В Норильской детской больнице введён в эксплуатацию новый аппарат УЗИ, который выполняет весь спектр ультразвуковых обследований.
Современный оборудование высокого класса Mindray DX–70 предназначено для работы с пациентами разных возрастов — начиная с младенческого возраста и до взрослых людей. Он позволяет сделать УЗИ мозга, сердца, сосудов, полостных органов, опорно–двигательного аппарата.
Как рассказал главный врач Норильской детской межрайонной больницы Игорь Зайчик, в прошлом году в больнице сложилась критическая ситуация с оборудованием УЗИ. Один аппарат вышел из строя, на замену был взят в аренду аппарат из взрослой поликлиники; другой имевшийся не позволял проводить весь спектр обследований, только органов брюшной полости. Руководство больницы обратилось за помощью к администрации города, которая в свою очередь попросила поддержки у Заполярного филиала «Норникеля». В результате было заключено трёхстороннее соглашение, в рамках которого приобрели оборудование стоимостью 4 миллиона рублей.
Теперь аппарат работает для пациентов больницы, находящихся в стационаре, а также для горожан, имеющих направление на обследование от врачей различной специализации.
Как пояснил Андрей Модин, заведующий отделением лучевой диагностики Норильской детской межрайонной больницы, принципиальное отличие нового аппарата — высокое качество изображения исследуемых органов. Аппарат имеет базовый набор ультразвуковых датчиков, так что дополнительного обучения для работы на нём врачам не потребуется.
— Мы уже работали на оборудовании этой фирмы. Эргономика рабочего места базовая. Ещё один плюс аппарата — он позволяет сохранять изображения и видео, которые после можно перенести на какой–либо носитель и отправить на консультации другим специалистам, в том числе вне Норильска. Производитель разработал и приложение, позволяющее отправлять протокол исследования с изображением и видео прямо на телефон, — рассказал он.
Сегодня на новом аппарате работают двое сотрудников в две смены. Простоя оборудования, несмотря на нехватку специалистов, в больнице нет, уверяют врачи.
— Пропускная способность аппарата зависит от работающего на нём персонала и от видов исследований, в которых нуждается пациент. Так, нейросонография у ребёнка занимает до 20 минут, эхокардиография — в зависимости от наличия патологий сердца и возраста пациента — от 20 минут до полутора часов. Но уже сейчас можно сказать, что современное программное обеспечение оборудования позволит усовершенствовать ряд процессов, — рассказал Игорь Зайчик.
Помимо Mindray DX–70 в больнице работает ещё один современный аппарат, который в прошлом году был приобретён за счёт федеральных средств в рамках нацпроекта «Развитие детского здравоохранения». Помимо него в больнице теперь есть анализаторы для лаборатории и офтальмоскопы.
В ближайшем будущем ожидаются поставки нового оборудования для укрепления материально–технической базы детской поликлиники. Речь идёт о рентгенологическом, ультразвуковом оборудовании, аппаратах для офтальмологов, ЛОР–врачей, средствах лабораторной диагностики — всего более 20 наименований на общую сумму около 35 миллионов рублей. Кроме того, в 2020 году запланировано оснастить каждое рабочее место детской поликлиники компьютерами, подключив современное программное обеспечение для перехода в перспективе на электронные амбулаторные карты.
— В больнице немало техники, требующей замены или обновления. Сегодня остро стоит вопрос с рентгенологическим оборудованием — в конце 2017–го нам приобрели мобильный рентген, но стационарного сегодня нет, а также с реанимационным, нуждающимся в постоянном обновлении. Хочу успокоить — оно современное, отвечает всем требованиям и стандартам, но наука не стоит на месте, и постоянно появляются новые модели и технологии, за которыми хочется успевать, — заключил главврач больницы.Татьяна ЗачупейкоФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда