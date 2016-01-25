Начался ремонт водопропускной трубы на автодороге Норильск — Талнах, в районе турбазы «Три богатыря».
В этом году должен завершиться трёхлетний ремонт автодороги Норильск — Талнах. В начале марта стартовал очередной этап работ — ремонт водопропускной трубы на участке от туристической базы «Три богатыря» до моста через реку Талнахскую.
Муниципальный контракт на ремонт автодороги Норильск — Талнах был заключён с «Илан–Норильск» в 2017 году на три года, до 31 августа 2019–го. Общая стоимость работ — более 814 миллионов рублей.
По результатам предпроектного обследования обнаружилась просадка автодороги из–за застаивания воды слева от дорожной насыпи и её фильтрация через «тело» трассы.
— Металлическая труба диаметром один метр полностью засыпана. Её заменят на новую, гофрированную диаметром 1,5 метра, — рассказал Сергей Бойцов, начальник технического отдела «Норильскавтодора». — Больший диаметр увеличит водопропускную способность.
Металлические гофрированные трубы начали применять не так давно, но они уже положительно зарекомендовали себя: выдерживают большую нагрузку и дольше служат. В настоящее время ведётся разработка котлована, демонтаж старой трубы, устройство основания под новую, после будет положен пеноплекс, специальный изоляционный материал, который не допустит таяния грунта, а затем сама труба. Новая водопропускная труба будет уложена на глубину примерно 3,5 метра.
Ремонт начался ранней весной по двум причинам. Озёра и реки ещё скованы льдом, а значит, можно без лишних проблем вскрыть дорожное полотно, выполнить необходимые работы и произвести обратную засыпку. Так как асфальтировать будут летом, то успеет произойти усадка дороги, что позволит избежать её деформации при дальнейшей эксплуатации.Наталья ЧеркашинаФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда