[Индекс номера 34 (07.03.2019)]



Время местное

Норильск не отпускает

В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чьи истории неразрывно связаны с этим городом. Сегодня мы приведём малую толику воспоминаний Анатолия Михальченко, норильчанина с 1948 года, 35 лет проработавшего на руднике «Медвежий ручей».

День молодёжи на Вальке. 1950-е годы – Мой отец был военным, в Норильск его направили ещё в 1946 году в двухгодичную командировку: секретарём в партийную организацию управления горного лагеря. Через два года отец решил, что командировка окончена, и уехал из Норильска в Москву. Там его за самовольный отъезд арестовали, но помог освободиться какой–то знакомый, объяснив, что лучше немедленно вернуться на Север, да там и оставаться, иначе отец окажется в лагере в другой роли, если вообще не расстреляют. В это время мы — мать и нас трое братьев, мне 10 лет, старшему — 13, младшему — 7, — жили в Ульяновской области. Там был дом, кое–какая живность, но отец приехал, велел всё бросать и быстро собираться в Норильск. Он знал, что за ним скоро придут. Диспетчер «Медвежьего ручья» Анатолий Михальченко До Красноярска мы добирались неделю, там в гостинице «Север» жили ещё неделю, пока отец добывал билеты до Дудинки. С боем сели на теплоход «Серго Орджоникидзе» — третий класс, палуба, а на дворе сентябрь. Народу набилось на два парохода, в трюмах везли заключённых: двери туда были закрыты, только воду и селёдку им передавали. Плыли ещё неделю да несколько дней жили в Дудинке на вокзале, ждали поезда. Наконец сформировали состав: паровоз игрушечный, вагончики в рост человека. Километров 5–10 проедем — паровоз с рельсов сойдёт (1). Мужики из вагонов выходят, сами, как могут, чинят, а мы, мальчишки, ягодой в тундре объедаемся. Ехали несколько дней и прибыли на главную станцию — Нулевой пикет. На боксёрском ринге в ДФК. 1958 год Поселились мы в одном из первых домов Горстроя — ул. Севастопольская, корпус 7. Это был двухэтажный домик во дворе горисполкома. На пятерых — комната в 11 метров, удобства — во дворе, а мыться — в бане. Жили мы там лет шесть, пока не переехали в новостройку, где на первом этаже располагался ресторан «Лама». По первости удивило нас норильское снабжение: деликатесов полно, икра любая, рыба какая хочешь, зато обычные продукты — в дефиците (2). С одеждой тоже непросто было, помню, я уже в техникум поступил, а ходить вообще не в чем. Так отец мне на рынке костюм достал, а он мне на три размера больше, но деваться некуда — носил. Так мы и жили в Норильске. Учились сначала в первой школе Горстроя — в школе № 2 на ул. Мончегорской, когда построили школу № 1, перешли туда. Вместе с братьями ходили в секцию бокса в Дом физкультуры на ул. Октябрьской. Брат даже в сборную города попал, а меня больше самооборона заботила. После смерти Сталина из лагеря массово выпускали народ, но преимущественно уголовников. По улицам страшно стало ходить — грабежи, поножовщина, вот и приходилось применять боксёрские навыки. Например, однажды вечером прямо посреди строящегося Ленинского я отбил у хулиганов пожилую пару, которых пытались ограбить. Экскаватор Bucyrus-Erie в карьере «Медвежки» А ещё наш Дом физкультуры, или как его тогда называли, большой спортзал, был центром общественной жизни. Там устраивали праздники, выступления спортсменов, а в Новый год — праздничные вечера с танцами. Попасть на ёлку в ДФК, как, впрочем, и в ДИТР, и в театр, было непросто — пригласительные распределяли по предприятиям. Рассаживались по всем этажам, а внизу в зале стояла наряженная ёлка, ватные Дед Мороз и Снегурочка. Помню, танцы уже начались, и вдруг из зала пошёл дым: видимо, от бенгальских огней или гирлянд что–то загорелось. Приехали пожарные, тоже навеселе, Новый год же. И хотя открытого огня не было, только задымление, они из своих брандспойтов стали поливать зал вместе с людьми. Толчея, народ бежит к дверям, кто–то попал под струю, ёлка уже чуть не плывёт. А я залез на шведскую стенку и наблюдаю сверху — и смех, и грех. Братья Михальченко в Комсомольском парке Летом любимыми местами отдыха норильчан были Комсомольский парк и зона отдыха на Вальке. На Валёк в выходные, казалось, выезжал весь город, под каждым кустом — компания (3), чуть поодаль, в гостинице, отдыхал руководящий состав, начальники играли в покер. Окончив семь классов, я пошёл работать на медный завод, там с самого его открытия трудился отец. Затем я поступил в наш техникум, учился на горного электромеханика. Практику проходил на рудник «Медвежий ручей», где обслуживал два американских трёхкубовых экскаватора Bucyrus–Erie, которые грузили руду в думпкары, что шли на БОФ. Надёжные были машины, не ломались, только тросы у них рвались. Вспоминается, как на угольной шахте, что недалеко от «Медвежки», произошла крупнейшая в истории Норильска авария — там взорвался метан, шахта неделю горела, погибло много людей (4). Несколько дней через весь город до Шмидтихи, где было кладбище, шли похоронные процессии — хоронили шахтёров и горноспасателей. После техникума я вернулся на медный завод. Два года там отработал и, хотя у меня была хорошая инженерная должность, пришёл к директору: «Не могу». Тянуло «на гору», да и специальность горная. Вернулся я на «Медвежий ручей» и отработал там 35 лет. Начинал помощником машиниста экскаватора, а уходил в 1994–м замом главного инженера и начальником производственного отдела. Да так и живу до сих пор в Норильске, и дети мои здесь, и внуки. На дрезине с лыжами на Ергалах

