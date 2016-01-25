[Индекс номера 36 (12.03.2019)]

Спортивная молодость

Сегодня в Красноярске завершается XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Молодёжный аналог Олимпийских игр принёс сборной России уверенную победу в общекомандном зачёте.
Оставив далеко позади ближайших преследователей, Россия смогла доказать всему миру, что является лидером студенческого спорта. На момент подписания этого номера в печать в активе наших спортсменов было уже 108 медалей разного достоинства, что является уникальным достижением зимних Студенческих игр. При этом ближайшие преследователи россиян — спортсмены из Южной Кореи — имели в своём активе лишь 14 наград. В медальном зачёте по вузам на первое место вырвался Лапландский университет (Финляндия).
В заключительные дни соревнований случился исторический для всего студенческого спорта момент, когда был определён первый победитель Универсиады в бенди (хоккей с мячом). В финальном матче, прошедшем на стадионе «Енисей», наша мужская дружина со счётом 6:1 одолела своих шведских визави — именно эта победа принесла России юбилейную, сотую медаль. В женском финале также встретились сборные России и Швеции, но на этот раз победу праздновали скандинавки — 5:3, среди которых были триумфаторы недавнего чемпионата мира.
Из последних достижений также можно выделить блистательное выступление российской лыжницы Алисы Жамбаловой, на этот раз в масс–старте на 15 км свободным стилем. Результат 24–летней спортсменки составил 38:39.8, это принесло ей четвёртое золото Универсиады — ранее она удачно преодолела индивидуальную гонку, гонку преследования и эстафету.
Наверняка, внимание многих норильчан было приковано к женскому кёрлингу, поскольку в составе национальной команды выступила бывшая норильчанка Анна Веневцева. Наши девушки в матче за третье место одолели соперниц из Великобритании — 12:5. Победу же праздновали кёрлингистки из Швеции, переигравшие спортсменок из Южной Кореи, — 8:3.
Сегодня, в заключительный день соревнований, будут разыграны оставшиеся комплекты наград — в масс–старте среди мужчин на 30 км и хоккее, где в финале в «Кристалл Арене» встретятся мужские команды России и победитель пары Казахстан — Словакия.
Конечно, кто–то скажет, что наша сборная, являясь самой многочисленной, частично была собрана из успевших снискать славу профессиональных спортсменов, поэтому тягаться с ней на равных другим участникам было довольно сложно. Тем не менее первые в истории нашей страны зимние Студенческие игры подарили всем нам море радостных эмоций, а главное — оставили после себя внушительное наследие.
Напомним, что соревнования, генеральным партнёром которых выступил «Норникель», стартовали 2 марта.

Михаил Туаев
Фото с сайта krsk2019.ru
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Сегодня в Красноярске завершается XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Молодёжный аналог Олимпийских игр принёс сборной России уверенную победу в общекомандном зачёте.

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