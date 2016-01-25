[Индекс номера 36 (12.03.2019)]



Норильск приглашает на работу



В городе реализуется муниципальная программа по привлечению работников, обладающих дефицитными специальностями. Проект создан для восполнения необходимыми кадрами сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта. Участниками программы могут стать: специалисты, прибывшие из других местностей в наш город по приглашению учреждений; норильчане в возрасте до 30 лет, которые зарегистрированы в Норильске (либо в течение текущего года после окончания обучения по дефицитной специальности возвращаются на Север), либо получили образование в учебных заведениях, расположенных на территории Норильска и еще не работали по специальности; приглашенные специалисты из тех, кто получил временное убежище на территории Российской Федерации. Информацию об условиях программы, контактные номера телефонов и адреса электронной почты можно найти на официальном сайте города Норильска В городе реализуется муниципальная программа по привлечению работников, обладающих дефицитными специальностями.Проект создан для восполнения необходимыми кадрами сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.Участниками программы могут стать: специалисты, прибывшие из других местностей в наш город по приглашению учреждений; норильчане в возрасте до 30 лет, которые зарегистрированы в Норильске (либо в течение текущего года после окончания обучения по дефицитной специальности возвращаются на Север), либо получили образование в учебных заведениях, расположенных на территории Норильска и еще не работали по специальности; приглашенные специалисты из тех, кто получил временное убежище на территории Российской Федерации.Информацию об условиях программы, контактные номера телефонов и адреса электронной почты можно найти на официальном сайте города Норильска www.norilsk-city.ru , перейдя по ссылке или обратившись в Управление по персоналу Администрации города Норильска по телефону: 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1175, 1176).

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