В ДЕТАЛЯХ (1)... километров 5–10 проедем — паровоз с рельсов сойдёт. Пассажирское движение на линии Дудинка — Норильск открылось 1 июня 1939 года, но в реальности дорогу продолжали достраивать ежегодно. Первоначально пути прокладывались по снегохворостным насыпям, политыми водой, неудивительно, что летом некоторые участки попросту таяли, а другие повисали в воздухе. Поэтому в пути, а это в сто километров, составы могли идти по несколько дней, а зимой, в пургу, — даже недель. По воспоминаниям первых норильчан, поезд, вышедший из Дудинки 7 ноября 1939 года, попал в Норильск только в июне 1940–го. (2)...деликатесов полно, зато обычные продукты – в дефиците. Норильские магазины в 1950–х годах действительно изобиловали невиданными на материке продуктами. Например, на полках высились колонны консервов из крабов, печени трески, они были на каждом столе и быстро приедались. В то же время молоко и яйца являлись большим дефицитом, а обычные овощи — морковь, картошка, лук — доставлялись сюда в основном в сушёном виде. По осени проводились специальные кампании по коллективному завозу картофеля и засолке капусты. Выручал норильчан городской рынок, где можно было найти практически всё. Его длинные ряды тянулись за деревянным универмагом на улице Октябрьской, а в 1957 году рынок переехал на улицу Мончегорскую, за «пожарку». (3)...на Валёк выезжал весь город, под каждым кустом – компания. Посёлок Валёк первоначально был главной водной и воздушной гаванью города с причалом для гидросамолётов, садящихся летом на воду Норилки. Затем гидропорт перенесли в сторону, а в трёхэтажном деревянном здании на берегу реки открыли водную станцию. По сути это была первая норильская турбаза. Летом на выходных горожан туда вывозили автобусами: к услугам отдыхающих — прокат лодок, спортивные состязания, выездная торговля, танцплощадки и беседки, на Вальке даже работал ресторан «Таймыр». (4)...там взорвался метан, шахта неделю горела, погибло много людей. Эта авария случилась 21–23 января 1950 года в угольной шахте № 11 («Центральная»). В течение этих трёх дней произошла серия взрывов метана, от которых пострадали и шахтеры, и спускавшиеся на их выручку горноспасатели. В ходе восстановительных работ выяснилось, что аварийный участок соединён со старыми выработками, заполненными метаном высокой концентрации, и прилегающие шахты тоже были в опасности. Только к 12 февраля авария была полностью ликвидирована. В результате взрывов погибли в общей сложности 50 человек.

