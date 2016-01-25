[Индекс номера 34 (07.03.2019)]



Интервью

С Любовью о любви

Принято считать, что профессия горняка — сугубо мужская, но есть и женщины, которых не пугает работа под землёй, в их числе — маркшейдер рудника «Октябрьский» Любовь Звягинцева. Встреча с нашей героиней состоялась накануне 8 Марта, поэтому мы решили поговорить с ней о любви — к семье, работе, городу.

Молодой маркшейдер Звягинцева, конец 1980–х — Любовь Викторовна, почему вы выбрали такую, на первый взгляд, неженскую специальность? У вас в семье были горняки? — Нет, мои родные никакого отношения к горняцким делам не имели, я единственный и, возможно, последний горняк в нашей семье. А маркшейдером стала заодно с подругой: на этот факультет в Пермском политехническом институте выпускников, окончивших школу с отличием, брали без экзаменов. После окончания вуза у меня был выбор: поехать работать в Киргизию, Таджикистан или Заполярье. Я предпочла Север. И ни разу не пожалела об этом. В Норильск приехала 4 июня 1985 года. И сразу устроилась на «Октябрьский», получила комнату в общежитии. Лето в том году здесь оказалось теплее, чем у нас в Перми. Мы с друзьями любили после работы выбираться на Красные Камни или просто в тундру. Перед поездкой в Норильск меня все пугали суровыми условиями Заполярья, но Север встретил хорошо. Постепенно и Талнах стал мне ближе и роднее Перми. Ведь город когда становится любимым? Когда тебе в нём интересно жить. А интересно жить — когда находишь настоящих друзей, у тебя есть работа, которая приносит удовлетворение, когда встречаешь свою любовь, то есть чем больше связующих нитей, тем он роднее. У меня так всё и было. — Вы помните свой первый спуск в шахту? Страшно было?— Конечно, помню, но страха я не испытывала, потому что в институте мы проходили практику на угольных шахтах, где передвигаться можно или по–пластунски, или на четвереньках, вот там — страшно, а здесь — красота. Во–первых, на «Октябрьском» все выработки капитально закреплены, их высота более трёх метров, и ты можешь свободно передвигаться в полный рост. Во–вторых, в угольную шахту нас спускали в клети, которая висела на верёвке и раскачивалась из стороны в сторону, будто в шторм на море, а здесь, как в вагоне метро, — всё надёжно и устойчиво, всё по рельсам. Как говорится, почувствуйте разницу, а она была ощутимой, и с каждым днём мне всё больше нравилось на «Октябрьском». Я каждый день спускалась под землю, изучала маршруты. Теперь, спустя 30 лет, все пути могу пройти с закрытыми глазами. Хотя мой первый наставник Александр Николаев внушал мне: «Отработаешь подземку и уходи», а я не ушла, считай, уже почти пять подземных стажей выработала (подземный стаж для женщин — семь лет. — прим. авт.), а всё никак от своей работы оторваться не могу. Наверное, это тоже любовь. С друзьями на Красных Камнях, июнь 1985 года — А за что вы любите свою такую трудную работу? Ведь приходится под землю спускаться, да ещё и с оборудованием... И ответственность большая...