[Индекс номера 34 (07.03.2019)]



Просто жизнь

Женская доля

Жизнь мужчины на заре времён была короткой, но увлекательной. Он вечно на кого–то охотился, с кем–то воевал, а в свободную минуту размышлял, как сделать эти два занятия ещё интереснее. О том, какая судьба ждёт хранительницу очага, которая может в одночасье лишиться добытчика, защитника и опоры в лице горе–изобретателя, смастерившего колесо, но не догадавшегося приладить к нему тормоз, — до поры до времени никто всерьёз не задумывался. А зря.

Тёмные века Писателей и драматургов всегда привлекали сюжеты, в центре которых стояли властные, роковые женщины. Саломея и танец семи покрывал, яблоко раздора и Троянская война, Антоний и Клеопатра, леди Макбет — было о чём написать и что обсудить. Если у мужского коварства есть максимум второе дно, то у женского за тремя засовами и семью печатями может крыться всё что угодно: вчерашняя обида, пачка писем, перетянутых алой лентой, гребень для волос, ворох вечерних платьев и два залитых слезами свадебных, пудреница и чёрный кот. Домашняя свара, возведённая в ранг высокого искусства, нередко становилась оружием поистине массового поражения. А о мотивах можно было гадать бесконечно. Увы, неумение, да и нежелание разбираться в женской психологии порождало недоверие к слабому полу. «Сосуд греха», «пособница Дьявола» — под такие выкрики в конце XV века запылали в Европе костры инквизиции. И если мужчине, для того чтобы попасть в поле зрения фанатиков, нужно было проявить себя еретиком, иметь влиятельных политических противников или просто завистников, то женщина объявлялась виновной просто по природе своей. Современные исследователи оценивают общее число казнённых за ведовство в период активной охоты на ведьм, продлившийся целых 300 лет, в 40–50 тысяч человек. Последней, кто был казнён в Европе за колдовство, считается Анна Гельди. Это произошло в Швейцарии в 1782 году. Женщина под пытками созналась в колдовстве, однако официально была приговорена к смерти за отравление. В 1836 году в Сопоте была утоплена во время испытания водой обвинённая в колдовстве вдова рыбака Кристина Сейнова. Последние наказания за колдовство в Испании — 200 ударов розгами и шестилетнее изгнание — были назначены в 1820 году. Что на этом фоне творилось в области прав и свобод женщин — представить нетрудно. Даже бедность считалась для них непростительным пороком. Выходов предлагалось два — монастырь или работный дом, фактически рабское существование. Ни в семье, ни в церкви, ни у сильных мира сего понимания проблемы женщин не встречали. Новая надежда Ситуация начала меняться, когда общество встало на индустриальные рельсы. Промышленникам понадобились новые, грамотные работники; торговцам — благосклонные потребители; политикам — активные избиратели. Потихоньку–полегоньку дело двигалось вперёд. В конце XVIII века мир познакомился с феминизмом — общественно–политическим движением, целью которого является предоставление женщинам всей полноты гражданских прав. Впервые требования равноправия были выдвинуты женщинами во время Войны за независимость в США (1775–1783 гг.). Первой американской феминисткой считают Абигейл Смит Адамс. Она вошла в историю феминизма благодаря знаменитой фразе: «Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не представляет наших интересов». В отличие от США, где движение хотя и медленно, но всё же набирало силу, в Европе правили бал приверженцы консервативных ценностей. Так, во Франции в 1795 году женщинам запретили появляться в общественных местах и на политических собраниях, а в 1804 году император Наполеон издал указ, объявлявший, что женщина не имеет никаких гражданских прав и находится под опекой у мужчины. В 1848 году в городе Сенека–Фоллз (штат Нью–Йорк) прошёл съезд по защите прав женщин под лозунгом «Все женщины и мужчины созданы равными». В 1890 году была образована Национальная американская