на второй день Универсиады уверенно победившие в индивидуальной гонке классическим стилем: первой 5–километровую дистанцию преодолела Алиса Жамбалова (14.48,6), второй стала Екатерина Смирнова, третьей — Яна Кирпиченко. Успех девушек повторили наши лыжники, которые также заняли весь пьедестал почёта, но уже в гонке на 10 километров: у них первым к финишу пришёл Иван Якимушкин (26.00,6), следом за ним — Антон Тимашов и Иван Кириллов. В тот же день победу у россиян праздновали фристайлист Максим Буров и сноубордистка Кристина Пауль. В лыжном ориентировании чествовали нашего Владислава Киселёва.Успешно стартовали и российские представители командных видов спорта, первыми из которых на лёд вышли игроки в бенди (хоккей с мячом). Наши ребята сходу разгромили норвежскую сборную — 9:1. Их пример вдохновил девушек–хоккеисток, уверенно одолевших своих визави из Японии, — 8:1. Парни–кёрлингисты в непростой борьбе дожали шведов — 5:4.Традиционно сильны и наши биатлонистки: вчера имена Екатерины Мошковой, Ирины Казакевич и Тамары Ворониной расположились на верхней строчке итогового протокола.Вообще, подобный успех для россиян на Универсиаде — не первый. За всю историю зимних Студенческих игр именно наши спортсмены чаще остальных побеждали в общекомандном зачёте — 17 раз. И лишь однажды, в 1993 году, мы не вошли в призовую тройку, заняв четвёртое место.Триумфальное выступление россиян приковывает внимание не только руководителей региона, но и государства. Президент Владимир Путин, открывший Универсиаду–2019, затем лично наградил первых её медалистов. Глава государства высоко оценил успехи российской команды, отметил высокий уровень организации мероприятия и особо подчеркнул, что спортивные объекты, построенные в Красноярске к Студенческим играм, будут способствовать дальнейшему развитию города и края. К слову, для проведения первых в истории России зимних Студенческих игр было построено или реконструировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.Напомним, что 29–я Всемирная зимняя Универсиада, генеральным партнёром которой является «Норникель», проходит в краевой столице со 2 по 12 марта. За это время участники из 59 стран, а это более трёх тысяч спортсменов, разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл, шорт–трек, кёрлинг, хоккей, хоккей с мячом и спортивное ориентирование на лыжах, причём последние два на Универсиаде представлены впервые.

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