— Ну да, оборудование, необходимое нам для обследования, мы носим в небольшом чемоданчике, всё это весит около трёх килограммов. Плюс иногда захватываем под землю треногу, она примерно килограммов пять, для установки электронного тахеометра. Это такой прибор, выполняющий функции нивелира и теодолита, измеряющий углы, расстояния и другие параметры. Но это не главное. Подарок коллег на юбилей: норильская руда и один из главных инструментов маркшейдера — теодолит Самое главное, что я с первых дней работы на руднике почувствовала свою важность и нужность. Ведь от маркшейдеров зависит безопасность и эффективность горнопроходческих работ. Все выработки проходят по нашим указаниям, мы по приборам определяем, в какую сторону идти, на сколько градусов повернуть. Так что без нас, маркшейдеров, под зёмлей — никуда. А компьютер и новые технологии не только значительно облегчили нашу работу, но и стало ещё интереснее. Сегодня на «Октябрьском» построена подробная трёхмерная компьютерная модель его подземного пространства. Фото Ирины ЯРИНСКОЙ • Любовь Звягинцева – маркшейдер рудника «Октябрьский». • В Норильск приехала 4 июня 1985 года. • Знает лучший рецепт сибирских шанежек и с удовольствием делится им с читателями «Заполярки». — Любовь Викторовна, близится 8 Марта, любимый женский праздник. От кого вы ждёте слов любви в этот день? — Самая главная любовь моей жизни — это сын. Ему скоро будет 18, а я и не заметила, когда парень вырос, хотя, как и для каждой матери, он всегда мне будет казаться маленьким и нуждающимся в моей защите. Сейчас у нас трудный период — предстоит сдача ЕГЭ и поступление в вуз. И своё свободное время я больше всего на свете люблю проводить с сыном. Иногда мы и в тундру выбираемся, благо, она начинается буквально за нашим домом. В шахту пошла: чемоданчик весом 3 кг плюс тренога Я умею готовить, вышивать крестиком, вязать, шить, но не вижу в этом особой необходимости. Сегодня всё можно купить, поэтому свободное время можно провести с большей пользой, например, общаясь с близкими людьми. Хотя у меня есть одно увлечение: я под настроение люблю печь картофельные шаньги по бабушкиному рецепту и угощать ими своих друзей. Многие даже не знают, что такое шаньги, но для исконных сибиряков и уральцев это, наряду с пельменями и блинами, любимейшее блюдо. Конечно, наши бабушки пекли их в русских печах, но и в духовке они очень даже неплохо получаются, по крайней мере, мои друзья специально приходят к нам в гости на шанежки. Могу поделиться рецептом. Он несложный. Отварите в подсоленной воде очищенный картофель. Просейте через сито муку и добавьте в неё молока, размешайте. Вбейте 2 яйца, 1 ст. ложку сливочного масла и 2 ст. ложки сметаны. Замесите крутое тесто и разделите его на 20 шариков. Каждый раскатайте скалкой в кружок диаметром примерно 6–7 см. Защипите края кружков по бокам, чтобы у вас получились бортики высотой около 1 см. Получится что–то типа тарелочки–формочки. Сваренный картофель разомните в пюре и добавьте в него немного теплого молока, 1 ст. ложку сливочного масла, столько же сметаны и два сырых яйца. Всё хорошенько перемешайте. Затем отдельно размешайте яичный желток с чайной ложкой сметаны. Картофельное пюре разложите по формочкам и смажьте верх и бока яйцом со сметаной. Отправьте шаньги в духовку, разогретую до 230–250 градусов, и выпекайте до золотистого цвета. Горячие шаньги особенно вкусные, если смазать их сливочным маслом... Так что можете брать рецепт на вооружение и угощать всех гостей за праздничным столом. 8 Марта – хороший повод побыть с близкими. Тахеометр — прибор для всех измерений