Светлана Гунина Фото из личного архива и архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Мой отец был военным, в Норильск его направили ещё в 1946 году в двухгодичную командировку: секретарём в партийную организацию управления горного лагеря. Через два года отец решил, что командировка окончена, и уехал из Норильска в Москву. Там его за самовольный отъезд арестовали, но помог освободиться какой–то знакомый, объяснив, что лучше немедленно вернуться на Север, да там и оставаться, иначе отец окажется в лагере в другой роли, если вообще не расстреляют. В это время мы — мать и нас трое братьев, мне 10 лет, старшему — 13, младшему — 7, — жили в Ульяновской области. Там был дом, кое–какая живность, но отец приехал, велел всё бросать и быстро собираться в Норильск. Он знал, что за ним скоро придут.До Красноярска мы добирались неделю, там в гостинице «Север» жили ещё неделю, пока отец добывал билеты до Дудинки. С боем сели на теплоход «Серго Орджоникидзе» — третий класс, палуба, а на дворе сентябрь. Народу набилось на два парохода, в трюмах везли заключённых: двери туда были закрыты, только воду и селёдку им передавали. Плыли ещё неделю да несколько дней жили в Дудинке на вокзале, ждали поезда. Наконец сформировали состав: паровоз игрушечный, вагончики в рост человека. Километров 5–10 проедем — паровоз с рельсов сойдёт (1). Мужики из вагонов выходят, сами, как могут, чинят, а мы, мальчишки, ягодой в тундре объедаемся. Ехали несколько дней и прибыли на главную станцию — Нулевой пикет.Поселились мы в одном из первых домов Горстроя — ул. Севастопольская, корпус 7. Это был двухэтажный домик во дворе горисполкома. На пятерых — комната в 11 метров, удобства — во дворе, а мыться — в бане. Жили мы там лет шесть, пока не переехали в новостройку, где на первом этаже располагался ресторан «Лама». По первости удивило нас норильское снабжение: деликатесов полно, икра любая, рыба какая хочешь, зато обычные продукты — в дефиците (2). С одеждой тоже непросто было, помню, я уже в техникум поступил, а ходить вообще не в чем. Так отец мне на рынке костюм достал, а он мне на три размера больше, но деваться некуда — носил.Так мы и жили в Норильске. Учились сначала в первой школе Горстроя — в школе № 2 на ул. Мончегорской, когда построили школу № 1, перешли туда. Вместе с братьями ходили в секцию бокса в Дом физкультуры на ул. Октябрьской. Брат даже в сборную города попал, а меня больше самооборона заботила. После смерти Сталина из лагеря массово выпускали народ, но преимущественно уголовников. По улицам страшно стало ходить — грабежи, поножовщина, вот и приходилось применять боксёрские навыки. Например, однажды вечером прямо посреди строящегося Ленинского я отбил у хулиганов пожилую пару, которых пытались ограбить.А ещё наш Дом физкультуры, или как его тогда называли, большой спортзал, был центром общественной жизни. Там устраивали праздники, выступления спортсменов, а в Новый год — праздничные вечера с танцами. Попасть на ёлку в ДФК, как, впрочем, и в ДИТР, и в театр, было непросто — пригласительные распределяли по предприятиям. Рассаживались по всем этажам, а внизу в зале стояла наряженная ёлка, ватные Дед Мороз и Снегурочка. Помню, танцы уже начались, и вдруг из зала пошёл дым: видимо, от бенгальских огней или гирлянд что–то загорелось. Приехали пожарные, тоже навеселе, Новый год же. И хотя открытого огня не было, только задымление, они из своих брандспойтов стали поливать зал вместе с людьми. Толчея, народ бежит к дверям, кто–то попал под струю, ёлка уже чуть не плывёт. А я залез на шведскую стенку и наблюдаю сверху — и смех, и грех.Летом любимыми местами отдыха норильчан были Комсомольский парк и зона отдыха на Вальке. На Валёк в выходные, казалось, выезжал весь город, под каждым кустом — компания (3), чуть поодаль, в гостинице, отдыхал руководящий состав, начальники играли в покер.Окончив семь классов, я пошёл работать на медный завод, там с самого его открытия трудился отец. Затем я поступил в наш техникум, учился на горного электромеханика. Практику проходил на рудник «Медвежий ручей», где обслуживал два американских трёхкубовых экскаватора Bucyrus–Erie, которые грузили руду в думпкары, что шли на БОФ. Надёжные были машины, не ломались, только тросы у них рвались. Вспоминается, как на угольной шахте, что недалеко от «Медвежки», произошла крупнейшая в истории Норильска авария — там взорвался метан, шахта неделю горела, погибло много людей (4). Несколько дней через весь город до Шмидтихи, где было кладбище, шли похоронные процессии — хоронили шахтёров и горноспасателей.После техникума я вернулся на медный завод. Два года там отработал и, хотя у меня была хорошая инженерная должность, пришёл к директору: «Не могу». Тянуло «на гору», да и специальность горная. Вернулся я на «Медвежий ручей» и отработал там 35 лет. Начинал помощником машиниста экскаватора, а уходил в 1994–м замом главного инженера и начальником производственного отдела. Да так и живу до сих пор в Норильске, и дети мои здесь, и внуки.

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