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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 34 (07.03.2019)]

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Мошенники атакуют

Норильчан продолжают «обувать» с помощью IT–технологий — количество преступлений в этой сфере серьёзно увеличилось.
О состоянии криминогенной обстановки в Норильске и результатах оперативно–служебной деятельности рассказал Геннадий Маслов, начальник отдела МВД России по Норильску, на совещании с руководителями городских структур при главе города.
В качестве общей тенденции им отмечены преступления, совершённые безработными горожанами при распитии алкоголя, — такие дела, как правило, удаётся раскрывать по горячим следам. Так, например, 20 февраля в больницу был доставлен мужчина с проникающими ранениями живота. Он сказал, что ранил себя сам, однако сотрудники уголовного розыска установили виновницу случившегося, ею оказалась его 25–летняя спутница, ранее также замеченная в криминальной хронике. 24 февраля в районе гаражей в Оганере зафиксирован случай с применением огнестрельного оружия.
Интернет–мошенничество по–прежнему занимает лидирующие позиции в сводках полиции: число преступлений с применением IT–технологий за два месяца текущего года увеличилось до 47 случаев (за аналогичный период 2018-го их было 35). Вот самые заметные: учительница одной из норильских школ передала мошенникам данные своей банковской карты и даже коды СМС–сообщений, в результате лишилась 170 тысяч рублей; охранник одного из частных агентств перевёл «кредиторам» более 60 тысяч рублей; генеральный директор частного предприятия в результате манипуляций с банковской картой потерял 165 тысяч рублей, а руководитель одной из городских спортивных школ бронировал на неблагонадёжном сайте отель на острове Крит и перевёл «левым» туроператорам 95 тысяч рублей.
– Предотвращение такого рода преступлений сложно даётся сотрудникам МВД, так что граждане должны быть максимально бдительны, осторожны и аккуратны в своих действиях, — отметил Геннадий Маслов.
В целом криминогенная обстановка в НПР за два месяца этого года характеризуется положительной динамикой в плане снижения уровня преступности (по сравнению с прошлым годом — 10%). По статистике тяжких и особо тяжких преступлений у нас стало в два раза меньше; грабежей — на 63% меньше, квартирных краж — на 72%; преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — на 49%. Убийств, разбойных нападений, изнасилований за отчётный период не зафиксировано.
За употребление алкоголя и появление нетрезвыми в общественных местах за два месяца 2019 года привлечены к административной ответственности более 600 человек, за нарушение правил торговли алкоголем наказаны 15 продавцов (один из них, продавший пиво подростку, заплатил штраф размером 30 тысяч рублей).
Преступность в городе понизилась, а раскрываемость составила 76%, и всё это, несмотря на то, что численный состав сотрудников МВД в Норильске по объективным причинам уменьшился: одни сотрудники полиции отправились исполнять свой долг на Северный Кавказ, другие (43 человека) командированы для поддержания общественного порядка на Универсиаде в Красноярске.

Марина Калинина
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