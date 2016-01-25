[Индекс номера 34 (07.03.2019)]



Вопрос недели

Кем силён слабый пол?

В мировую историю вписаны имена множества выдающихся женщин. Мы предложили норильчанам вспомнить некоторые из них и даже дополнить этот замечательный список, ответив на вопрос:

Павел Авдеев, актёр Заполярного театра драмы: — Для меня это — Мария Кюри. Первая женщина — нобелевский лауреат, удостоена премий по физике и химии, первая женщина–преподаватель Сорбонны. Она поставила на карту всё, в первую очередь своё здоровье. Понимая, что радиация способна убить человека, тем не менее продолжила исследования, начатые вместе с мужем. Ещё одна великая женщина — Ада Лавлейс, автор первого языка программирования, названного в её честь. Поразительно, что она изучала математику, инженерное дело и прочие точные науки в Англии в те времена, когда женщина не имела никаких прав, кроме как быть женой и матерью. Ну а в детстве самое большое впечатление на меня произвела Пеппи Длинныйчулок — её неутомимая тяга к приключениям, умение радоваться и удивляться поразили меня в самое сердце и даже в какой–то степени сформировали мой характер. И к таким волшебным и удивительным, как этот вымышленный персонаж, женщинам я тянусь и в реальной жизни. Желаю всем норильчанкам любви, радости, волшебства и чуда!

Алексей Арлюков, фотограф и тундровик: — Самая святая женщина для меня — это моя мама, Капитолина Алексеевна. Она одна воспитывала троих сыновей и, чтобы прокормить нас, уехала в Норильск, где работала шихтовщицей на никелевом заводе. Это был тяжелейший труд, но она всегда находила силы и нежность, чтобы подарить нам своё тепло и любовь. А ещё я очень уважаю Валентину Терешкову: она была первой женщиной–космонавтом, а первым приходится труднее всего. До сих пор её появление на телеэкране даёт ощущение гордости за весь — отнюдь не слабый, но прекрасный пол. Я счастлив, что в моём семейном окружении много женщин, две внучки, невестка Вера родилась 8 марта. Сам праздник мы с сыновьями решили сделать для нашей любимой жены и мамы Надежды особенным — везём её в тундру, подарки уже заготовили, вручим на зимней рыбалке.

Вячеслав Ханжин, заслуженный юрист России: — За 65 лет жизни в Норильске я знал многих прекрасных женщин, которые были моими коллегами, друзьями, музами. О многих я вспомнил в своей книге «Мой Норильск в законе, горе и любви». Не забыть мне Антонину Волкову — первого ректора Норильского индустриального института. В ней удивительно сочетались ум и порядочность, лучшие женские качества, она была прекрасной женой и матерью. Мне очень близка и творческая среда, особо я ценю наших театральных женщин — главного режиссёра Заполярной драмы Анну Бабанову, которая создала выдающийся спектакль «Жди меня...». Отмечу и директора театра Светлану Гергарт, которая так успешно проявила себя в «мужском» руководящем деле. А наша заслуженная артистка России Нина Валенская для меня всегда является источником вдохновения. Я восхищаюсь знаменитым норильским врачом–урологом Евдокией Ждановой. Не зря её удостоили звания почётного гражданина Норильска — она спасла сотни, если не тысячи жизней мужчин–норильчан и до сих пор трудится во имя здоровья северян. Низко кланяюсь всем нашим прекрасным норильчанкам, желаю им тепла и семейного счастья!

Юрий Афонов, художник:— Я, конечно, хотел бы сказать о женщинах культуры. В мировом масштабе — это художница Зинаида Серебрякова, человек трудной судьбы, которая в 1924 году уехала в Париж, чтобы завершить там работу, но в Россию вернуться уже не смогла. Уверен, что вклад, который она внесла в отечественную культуру, бесценен. Что касается норильчанок — это и бывший начальник управления культуры Нина Сербина, которая сейчас живет в Санкт–Петербурге. Норильск не должен забывать её заслуг перед городской культурой. И очень хочу, чтобы вспомнили живущую сейчас в Москве библиотекаря Галину Макарову, которая в 1990–х организовала в профсоюзной библиотеке «Салон на Пушкина». Это было самое популярное в городе выставочное пространство, на его вернисажи очереди выстраивались. Это был настоящий мир искусства в наших краях. От души желаю, чтобы в Норильске всегда были такие подвижницы. И пусть мужчины круглый год дарят своим женщинам цветы и радуют всеми возможными способами.

