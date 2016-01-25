[Индекс номера 34 (07.03.2019)]



Медицина

С обновкой!

В Норильской детской больнице введён в эксплуатацию новый аппарат УЗИ, который выполняет весь спектр ультразвуковых обследований.

Современный оборудование высокого класса Mindray DX–70 предназначено для работы с пациентами разных возрастов — начиная с младенческого возраста и до взрослых людей. Он позволяет сделать УЗИ мозга, сердца, сосудов, полостных органов, опорно–двигательного аппарата. Как рассказал главный врач Норильской детской межрайонной больницы Игорь Зайчик, в прошлом году в больнице сложилась критическая ситуация с оборудованием УЗИ. Один аппарат вышел из строя, на замену был взят в аренду аппарат из взрослой поликлиники; другой имевшийся не позволял проводить весь спектр обследований, только органов брюшной полости. Руководство больницы обратилось за помощью к администрации города, которая в свою очередь попросила поддержки у Заполярного филиала «Норникеля». В результате было заключено трёхстороннее соглашение, в рамках которого приобрели оборудование стоимостью 4 миллиона рублей. Теперь аппарат работает для пациентов больницы, находящихся в стационаре, а также для горожан, имеющих направление на обследование от врачей различной специализации. Как пояснил Андрей Модин, заведующий отделением лучевой диагностики Норильской детской межрайонной больницы, принципиальное отличие нового аппарата — высокое качество изображения исследуемых органов. Аппарат имеет базовый набор ультразвуковых датчиков, так что дополнительного обучения для работы на нём врачам не потребуется. — Мы уже работали на оборудовании этой фирмы. Эргономика рабочего места базовая. Ещё один плюс аппарата — он позволяет сохранять изображения и видео, которые после можно перенести на какой–либо носитель и отправить на консультации другим специалистам, в том числе вне Норильска. Производитель разработал и приложение, позволяющее отправлять протокол исследования с изображением и видео прямо на телефон, — рассказал он. Сегодня на новом аппарате работают двое сотрудников в две смены. Простоя оборудования, несмотря на нехватку специалистов, в больнице нет, уверяют врачи. — Пропускная способность аппарата зависит от работающего на нём персонала и от видов исследований, в которых нуждается пациент. Так, нейросонография у ребёнка занимает до 20 минут, эхокардиография — в зависимости от наличия патологий сердца и возраста пациента — от 20 минут до полутора часов. Но уже сейчас можно сказать, что современное программное обеспечение оборудования позволит усовершенствовать ряд процессов, — рассказал Игорь Зайчик. Помимо Mindray DX–70 в больнице работает ещё один современный аппарат, который в прошлом году был приобретён за счёт федеральных средств в рамках нацпроекта «Развитие детского здравоохранения». Помимо него в больнице теперь есть анализаторы для лаборатории и офтальмоскопы. В ближайшем будущем ожидаются поставки нового оборудования для укрепления материально–технической базы детской поликлиники. Речь идёт о рентгенологическом, ультразвуковом оборудовании, аппаратах для офтальмологов, ЛОР–врачей, средствах лабораторной диагностики — всего более 20 наименований на общую сумму около 35 миллионов рублей. Кроме того, в 2020 году запланировано оснастить каждое рабочее место детской поликлиники компьютерами, подключив современное программное обеспечение для перехода в перспективе на электронные амбулаторные карты. — В больнице немало техники, требующей замены или обновления. Сегодня остро стоит вопрос с рентгенологическим оборудованием — в конце 2017–го нам приобрели мобильный рентген, но стационарного сегодня нет, а также с реанимационным, нуждающимся в постоянном обновлении. Хочу успокоить — оно современное, отвечает всем требованиям и стандартам, но наука не стоит на месте, и постоянно появляются новые модели и технологии, за которыми хочется успевать, — заключил главврач больницы.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Современный оборудование высокого класса Mindray DX–70 предназначено для работы с пациентами разных возрастов — начиная с младенческого возраста и до взрослых людей. Он позволяет сделать УЗИ мозга, сердца, сосудов, полостных органов, опорно–двигательного аппарата.Как рассказал главный врач Норильской детской межрайонной больницы Игорь Зайчик, в прошлом году в больнице сложилась критическая ситуация с оборудованием УЗИ. Один аппарат вышел из строя, на замену был взят в аренду аппарат из взрослой поликлиники; другой имевшийся не позволял проводить весь спектр обследований, только органов брюшной полости. Руководство больницы обратилось за помощью к администрации города, которая в свою очередь попросила поддержки у Заполярного филиала «Норникеля». В результате было заключено трёхстороннее соглашение, в рамках которого приобрели оборудование стоимостью 4 миллиона рублей.Теперь аппарат работает для пациентов больницы, находящихся в стационаре, а также для горожан, имеющих направление на обследование от врачей различной специализации.Как пояснил Андрей Модин, заведующий отделением лучевой диагностики Норильской детской межрайонной больницы, принципиальное отличие нового аппарата — высокое качество изображения исследуемых органов. Аппарат имеет базовый набор ультразвуковых датчиков, так что дополнительного обучения для работы на нём врачам не потребуется.— Мы уже работали на оборудовании этой фирмы. Эргономика рабочего места базовая. Ещё один плюс аппарата — он позволяет сохранять изображения и видео, которые после можно перенести на какой–либо носитель и отправить на консультации другим специалистам, в том числе вне Норильска. Производитель разработал и приложение, позволяющее отправлять протокол исследования с изображением и видео прямо на телефон, — рассказал он.Сегодня на новом аппарате работают двое сотрудников в две смены. Простоя оборудования, несмотря на нехватку специалистов, в больнице нет, уверяют врачи.— Пропускная способность аппарата зависит от работающего на нём персонала и от видов исследований, в которых нуждается пациент. Так, нейросонография у ребёнка занимает до 20 минут, эхокардиография — в зависимости от наличия патологий сердца и возраста пациента — от 20 минут до полутора часов. Но уже сейчас можно сказать, что современное программное обеспечение оборудования позволит усовершенствовать ряд процессов, — рассказал Игорь Зайчик.Помимо Mindray DX–70 в больнице работает ещё один современный аппарат, который в прошлом году был приобретён за счёт федеральных средств в рамках нацпроекта «Развитие детского здравоохранения». Помимо него в больнице теперь есть анализаторы для лаборатории и офтальмоскопы.В ближайшем будущем ожидаются поставки нового оборудования для укрепления материально–технической базы детской поликлиники. Речь идёт о рентгенологическом, ультразвуковом оборудовании, аппаратах для офтальмологов, ЛОР–врачей, средствах лабораторной диагностики — всего более 20 наименований на общую сумму около 35 миллионов рублей. Кроме того, в 2020 году запланировано оснастить каждое рабочее место детской поликлиники компьютерами, подключив современное программное обеспечение для перехода в перспективе на электронные амбулаторные карты.— В больнице немало техники, требующей замены или обновления. Сегодня остро стоит вопрос с рентгенологическим оборудованием — в конце 2017–го нам приобрели мобильный рентген, но стационарного сегодня нет, а также с реанимационным, нуждающимся в постоянном обновлении. Хочу успокоить — оно современное, отвечает всем требованиям и стандартам, но наука не стоит на месте, и постоянно появляются новые модели и технологии, за которыми хочется успевать, — заключил главврач больницы.

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