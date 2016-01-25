[Индекс номера 36 (12.03.2019)]



Мини-футбол

Движение вперёд

В домашнем противостоянии 14–го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» отнял очки у одного из лидеров чемпионата — МФК «Тюмень», одержав победу в первой встрече со счётом 3:2 и в ответной сыграв вничью — 4:4.

Волевая победа Прошедшее противостояние доказало, что сегодня «Норильский никель» пребывает в боевом расположении духа. Подопечные Евгения Куксевича в последних 12 матчах одержали десять побед. Но если успехи в играх с «Ухтой» или БЛиКом были вполне предсказуемы из–за слабой игры соперников, то встреча с «Тюменью», одним из флагманов отечественного мини–футбола, никому не покажется лёгкой. Однако норильчане, продемонстрировав, пожалуй, одно из лучших выступлений сезона, смогли не только избежать поражения, но и выйти победителями в противостоянии, которое специалисты назвали центральным в туре. Счёт в первом матче открыли гости, когда на 11–й минуте после дальнего удара Андрея Соколова Сергей Крыкун, воспользовавшись брешью в обороне хозяев, подрезал мяч в ворота — 0:1. Обе команды имели практически равное количество моментов, чтобы к перерыву увеличить счёт, но этому не позволила случиться уверенная игра голкиперов: у норильчан — Ивана Поддубного, у тюменцев — Миодрага Аксентиевича, которого по ходу тайма из–за травмы сменил Сергей Логинов. Во второй 25–минутке соперники продолжили атаковать. В одном из таких эпизодов — на 37–й минуте — отличился Данил Кутузов: 16–й номер «Норильского никеля», среагировав на розыгрыш аута, со средней дистанции мощным ударом в одно касание отправил снаряд точно в дальний угол ворот — 1:1. А спустя пару минут лучший бомбардир лиги Руслан Кудзиев удачно сыграл на добивание — 2:1. Радость хозяев длилась недолго — Александр Упалев вовремя подставил ногу под прострел и сравнял счёт — 2:2. Под самый занавес встречи важнейшим голом отметился бразильский легионер норильчан Болинья: он отобрал мяч у соперника в чужой штрафной, после чего хладнокровно поразил сетку и таким образом принёс своей команде волевую победу — 3:2. Боевая ничья Окрыленные успехом в прошедшем матче, в ответной игре северяне сразу же бросились вперёд, создавая опасные моменты один за другим. Но, как и днём ранее, в этот раз первыми снова забили гости: уже на второй минуте оставленный без присмотра Сергей Абрамович увидел свободное пространство, куда и направил мяч — 0:1. Забегая вперёд, отметим вратарей, которые, как и в первом матче, вновь были на высоте. Тем не менее именно ошибка Логинова, недоглядевшего за Кудзиевым, которому ассистировал Ришат Котляров, привела к тому, что на девятой минуте хозяева сравняли счет — 1:1. Тюменцы стали совершать ошибки, нервничать, а вместе с тем и нарушать правила. На 16–й минуте случился автогол: «отличился» Абрамович — 2:1. На перерыв команды ушли с перевесом в один мяч в пользу тюменцев: сначала Ильдар Нугуманов на 21–й минуте с партнёром по атаке разыграл образцово–показательную комбинацию, которую сам же и завершил, а затем всё тот же Абрамович за минуту до окончания тайма не хитро, но метко пробил Поддубного — 2:3. Во втором отрезке соперники продемонстрировали бешеный темп игры, подарив зрителям яркие впечатления и держа их в напряжении до последних секунд встречи. Развязка же пришлась на завершающие семь минут матча. На 43–й минуте Павел Сучилин, поймав гостей на ошибке, легко разобрался с вратарём — 3:3. Спустя минуту норильчане вышли вперёд: за нарушение правил судья назначил 10–метровый удар в сторону ворот «Тюмени», с которым без проблем справился Кудзиев, — 4:3. В ответ на это гости заменили вратаря пятым полевым игроком, вынудив совершить Котлярова досадную ошибку и срезать мяч в собственные ворота. Боевая ничья — 4:4. Удачная партия На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич назвал первую встречу, как в шахматах, гроссмейстерской партией, отметив, что с обеих сторон игроки искали бреши у чужих ворот: – Сегодня не было той игры, которая случается в матчах разных по классу соперников. Обе команды контролировали мяч, искали свободные зоны, находили ошибки. К примеру, первый гол, который получился случайно: два игрока не разобрались, и эпизод из просто опасного превратился в голевой. Но мы не опустили руки, и самое главное — не стали паниковать, продолжили гнуть свою линию. В нужный момент добавили агрессии. Мы готовились к этим играм, как и к предстоящим плей–офф, провели очень хорошие сборы. Физическое состояние нам сегодня позволяет демонстрировать эту самую агрессию, но нужно понимать, что она всегда начинается от зрителей, которые чувствуют игру и поддерживают нас, гонят вперёд. Я неоднократно говорил, что с такой поддержкой ребята подхватывают импульс, у них появляется дополнительная энергия. На этой волне мы и начали больше контролировать мяч, больше создавать моментов. Спасибо болельщикам за то, что они дают нам заряд энергии. Это очень важно. Дома мы играем только на победу. Если будет даже один шанс, мы выпустим пятого полевого и будем добиваться победы. Комментируя второй матч, наставник норильчан сравнил его с настоящим мини–футбольным спектаклем: – Сегодня на площадке было всё: комбинационные действия, много борьбы. Игра «от ножа», но она не перерастала в потасовки, которые портят мини–футбол. Была истинная мужская борьба, что позволило ребятам остаться в хороших отношениях между собой. С нашей стороны было достаточно моментов, точно так же, как и у соперника. У обеих команд хорошо сыграли вратари. Наши зрители сегодня в очередной раз показали, как они любят команду. Нам же немного не хватило... Не удержали счёт. Но я считаю, что результат этой игры закономерный. Играть было приятно.