Сергей, работает в коммерческой структуре: — Для меня это — женщины, которые посвящают себя служению совершенно незнакомым людям. Вот, казалось бы, твоё предназначение: родить и воспитать детей, дом–семью создать и поддерживать. Но есть такие, кто над этим привычным бытом как будто приподнимается и словно мир обнимает, а не только своих близких... То есть для них вселенское тепло дарить, помогать кому–то, преодолевать глобальные трудности и беды — высшее предназначение. К таким женщинам относится знаменитая мать Тереза, например. Из наших современниц это доктор Лиза, Лида Мониава, Марина Ахмедова, Чулпан Хаматова и другие создательницы фондов помощи и прочих организаций, без которых наш мир уже и представить сегодня трудно. Преклоняю пред ними колени.

Сергей Никуличев, президент Норильской федерации тхэквондо: — Во всех областях искусства, культуры и науки есть множество ярких женских имён. Я мог бы назвать Марину Цветаеву, Марию Кюри, Коко Шанель и многих– многих других. Но я не хочу незаслуженно обижать тех, чьи имена я ненароком упомянуть забуду. Я с трепетом отношусь к женщинам–героиням, но, опять же, в этот ряд я включаю всех женщин, официально получивших звание героя по разным основаниям. Лично для меня самые выдающиеся женщины — моя мама, Мария Устиновна, и бабушка, Серафима Николаевна. Мама — самый близкий для каждого ребёнка человек, а бабушке, которая растила меня до девяти лет, пока я не переехал жить в Норильск, я обязан своим воспитанием и образованием. Она, кстати, работала учительницей, но во время войны была награждена Орденом «Знак Почёта», который и сегодня хранится в нашей семье. И конечно же, это мои жена и дочь, которых я всем сердцем люблю, уважаю и поздравляю с самым женственным праздником. Спасибо, что согреваете своим теплом!

Говорит эксперт Александр Пестряков, председатель Норильского горсовета — Накануне главного весеннего праздника, когда все мужчины волнуются перед очередным «экзаменом», у меня на носу очередная «диссертация». Ведь в моей семье не одна и даже не две любимых женщины. Их четыре: супруга Елена и три дочери — Валерия, Виктория и Василиса. Не скрою, как и многие мужчины, поначалу я мечтал о сыне. По прошествии долгих лет семейной жизни понимаю, как мне повезло растить дочерей, ведь они более ласковые и ближе к родителям. Сам я рос с братьями и даже не имел представления, как воспитывать леди. Но всё оказалось проще: выяснилось, что девочки не сильно отличаются от мальчишек — так же ссорятся между собой, хулиганят... Безусловно, без мудрого маминого взгляда этих сорванцов в юбках воспитать невозможно. В нашей семье роли чётко распределены, и у каждого своя зона ответственности. Придерживаемся традиционных взглядов: папа — добытчик, мама — хранительница семейного очага и традиций. С учётом моей занятости, включая общественную работу, основные воспитательные функции возложены на супругу, но это не значит, что я самоустраняюсь. Девчонок стараемся растить в строгости, развивать у них ответственность, дисциплинированность, самостоятельность. Таких же взглядов придерживается и Елена. В целом сохранять строгие позиции у неё получается, но иногда приходится вмешиваться мне как главе семьи. Не обходится и без наказаний (разумеется, не физических). За серьёзные проступки дети лишаются «удовольствий» современности — интернета и гаджетов. Зачастую, чтобы донести свою позицию девочкам–подросткам, достаточно разговора по душам. В беседе я раскладываю всё по полочкам. Вместе анализируем и рассуждаем, к чему могут привести те или иные поступки, — любой девчонке важно чувствовать себя личностью, иметь право на собственное мнение. В век информационного бума стараюсь уделять внимание их общению в соцсетях. Сегодня там столько лжи и агрессии, что приходится это контролировать. Благо моя первая специальность — программист — позволяет делать это профессионально. Один из самых частых вопросов, которые мне задают, узнав, что я папа трёх девчонок: «Как ты с ними справляешься?» Честно говоря, и не пытаюсь справляться: уже давно смирился, что я в меньшинстве, особенно когда речь идёт о принятии совместных решений. Всякий раз, когда какой–то вопрос (куда пойти, какой фильм посмотреть и т. д.) ставится на голосование, я проигрываю. Гендерный дисбаланс в семье немного подкорректировали, заведя собаку мужского пола, — у нас живёт цвергшнауцер Орландо Ридди Санта Книрис. Правда, мужских позиций мне это не прибавило — мы с Риддиком по–прежнему в меньшинстве. Все мои дамы — люди занятые: супруга работает и ведёт домашнее хозяйство, девочки учатся и занимаются в секциях, старшая в прошлом году окончила школу и получает высшее образование на материке. Так что, увы, много времени вместе проводить не получается, зато все выходные и праздники, когда удаётся побыть вместе, мы ценим вдвойне. Самый любимый праздник у нас — Новый год, потому что там продолжительные каникулы. Дни рождения проходят весело: если собираемся вместе, получается полноценный праздник, в этом особая прелесть многодетной семьи. В Международный женский день дарю всем цветы. Каждой, вне зависимости от возраста. Уверен, такие знаки внимания остаются в памяти. Хочу верить, что для своих девочек я достойный муж и отец. Говорят, женщины выбирают мужа по образу своего отца, так что приходится держать марку. Для меня 8 Марта особенно ценно. Это тот день, когда я, выдохнув после предпраздничной кутерьмы, могу взглянуть в лица своих любимых женщин и осознать: вот оно — настоящее счастье. И поблагодарить их за то, что наполняют мою жизнь теплом, добром и смыслом.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Для меня это — Мария Кюри. Первая женщина — нобелевский лауреат, удостоена премий по физике и химии, первая женщина–преподаватель Сорбонны. Она поставила на карту всё, в первую очередь своё здоровье. Понимая, что радиация способна убить человека, тем не менее продолжила исследования, начатые вместе с мужем. Ещё одна великая женщина — Ада Лавлейс, автор первого языка программирования, названного в её честь. Поразительно, что она изучала математику, инженерное дело и прочие точные науки в Англии в те времена, когда женщина не имела никаких прав, кроме как быть женой и матерью. Ну а в детстве самое большое впечатление на меня произвела Пеппи Длинныйчулок — её неутомимая тяга к приключениям, умение радоваться и удивляться поразили меня в самое сердце и даже в какой–то степени сформировали мой характер. И к таким волшебным и удивительным, как этот вымышленный персонаж, женщинам я тянусь и в реальной жизни. Желаю всем норильчанкам любви, радости, волшебства и чуда!