ассоциация за женское избирательное право. Благодаря активности её членов в ряде американских штатов женщины оказались допущены к голосованию. Но окончательно право на участие в выборах за американками закрепилось лишь в 1920 году. Весна–красна 28 февраля 1908 года по призыву нью–йоркской социал–демократической женской организации более 15 000 женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила Национальный женский день, который отмечался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля. В 1910 году делегатки из США прибыли в Копенгаген на Вторую международную конференцию женщин–социалисток, где встретились с известной коммунисткой Кларой Цеткин. Она и предложила учредить Международный женский день в знак солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Изначально дата была «плавающей», но со временем отмечать праздник стали именно 8 марта. В 1975 году эта дата была официально внесена в календарь ООН. В молодом советском государстве, где принцип всеобщего равенства был провозглашён основным, Международный женский день стали праздновать с 1921 года. Очень быстро он приобрёл высокую общественную значимость: Советскому Союзу в кратчайшие сроки удалось вырастить блестящую плеяду женщин — учёных, руководителей, архитекторов, конструкторов, деятелей культуры, искусства, образования, медицины... впервые мужчина и женщина встали плечом к плечу, знаменитый монумент «Рабочий и колхозница», идея композиции которого принадлежит Борису Иофану, а пластическое исполнение — Вере Мухиной, стал отражением живой реальности, от чего отмахнуться было уже нельзя. Первым международным соглашением, провозгласившим равенство мужчин и женщин в качестве основополагающего права человека, стал Устав Организации Объединённых Наций (1945 г.). В 1979 году ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. И вновь продолжается бой Женщины проделали огромный путь, полный тягот и лишений, чтобы занять заслуженное место под солнцем. Индира Ганди, Беназир Бхутто, Маргарет Тэтчер, Ангела Меркель — эти имена в большой политике знакомы всем. Под влиянием женщин мир сильно изменился, однако феминистки не собираются останавливаться на достигнутом, требуя все больше преференций и свобод. При этом критики современного феминизма замечают, что активистки хотят обладать равными правами с мужчинами, в то же время в выгодных для себя обстоятельствах предпочитая играть роль слабого пола. В вину им ставят насаждение вражды межу полами, попытки восстановить матриархат, дискриминацию мужчин, размывание традиционной семьи и ущемление прав отцов. В качестве примера искусственного продвижения женщин в бизнесе часто приводят недавний скандал с американской компанией Theranos и её основательницей Элизабет Холмс. Элизабет предложила инвесторам поддержать её революционный медицинский стартап — экспресс–технологию исследования крови, когда ей было всего 22 года. Девушку, всюду щеголявшую в стильной чёрной водолазке, сразу же назвали «Стивом Джобсом в юбке», объявили иконой перспективной бизнес–модели, а напор юной изобретательницы покорил буквально всех: от скучающей публики до крупных финансистов и государственных деятелей. Праздник всеобщего оптимизма длился долгих десять лет, пока не закончился полным крахом компании, а перед самой Элизабет не замаячила угроза 20–летнего тюремного заключения за мошенничество и обман инвесторов на сотни миллионов долларов. Такое вот оно, равенство перед законами бизнеса и государства. В общем, борьба продолжается. У обеих сторон по–прежнему остаётся друг к другу масса вопросов и взаимных претензий. Но прежде чем начнутся боевые действия, мне хотелось бы обратиться к мужчинам. Посмотрите на своих женщин. Попробуйте понять, что они чувствуют и что их заботит. Поздравьте их с 8 Марта, подарите букет цветов, обнимите. Покажите, что вы цените их и уважаете. Так будет лучше для всех. Не верите — проверьте.