Лариса Стецевич www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Нет, мои родные никакого отношения к горняцким делам не имели, я единственный и, возможно, последний горняк в нашей семье. А маркшейдером стала заодно с подругой: на этот факультет в Пермском политехническом институте выпускников, окончивших школу с отличием, брали без экзаменов. После окончания вуза у меня был выбор: поехать работать в Киргизию, Таджикистан или Заполярье. Я предпочла Север. И ни разу не пожалела об этом.В Норильск приехала 4 июня 1985 года. И сразу устроилась на «Октябрьский», получила комнату в общежитии. Лето в том году здесь оказалось теплее, чем у нас в Перми. Мы с друзьями любили после работы выбираться на Красные Камни или просто в тундру. Перед поездкой в Норильск меня все пугали суровыми условиями Заполярья, но Север встретил хорошо.Постепенно и Талнах стал мне ближе и роднее Перми. Ведь город когда становится любимым? Когда тебе в нём интересно жить. А интересно жить — когда находишь настоящих друзей, у тебя есть работа, которая приносит удовлетворение, когда встречаешь свою любовь, то есть чем больше связующих нитей, тем он роднее. У меня так всё и было.— Конечно, помню, но страха я не испытывала, потому что в институте мы проходили практику на угольных шахтах, где передвигаться можно или по–пластунски, или на четвереньках, вот там — страшно, а здесь — красота. Во–первых, на «Октябрьском» все выработки капитально закреплены, их высота более трёх метров, и ты можешь свободно передвигаться в полный рост. Во–вторых, в угольную шахту нас спускали в клети, которая висела на верёвке и раскачивалась из стороны в сторону, будто в шторм на море, а здесь, как в вагоне метро, — всё надёжно и устойчиво, всё по рельсам. Как говорится, почувствуйте разницу, а она была ощутимой, и с каждым днём мне всё больше нравилось на «Октябрьском». Я каждый день спускалась под землю, изучала маршруты. Теперь, спустя 30 лет, все пути могу пройти с закрытыми глазами. Хотя мой первый наставник Александр Николаев внушал мне: «Отработаешь подземку и уходи», а я не ушла, считай, уже почти пять подземных стажей выработала (подземный стаж для женщин — семь лет. — прим. авт.), а всё никак от своей работы оторваться не могу. Наверное, это тоже любовь.— Ну да, оборудование, необходимое нам для обследования, мы носим в небольшом чемоданчике, всё это весит около трёх килограммов. Плюс иногда захватываем под землю треногу, она примерно килограммов пять, для установки электронного тахеометра. Это такой прибор, выполняющий функции нивелира и теодолита, измеряющий углы, расстояния и другие параметры. Но это не главное.Самое главное, что я с первых дней работы на руднике почувствовала свою важность и нужность. Ведь от маркшейдеров зависит безопасность и эффективность горнопроходческих работ. Все выработки проходят по нашим указаниям, мы по приборам определяем, в какую сторону идти, на сколько градусов повернуть. Так что без нас, маркшейдеров, под зёмлей — никуда. А компьютер и новые технологии не только значительно облегчили нашу работу, но и стало ещё интереснее. Сегодня на «Октябрьском» построена подробная трёхмерная компьютерная модель его подземного пространства.• Любовь Звягинцева – маркшейдер рудника «Октябрьский».• В Норильск приехала 4 июня 1985 года.• Знает лучший рецепт сибирских шанежек и с удовольствием делится им с читателями «Заполярки».— Самая главная любовь моей жизни — это сын. Ему скоро будет 18, а я и не заметила, когда парень вырос, хотя, как и для каждой матери, он всегда мне будет казаться маленьким и нуждающимся в моей защите. Сейчас у нас трудный период — предстоит сдача ЕГЭ и поступление в вуз.И своё свободное время я больше всего на свете люблю проводить с сыном. Иногда мы и в тундру выбираемся, благо, она начинается буквально за нашим домом.Я умею готовить, вышивать крестиком, вязать, шить, но не вижу в этом особой необходимости. Сегодня всё можно купить, поэтому свободное время можно провести с большей пользой, например, общаясь с близкими людьми. Хотя у меня есть одно увлечение: я под настроение люблю печь картофельные шаньги по бабушкиному рецепту и угощать ими своих друзей. Многие даже не знают, что такое шаньги, но для исконных сибиряков и уральцев это, наряду с пельменями и блинами, любимейшее блюдо. Конечно, наши бабушки пекли их в русских печах, но и в духовке они очень даже неплохо получаются, по крайней мере, мои друзья специально приходят к нам в гости на шанежки.Могу поделиться рецептом. Он несложный. Отварите в подсоленной воде очищенный картофель. Просейте через сито муку и добавьте в неё молока, размешайте. Вбейте 2 яйца, 1 ст. ложку сливочного масла и 2 ст. ложки сметаны. Замесите крутое тесто и разделите его на 20 шариков. Каждый раскатайте скалкой в кружок диаметром примерно 6–7 см. Защипите края кружков по бокам, чтобы у вас получились бортики высотой около 1 см. Получится что–то типа тарелочки–формочки. Сваренный картофель разомните в пюре и добавьте в него немного теплого молока, 1 ст. ложку сливочного масла, столько же сметаны и два сырых яйца. Всё хорошенько перемешайте. Затем отдельно размешайте яичный желток с чайной ложкой сметаны. Картофельное пюре разложите по формочкам и смажьте верх и бока яйцом со сметаной. Отправьте шаньги в духовку, разогретую до 230–250 градусов, и выпекайте до золотистого цвета. Горячие шаньги особенно вкусные, если смазать их сливочным маслом...Так что можете брать рецепт на вооружение и угощать всех гостей за праздничным столом. 8 Марта – хороший повод побыть с близкими.

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