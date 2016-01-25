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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 34 (07.03.2019)]

 АКТУАЛЬНО 
Сезон снега

На совещании с руководителями городских структур при главе города Ринате Ахметчине обсуждался ряд важных для Норильска тем, в том числе ключевая сезонная деятельность по вывозу снега.
В докладе о качестве снегоуборки в Норильске Татьяна Шульгина, и. о. начальника управления жилищно–коммунального хозяйства администрации города, и Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор», сообщили, что управляющие компании и подрядчики, несмотря на обилие снега в этом году, со своими задачами справляются.
С начала зимы с придомовых территорий и из дворов вывезено 263 тысячи кубометров снега (в прошлом году за аналогичный период эта цифра составила 305 тысяч кубов).
– Периодичность вывоза определена следующим образом: в октябре, ноябре и декабре вывозится 10% снега, с января по март — 15% от имеющегося объёма, в апреле–мае эта цифра составит 25–30%, — отметила Татьяна Шульгина.
На расчистку городских дорог ежедневно выводится 30–50 единиц техники, часть из них работает на трассе Норильск–Алыкель. Мероприятия по очистке дорог выполняются двумя подрядными организациями — «Илан–Норильск» и УАДИС ЦАТК. Кстати, с ними продлены договоры о сотрудничестве на следующие три года.
За зиму с дорог города убрано 805 тысяч тонн снега: из Центрального района вывезено 429 тысяч, из Талнаха — 230 тысяч, из Кайеркана — 145 тысяч. Техника из Центрального района в феврале была перенаправлена в Талнах и Кайеркан, где осадков было больше. К слову, обращения от граждан по поводу некачественной уборки снега в адрес специализированных служб поступают, в среднем их бывает 2–3 в месяц (всего с октября по февраль зафиксировано 14 жалоб).
Качественной снегоуборке и безопасному движению в городе мешают «подснежники» на колёсах. Вывоз брошенного транспорта в цифрах выглядит так: за прошлый год 111 транспортных единиц норильчане убрали самостоятельно, 71 — с привлечением соответствующих служб. За январь–февраль этого года двое автовладельцев вывезли свои машины сами, восьмерым, видимо, придётся помочь с эвакуацией.
Градоначальник отдельно поинтересовался освещённостью дороги от поворота на Дудинку до Алыкеля.
– Работы ведутся, к ним подключилось краевое управление автодорог, так что, возможно, через год– два мы получим полностью освещённый участок этой трассы, — сообщил Олег Крист.

Марина Хорошевская
Фото Владимира МАКУШКИНА
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