Михаил Туаев Фото с сайта mfcnornik.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Прошедшее противостояние доказало, что сегодня «Норильский никель» пребывает в боевом расположении духа. Подопечные Евгения Куксевича в последних 12 матчах одержали десять побед. Но если успехи в играх с «Ухтой» или БЛиКом были вполне предсказуемы из–за слабой игры соперников, то встреча с «Тюменью», одним из флагманов отечественного мини–футбола, никому не покажется лёгкой. Однако норильчане, продемонстрировав, пожалуй, одно из лучших выступлений сезона, смогли не только избежать поражения, но и выйти победителями в противостоянии, которое специалисты назвали центральным в туре.Счёт в первом матче открыли гости, когда на 11–й минуте после дальнего удара Андрея Соколова Сергей Крыкун, воспользовавшись брешью в обороне хозяев, подрезал мяч в ворота — 0:1. Обе команды имели практически равное количество моментов, чтобы к перерыву увеличить счёт, но этому не позволила случиться уверенная игра голкиперов: у норильчан — Ивана Поддубного, у тюменцев — Миодрага Аксентиевича, которого по ходу тайма из–за травмы сменил Сергей Логинов.Во второй 25–минутке соперники продолжили атаковать. В одном из таких эпизодов — на 37–й минуте — отличился Данил Кутузов: 16–й номер «Норильского никеля», среагировав на розыгрыш аута, со средней дистанции мощным ударом в одно касание отправил снаряд точно в дальний угол ворот — 1:1. А спустя пару минут лучший бомбардир лиги Руслан Кудзиев удачно сыграл на добивание — 2:1. Радость хозяев длилась недолго — Александр Упалев вовремя подставил ногу под прострел и сравнял счёт — 2:2. Под самый занавес встречи важнейшим голом отметился бразильский легионер норильчан Болинья: он отобрал мяч у соперника в чужой штрафной, после чего хладнокровно поразил сетку и таким образом принёс своей команде волевую победу — 3:2.Окрыленные успехом в прошедшем матче, в ответной игре северяне сразу же бросились вперёд, создавая опасные моменты один за другим. Но, как и днём ранее, в этот раз первыми снова забили гости: уже на второй минуте оставленный без присмотра Сергей Абрамович увидел свободное пространство, куда и направил мяч — 0:1. Забегая вперёд, отметим вратарей, которые, как и в первом матче, вновь были на высоте. Тем не менее именно ошибка Логинова, недоглядевшего за Кудзиевым, которому ассистировал Ришат Котляров, привела к тому, что на девятой минуте хозяева сравняли счет — 1:1. Тюменцы стали совершать ошибки, нервничать, а вместе с тем и нарушать правила. На 16–й минуте случился автогол: «отличился» Абрамович — 2:1. На перерыв команды ушли с перевесом в один мяч в пользу тюменцев: сначала Ильдар Нугуманов на 21–й минуте с партнёром по атаке разыграл образцово–показательную комбинацию, которую сам же и завершил, а затем всё тот же Абрамович за минуту до окончания тайма не хитро, но метко пробил Поддубного — 2:3.Во втором отрезке соперники продемонстрировали бешеный темп игры, подарив зрителям яркие впечатления и держа их в напряжении до последних секунд встречи. Развязка же пришлась на завершающие семь минут матча. На 43–й минуте Павел Сучилин, поймав гостей на ошибке, легко разобрался с вратарём — 3:3. Спустя минуту норильчане вышли вперёд: за нарушение правил судья назначил 10–метровый удар в сторону ворот «Тюмени», с которым без проблем справился Кудзиев, — 4:3. В ответ на это гости заменили вратаря пятым полевым игроком, вынудив совершить Котлярова досадную ошибку и срезать мяч в собственные ворота. Боевая ничья — 4:4.На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич назвал первую встречу, как в шахматах, гроссмейстерской партией, отметив, что с обеих сторон игроки искали бреши у чужих ворот:– Сегодня не было той игры, которая случается в матчах разных по классу соперников. Обе команды контролировали мяч, искали свободные зоны, находили ошибки. К примеру, первый гол, который получился случайно: два игрока не разобрались, и эпизод из просто опасного превратился в голевой. Но мы не опустили руки, и самое главное — не стали паниковать, продолжили гнуть свою линию. В нужный момент добавили агрессии. Мы готовились к этим играм, как и к предстоящим плей–офф, провели очень хорошие сборы. Физическое состояние нам сегодня позволяет демонстрировать эту самую агрессию, но нужно понимать, что она всегда начинается от зрителей, которые чувствуют игру и поддерживают нас, гонят вперёд. Я неоднократно говорил, что с такой поддержкой ребята подхватывают импульс, у них появляется дополнительная энергия. На этой волне мы и начали больше контролировать мяч, больше создавать моментов. Спасибо болельщикам за то, что они дают нам заряд энергии. Это очень важно. Дома мы играем только на победу. Если будет даже один шанс, мы выпустим пятого полевого и будем добиваться победы.Комментируя второй матч, наставник норильчан сравнил его с настоящим мини–футбольным спектаклем:– Сегодня на площадке было всё: комбинационные действия, много борьбы. Игра «от ножа», но она не перерастала в потасовки, которые портят мини–футбол. Была истинная мужская борьба, что позволило ребятам остаться в хороших отношениях между собой. С нашей стороны было достаточно моментов, точно так же, как и у соперника. У обеих команд хорошо сыграли вратари. Наши зрители сегодня в очередной раз показали, как они любят команду. Нам же немного не хватило... Не удержали счёт. Но я считаю, что результат этой игры закономерный. Играть было приятно.

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