В тему • Клеопатра VII правила Египтом 22 года последовательно в соправительстве со своими братьями (они же по традиции формальные мужья) Птолемеем XIII и Птолемеем XIV, затем — в фактическом браке с римским полководцем Марком Антонием. Являлась последним независимым правителем Египта до римского завоевания и нередко, хотя не совсем правильно, считается последним фараоном Древнего Египта. Широкую известность приобрела благодаря любовной связи с Юлием Цезарем и Марком Антонием. От Цезаря имела сына, от Антония — двух сыновей и дочь. Прославлена благодаря драматической истории любви к римскому полководцу Марку Антонию, покончила жизнь самоубийством, чтобы не стать пленницей первого римского императора Октавиана Августа. Фото с сайта historycollection.cо • В 1764 году в Санкт–Петербурге был открыт Смольный институт благородных девиц. Туда на 12 лет обучения принимались дочери дворян, причём с родителей брали подписку о невозможности «истребования» девочек до истечения срока. С 1858 года начали работу училища для девочек из незнатных семей, в 1869 году открылись Лубянские высшие женские курсы, спустя девять лет — Бестужевские, с обучением на трёх факультетах: историко–филологическом, юридическом и физико–математическом. Но и после них у женщин были проблемы с трудоустройством. Для обеспечения дам работой в 1893 году было создано Общество вспоможения окончившим курс наук. • Монумент «Рабочий и колхозница» вошёл в историю искусства ХХ века как один из трёх «советских колоссов», наряду со скульптурами «Родина–мать» и «Воин–освободитель», наиболее точно отразившими дух своего времени. В 1938 году Вера Мухина в интервью «Литературной газете» сказала так: «Я сразу почувствовала, что группа должна выражать прежде всего не торжественный характер фигур, а динамику нашей эпохи, тот творческий порыв, который я вижу повсюду в нашей стране и который мне так дорог. Мы должны передать идеалы нашего мировоззрения, образ человека свободной мысли и свободного труда; мы должны передать весь романтизм и творческое горение наших дней». Фото с сайта crus.tvnet.lv • В 1993 году на Всемирной конференции ООН по правам человека была принята Венская декларация и Программа действий. В этих документах было провозглашено, что права женщин являются неотъемлемой составной частью прав человека в целом и подчеркнута необходимость искоренения насилия в отношении женщин в публичной и частной жизни. А IV Всемирный конгресс женщин, собравший в 1995 году в Пекине 189 стран, принял ещё два документа — Пекинскую декларацию и Платформу действий. Государства взяли на себя обязательства обеспечивать женщинам и девочкам возможность полностью пользоваться всеми правами человека, принимать все необходимые меры по ликвидации всех форм дискриминации.

