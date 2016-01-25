[Индекс номера 36 (12.03.2019)]



ПЕРСПЕКТИВЫ

Большое наследство

После проведения зимней Универсиады — 2019 студенческий спорт получит новый импульс развития.

В Красноярске состоялась пресс–конференция, на которой обсуждалась судьба объектов Универсиады и будущее молодёжного спорта в целом. К Студенческим играм в столице региона в соответствии с мировыми стандартами построили, реконструировали и отремонтировали 34 спортивных, транспортных и медицинских объекта. В первую очередь спортивные объекты позволят создать качественные условия для подготовки подрастающего поколения. На их базе в будущем откроют отделения в краевых и муниципальных спортивных школах региона по шорт–треку и хоккею, а также краевые спортивные школы по лыжным гонкам и биатлону. Планируется увеличить численность спортсменов в спортшколах региона на 2000 человек. Кроме того, студенческие сборные вузов получат возможность проводить тренировочные и соревновательные мероприятия на новых площадках. Один из центральных объектов Универсиады — фан–парк «Бобровый лог», популярное место отдыха красноярцев, приобрёл по итогам Студенческих игр дополнительную известность и на уровне страны, и в мировом масштабе. По словам директора проектного офиса «Норникеля» Яны Гриб, компания инвестировала в развитие фан–парка более миллиарда рублей, существенно обновив его оборудование и построив ряд новых объектов. В дни Универсиады в фан–парке проходят соревнования по горнолыжному спорту в пяти дисциплинах: слалом, гигантский слалом, супергигант, горнолыжная комбинация и командные соревнования. — После Универсиады на базе спортивно–тренерского блока начнёт функционировать универсальный спортзал, где будут проводиться тренировки спортсменов, взрослых и детей, по мини–футболу и баскетболу. Уже сейчас мы получили несколько запросов на организацию тренировок и соревнований, — сообщила Гриб. Фан–парк также продолжит функционировать как всесезонный центр отдыха и спорта и готов к увеличению количества посетителей. Персонал парка и специалисты получили уникальный опыт, который будет использован в его развитии. Яна Гриб особо подчеркнула доступность «Бобрового лога» для разных категорий населения, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. — Все объекты Универсиады–2019 прекрасны. Важно, что не только спортсмены получили хорошие площадки, но и для обычных жителей города появилось много всего необходимого. Например, больницы, аэропорт, дороги. Это замечательное наследие для всего Красноярска, — отметил генеральный секретарь — исполнительный директор Международной федерации спорта (FISU) Эрик Сейнтронд. Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев также подвёл итоги Универсиады и рассказал о наследии для города. — Мы понимаем, как будут использоваться все объекты. Арены строились универсальные, поэтому там будут проводиться соревнования не только по зимним видам спорта, но и по летним, — отметил Алексеев. — Уже ведётся работа с международными федерациями, с тем чтобы Красноярск принял различные этапы Кубка мира и первенство мира по фристайлу, кёрлингу, ориентированию и сноуборду.

Оксана Кириллова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Красноярске состоялась пресс–конференция, на которой обсуждалась судьба объектов Универсиады и будущее молодёжного спорта в целом.К Студенческим играм в столице региона в соответствии с мировыми стандартами построили, реконструировали и отремонтировали 34 спортивных, транспортных и медицинских объекта. В первую очередь спортивные объекты позволят создать качественные условия для подготовки подрастающего поколения. На их базе в будущем откроют отделения в краевых и муниципальных спортивных школах региона по шорт–треку и хоккею, а также краевые спортивные школы по лыжным гонкам и биатлону. Планируется увеличить численность спортсменов в спортшколах региона на 2000 человек.Кроме того, студенческие сборные вузов получат возможность проводить тренировочные и соревновательные мероприятия на новых площадках.Один из центральных объектов Универсиады — фан–парк «Бобровый лог», популярное место отдыха красноярцев, приобрёл по итогам Студенческих игр дополнительную известность и на уровне страны, и в мировом масштабе. По словам директора проектного офиса «Норникеля» Яны Гриб, компания инвестировала в развитие фан–парка более миллиарда рублей, существенно обновив его оборудование и построив ряд новых объектов. В дни Универсиады в фан–парке проходят соревнования по горнолыжному спорту в пяти дисциплинах: слалом, гигантский слалом, супергигант, горнолыжная комбинация и командные соревнования.— После Универсиады на базе спортивно–тренерского блока начнёт функционировать универсальный спортзал, где будут проводиться тренировки спортсменов, взрослых и детей, по мини–футболу и баскетболу. Уже сейчас мы получили несколько запросов на организацию тренировок и соревнований, — сообщила Гриб.Фан–парк также продолжит функционировать как всесезонный центр отдыха и спорта и готов к увеличению количества посетителей. Персонал парка и специалисты получили уникальный опыт, который будет использован в его развитии. Яна Гриб особо подчеркнула доступность «Бобрового лога» для разных категорий населения, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.— Все объекты Универсиады–2019 прекрасны. Важно, что не только спортсмены получили хорошие площадки, но и для обычных жителей города появилось много всего необходимого. Например, больницы, аэропорт, дороги. Это замечательное наследие для всего Красноярска, — отметил генеральный секретарь — исполнительный директор Международной федерации спорта (FISU) Эрик Сейнтронд.Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев также подвёл итоги Универсиады и рассказал о наследии для города.— Мы понимаем, как будут использоваться все объекты. Арены строились универсальные, поэтому там будут проводиться соревнования не только по зимним видам спорта, но и по летним, — отметил Алексеев. — Уже ведётся работа с международными федерациями, с тем чтобы Красноярск принял различные этапы Кубка мира и первенство мира по фристайлу, кёрлингу, ориентированию и сноуборду.

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