— Самая святая женщина для меня — это моя мама, Капитолина Алексеевна. Она одна воспитывала троих сыновей и, чтобы прокормить нас, уехала в Норильск, где работала шихтовщицей на никелевом заводе. Это был тяжелейший труд, но она всегда находила силы и нежность, чтобы подарить нам своё тепло и любовь. А ещё я очень уважаю Валентину Терешкову: она была первой женщиной–космонавтом, а первым приходится труднее всего. До сих пор её появление на телеэкране даёт ощущение гордости за весь — отнюдь не слабый, но прекрасный пол. Я счастлив, что в моём семейном окружении много женщин, две внучки, невестка Вера родилась 8 марта. Сам праздник мы с сыновьями решили сделать для нашей любимой жены и мамы Надежды особенным — везём её в тундру, подарки уже заготовили, вручим на зимней рыбалке.— За 65 лет жизни в Норильске я знал многих прекрасных женщин, которые были моими коллегами, друзьями, музами. О многих я вспомнил в своей книге «Мой Норильск в законе, горе и любви». Не забыть мне Антонину Волкову — первого ректора Норильского индустриального института. В ней удивительно сочетались ум и порядочность, лучшие женские качества, она была прекрасной женой и матерью. Мне очень близка и творческая среда, особо я ценю наших театральных женщин — главного режиссёра Заполярной драмы Анну Бабанову, которая создала выдающийся спектакль «Жди меня...». Отмечу и директора театра Светлану Гергарт, которая так успешно проявила себя в «мужском» руководящем деле. А наша заслуженная артистка России Нина Валенская для меня всегда является источником вдохновения. Я восхищаюсь знаменитым норильским врачом–урологом Евдокией Ждановой. Не зря её удостоили звания почётного гражданина Норильска — она спасла сотни, если не тысячи жизней мужчин–норильчан и до сих пор трудится во имя здоровья северян. Низко кланяюсь всем нашим прекрасным норильчанкам, желаю им тепла и семейного счастья!— Я, конечно, хотел бы сказать о женщинах культуры. В мировом масштабе — это художница Зинаида Серебрякова, человек трудной судьбы, которая в 1924 году уехала в Париж, чтобы завершить там работу, но в Россию вернуться уже не смогла. Уверен, что вклад, который она внесла в отечественную культуру, бесценен. Что касается норильчанок — это и бывший начальник управления культуры Нина Сербина, которая сейчас живет в Санкт–Петербурге. Норильск не должен забывать её заслуг перед городской культурой. И очень хочу, чтобы вспомнили живущую сейчас в Москве библиотекаря Галину Макарову, которая в 1990–х организовала в профсоюзной библиотеке «Салон на Пушкина». Это было самое популярное в городе выставочное пространство, на его вернисажи очереди выстраивались. Это был настоящий мир искусства в наших краях. От души желаю, чтобы в Норильске всегда были такие подвижницы. И пусть мужчины круглый год дарят своим женщинам цветы и радуют всеми возможными способами.— Для меня это — женщины, которые посвящают себя служению совершенно незнакомым людям. Вот, казалось бы, твоё предназначение: родить и воспитать детей, дом–семью создать и поддерживать. Но есть такие, кто над этим привычным бытом как будто приподнимается и словно мир обнимает, а не только своих близких... То есть для них вселенское тепло дарить, помогать кому–то, преодолевать глобальные трудности и беды — высшее предназначение. К таким женщинам относится знаменитая мать Тереза, например. Из наших современниц это доктор Лиза, Лида Мониава, Марина Ахмедова, Чулпан Хаматова и другие создательницы фондов помощи и прочих организаций, без которых наш мир уже и представить сегодня трудно. Преклоняю пред ними колени.— Во всех областях искусства, культуры и науки есть множество ярких женских имён. Я мог бы назвать Марину Цветаеву, Марию Кюри, Коко Шанель и многих– многих других. Но я не хочу незаслуженно обижать тех, чьи имена я ненароком упомянуть забуду. Я с трепетом отношусь к женщинам–героиням, но, опять же, в этот ряд я включаю всех женщин, официально получивших звание героя по разным основаниям.Лично для меня самые выдающиеся женщины — моя мама, Мария Устиновна, и бабушка, Серафима Николаевна. Мама — самый близкий для каждого ребёнка человек, а бабушке, которая растила меня до девяти лет, пока я не переехал жить в Норильск, я обязан своим воспитанием и образованием. Она, кстати, работала учительницей, но во время войны была награждена Орденом «Знак Почёта», который и сегодня хранится в нашей семье. И конечно же, это мои жена и дочь, которых я всем сердцем люблю, уважаю и поздравляю с самым женственным праздником. Спасибо, что согреваете своим теплом!

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