Владимир Шиловский www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Писателей и драматургов всегда привлекали сюжеты, в центре которых стояли властные, роковые женщины. Саломея и танец семи покрывал, яблоко раздора и Троянская война, Антоний и Клеопатра, леди Макбет — было о чём написать и что обсудить. Если у мужского коварства есть максимум второе дно, то у женского за тремя засовами и семью печатями может крыться всё что угодно: вчерашняя обида, пачка писем, перетянутых алой лентой, гребень для волос, ворох вечерних платьев и два залитых слезами свадебных, пудреница и чёрный кот. Домашняя свара, возведённая в ранг высокого искусства, нередко становилась оружием поистине массового поражения. А о мотивах можно было гадать бесконечно.Увы, неумение, да и нежелание разбираться в женской психологии порождало недоверие к слабому полу. «Сосуд греха», «пособница Дьявола» — под такие выкрики в конце XV века запылали в Европе костры инквизиции. И если мужчине, для того чтобы попасть в поле зрения фанатиков, нужно было проявить себя еретиком, иметь влиятельных политических противников или просто завистников, то женщина объявлялась виновной просто по природе своей. Современные исследователи оценивают общее число казнённых за ведовство в период активной охоты на ведьм, продлившийся целых 300 лет, в 40–50 тысяч человек.Последней, кто был казнён в Европе за колдовство, считается Анна Гельди. Это произошло в Швейцарии в 1782 году. Женщина под пытками созналась в колдовстве, однако официально была приговорена к смерти за отравление. В 1836 году в Сопоте была утоплена во время испытания водой обвинённая в колдовстве вдова рыбака Кристина Сейнова. Последние наказания за колдовство в Испании — 200 ударов розгами и шестилетнее изгнание — были назначены в 1820 году.Что на этом фоне творилось в области прав и свобод женщин — представить нетрудно. Даже бедность считалась для них непростительным пороком. Выходов предлагалось два — монастырь или работный дом, фактически рабское существование. Ни в семье, ни в церкви, ни у сильных мира сего понимания проблемы женщин не встречали.Ситуация начала меняться, когда общество встало на индустриальные рельсы. Промышленникам понадобились новые, грамотные работники; торговцам — благосклонные потребители; политикам — активные избиратели. Потихоньку–полегоньку дело двигалось вперёд. В конце XVIII века мир познакомился с феминизмом — общественно–политическим движением, целью которого является предоставление женщинам всей полноты гражданских прав. Впервые требования равноправия были выдвинуты женщинами во время Войны за независимость в США (1775–1783 гг.). Первой американской феминисткой считают Абигейл Смит Адамс. Она вошла в историю феминизма благодаря знаменитой фразе: «Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не представляет наших интересов». В отличие от США, где движение хотя и медленно, но всё же набирало силу, в Европе правили бал приверженцы консервативных ценностей. Так, во Франции в 1795 году женщинам запретили появляться в общественных местах и на политических собраниях, а в 1804 году император Наполеон издал указ, объявлявший, что женщина не имеет никаких гражданских прав и находится под опекой у мужчины.В 1848 году в городе Сенека–Фоллз (штат Нью–Йорк) прошёл съезд по защите прав женщин под лозунгом «Все женщины и мужчины созданы равными». В 1890 году была образована Национальная американская ассоциация за женское избирательное право. Благодаря активности её членов в ряде американских штатов женщины оказались допущены к голосованию. Но окончательно право на участие в выборах за американками закрепилось лишь в 1920 году.28 февраля 1908 года по призыву нью–йоркской социал–демократической женской организации более 15 000 женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила Национальный женский день, который отмечался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля. В 1910 году делегатки из США прибыли в Копенгаген на Вторую международную конференцию женщин–социалисток, где встретились с известной коммунисткой Кларой Цеткин. Она и предложила учредить Международный женский день в знак солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Изначально дата была «плавающей», но со временем отмечать праздник стали именно 8 марта. В 1975 году эта дата была официально внесена в календарь ООН.В молодом советском государстве, где принцип всеобщего равенства был провозглашён основным, Международный женский день стали праздновать с 1921 года. Очень быстро он приобрёл высокую общественную значимость: Советскому Союзу в кратчайшие сроки удалось вырастить блестящую плеяду женщин — учёных, руководителей, архитекторов, конструкторов, деятелей культуры, искусства, образования, медицины... впервые мужчина и женщина встали плечом к плечу, знаменитый монумент «Рабочий и колхозница», идея композиции которого принадлежит Борису Иофану, а пластическое исполнение — Вере Мухиной, стал отражением живой реальности, от чего отмахнуться было уже нельзя. Первым международным соглашением, провозгласившим равенство мужчин и женщин в качестве основополагающего права человека, стал Устав Организации Объединённых Наций (1945 г.). В 1979 году ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.Женщины проделали огромный путь, полный тягот и лишений, чтобы занять заслуженное место под солнцем. Индира Ганди, Беназир Бхутто, Маргарет Тэтчер, Ангела Меркель — эти имена в большой политике знакомы всем. Под влиянием женщин мир сильно изменился, однако феминистки не собираются останавливаться на достигнутом, требуя все больше преференций и свобод. При этом критики современного феминизма замечают, что активистки хотят обладать равными правами с мужчинами, в то же время в выгодных для себя обстоятельствах предпочитая играть роль слабого пола. В вину им ставят насаждение вражды межу полами, попытки восстановить матриархат, дискриминацию мужчин, размывание традиционной семьи и ущемление прав отцов.В качестве примера искусственного продвижения женщин в бизнесе часто приводят недавний скандал с американской компанией Theranos и её основательницей Элизабет Холмс. Элизабет предложила инвесторам поддержать её революционный медицинский стартап — экспресс–технологию исследования крови, когда ей было всего 22 года. Девушку, всюду щеголявшую в стильной чёрной водолазке, сразу же назвали «Стивом Джобсом в юбке», объявили иконой перспективной бизнес–модели, а напор юной изобретательницы покорил буквально всех: от скучающей публики до крупных финансистов и государственных деятелей. Праздник всеобщего оптимизма длился долгих десять лет, пока не закончился полным крахом компании, а перед самой Элизабет не замаячила угроза 20–летнего тюремного заключения за мошенничество и обман инвесторов на сотни миллионов долларов. Такое вот оно, равенство перед законами бизнеса и государства.В общем, борьба продолжается. У обеих сторон по–прежнему остаётся друг к другу масса вопросов и взаимных претензий. Но прежде чем начнутся боевые действия, мне хотелось бы обратиться к мужчинам. Посмотрите на своих женщин. Попробуйте понять, что они чувствуют и что их заботит. Поздравьте их с 8 Марта, подарите букет цветов, обнимите. Покажите, что вы цените их и уважаете. Так будет лучше для всех. Не верите — проверьте.

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