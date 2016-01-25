[Индекс номера 36 (12.03.2019)]



ПРОЕКТЫ

Самостоятельный выбор

В рамках партийного проекта «Городская среда» в 2020 году будет благоустроена зона отдыха в районе ул. Михайличенко, 6.

В рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» с 18 по 24 февраля в 27 муниципалитетах Красноярского края проходило голосование за общественные пространства, которые жители хотели бы привести в порядок в следующем году. Участвовал в голосовании и Норильск. Сейчас подведены итоги голосования. Норильчане проголосовали за зону отдыха в районе ул. Михайличенко, 6 — она набрала 3058 голосов. Также в голосовании были представлены: зона отдыха в районе ул. Озёрной, 15а, многофункциональный спортивно–досуговый комплекс во дворах домов № 12, 14, 16, 20а на ул. Первомайской в Кайеркане и общественная территория в районе ул. Рудной, 35а, за которые проголосовали 6977 жителей. Неслучайно, что победило именно общественное пространство на Михайличенко, ведь это достаточно большая территория, где можно сделать как детские площадки, так и места для «тихого» отдыха родителей. Сейчас зона представляет собой пустырь, окружённый многоэтажными домами, а в перспективе она станет центром отдыха для людей, проживающих в этом районе. Как отметил секретарь НГМО ВПП «Единая Россия» Николай Жигулин, партийный проект «Городская среда» стал одним из самых эффективных и популярных у населения, ведь благодаря ему люди самостоятельно решали, что и где необходимо привести в порядок. — Благодаря реализации партийного проекта «Городская среда» произошли реальные изменения в облике наших дворов и общественных пространств. В нашем городе было благоустроено 64 двора, преобразились такие популярные у норильчан места, как зона отдыха на Ленинском проспекте, 37, территория, прилегающая к озеру Долгое, территория в районе ул. Озёрной, 15а. И эти результаты люди видят каждый день, выходя во двор или прогуливаясь по красивому парку. С каждым годом в проекте участвует всё большее количество заявок, горожане активно принимают участие в создании современной комфортной среды. В этом и есть основная цель партпроекта — жители должны сами решать, что и где нужно улучшить, облагородить, сделать или отремонтировать, — сказал Николай Жигулин. Территории, которые будут благоустроены в этом году, уже определены. В Норильске до конца этого года в проекте «Городская среда» задействованы сразу две территории: набережная ручья Кайерканский и участок в районе ул. Маслова и ул. Бауманской в Талнахе. С перечнем работ можно ознакомиться на сайте 24благоустройство.рф. Здесь же можно будет оставить свои замечания и предложения. Напомним, в 2017 году фракция партии «Единая Россия» в Госдуме инициировала выделение в рамках федерального бюджета 20 миллиардов рублей на благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха. В этом же году стартовал партийный проект «Городская среда», главные задачи которого — вовлечь жителей в благоустройство своей территории и проконтролировать качество выполняемых работ. В общей сложности за два года реализации проекта в крае было благоустроено более 50 общественных пространств, в том числе 11 скверов в Красноярске и более 1100 дворов в городах и посёлках края.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» с 18 по 24 февраля в 27 муниципалитетах Красноярского края проходило голосование за общественные пространства, которые жители хотели бы привести в порядок в следующем году. Участвовал в голосовании и Норильск.Сейчас подведены итоги голосования. Норильчане проголосовали за зону отдыха в районе ул. Михайличенко, 6 — она набрала 3058 голосов. Также в голосовании были представлены: зона отдыха в районе ул. Озёрной, 15а, многофункциональный спортивно–досуговый комплекс во дворах домов № 12, 14, 16, 20а на ул. Первомайской в Кайеркане и общественная территория в районе ул. Рудной, 35а, за которые проголосовали 6977 жителей.Неслучайно, что победило именно общественное пространство на Михайличенко, ведь это достаточно большая территория, где можно сделать как детские площадки, так и места для «тихого» отдыха родителей. Сейчас зона представляет собой пустырь, окружённый многоэтажными домами, а в перспективе она станет центром отдыха для людей, проживающих в этом районе.Как отметил секретарь НГМО ВПП «Единая Россия» Николай Жигулин, партийный проект «Городская среда» стал одним из самых эффективных и популярных у населения, ведь благодаря ему люди самостоятельно решали, что и где необходимо привести в порядок.— Благодаря реализации партийного проекта «Городская среда» произошли реальные изменения в облике наших дворов и общественных пространств. В нашем городе было благоустроено 64 двора, преобразились такие популярные у норильчан места, как зона отдыха на Ленинском проспекте, 37, территория, прилегающая к озеру Долгое, территория в районе ул. Озёрной, 15а. И эти результаты люди видят каждый день, выходя во двор или прогуливаясь по красивому парку. С каждым годом в проекте участвует всё большее количество заявок, горожане активно принимают участие в создании современной комфортной среды. В этом и есть основная цель партпроекта — жители должны сами решать, что и где нужно улучшить, облагородить, сделать или отремонтировать, — сказал Николай Жигулин.Территории, которые будут благоустроены в этом году, уже определены. В Норильске до конца этого года в проекте «Городская среда» задействованы сразу две территории: набережная ручья Кайерканский и участок в районе ул. Маслова и ул. Бауманской в Талнахе. С перечнем работ можно ознакомиться на сайте 24благоустройство.рф. Здесь же можно будет оставить свои замечания и предложения.Напомним, в 2017 году фракция партии «Единая Россия» в Госдуме инициировала выделение в рамках федерального бюджета 20 миллиардов рублей на благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха. В этом же году стартовал партийный проект «Городская среда», главные задачи которого — вовлечь жителей в благоустройство своей территории и проконтролировать качество выполняемых работ. В общей сложности за два года реализации проекта в крае было благоустроено более 50 общественных пространств, в том числе 11 скверов в Красноярске и более 1100 дворов в городах и посёлках края.

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