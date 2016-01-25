[Индекс номера 36 (12.03.2019)]



Итоги

Ситуации разные бывают

В Норильске уже несколько лет работают советы профилактики правонарушений при участковых пунктах полиции. Они подвели итоги работы за три года.

За это время совет принял более 100 человек, с каждым из которых проведены профилактические беседы или консультации, вручены информационные листки с контактами для обращения за помощью. 32 человека из числа обратившихся получили сопровождение членов совета для оказания материальной и правовой помощи. — Думаю, многие знают, что чаще других с трудностями поиска жилья и работы сталкиваются судимые горожане. Мы принимаем их на совете, узнаём о проблемах и стараемся помочь, — рассказывает председатель талнахского совета Надежда Оробинская. В числе тех, кому требуется помощь, — семьи с детьми, чьи родители далеки от идеалов родительского поведения; малообеспеченные горожане и другие. — Чтобы совет профилактики был рабочим механизмом в общей системе, важно собрать в один коллектив неравнодушных профессионалов из разных городских структур. Так у гражданина будет возможность в одном месте получить полезные консультации от специалистов из разных сфер деятельности: по содействию в получении мер социальной поддержки, правовой, медицинской, психологической, педагогической помощи, — рассказывает председатель совета Центрального района Денис Вальтер. Большая работа проводится в сотрудничестве с правоохранительными органами. В ходе специальных рейдов инспектируются торговые объекты, нарушающие законы о продаже алкоголя и табака несовершеннолетним, а также запрет продажи алкоголя после 23.00. Впоследствии в отношении тех, кто нарушил законодательство в этой области дважды, члены совета ходатайствуют перед администрацией города о расторжении договора на земельный участок, на котором находится торговый павильон. Также отслеживаются и правила поведения в общественных местах. — Регулярные рейды показывают, что размер штрафов за курение не пугает нарушителей. В связи с этим мы предложили совету профилактики Норильска выйти с инициативой к законодателю о повышении размера штрафов за курение в общественных местах, — отметил председатель кайерканского совета профилактики Геннадий Енчик. Отдельный большой блок, связанный с обеспечением безопасности, берут на себя организации, чьи представители входят в состав совета профилактики. К примеру, компания «СеверныйБыт» в этом году начала серьёзный проект, в рамках которого обеспечивает камерами видеонаблюдения подъезды нескольких домов. — На последней сессии горсовета в докладе представителей полиции прозвучало сообщение о росте числа преступлений, совершаемых в подъездах, где сложно осуществить надзор. Мы решили помочь, установив в ряде подъездов камеры со сменным чипом либо круглосуточно связанные с сервером. Помимо этого планируем установить домофоны, оборудованные чипом. Чтобы попасть в подъезд, потребуется специальная карта. Открыть дверь можно будет и дистанционно со смартфона, что очень удобно для жильцов. Надеемся, это снизит количество преступлений, совершаемых в наших домах, — поделилась планами Надежда Оробинская. Важным направлением работы остаётся собственно профилактика правонарушений. Для этого проводятся выездные заседания в школах, встречи с коллективами различных учреждений.

Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда За это время совет принял более 100 человек, с каждым из которых проведены профилактические беседы или консультации, вручены информационные листки с контактами для обращения за помощью. 32 человека из числа обратившихся получили сопровождение членов совета для оказания материальной и правовой помощи.— Думаю, многие знают, что чаще других с трудностями поиска жилья и работы сталкиваются судимые горожане. Мы принимаем их на совете, узнаём о проблемах и стараемся помочь, — рассказывает председатель талнахского совета Надежда Оробинская.В числе тех, кому требуется помощь, — семьи с детьми, чьи родители далеки от идеалов родительского поведения; малообеспеченные горожане и другие.— Чтобы совет профилактики был рабочим механизмом в общей системе, важно собрать в один коллектив неравнодушных профессионалов из разных городских структур. Так у гражданина будет возможность в одном месте получить полезные консультации от специалистов из разных сфер деятельности: по содействию в получении мер социальной поддержки, правовой, медицинской, психологической, педагогической помощи, — рассказывает председатель совета Центрального района Денис Вальтер.Большая работа проводится в сотрудничестве с правоохранительными органами. В ходе специальных рейдов инспектируются торговые объекты, нарушающие законы о продаже алкоголя и табака несовершеннолетним, а также запрет продажи алкоголя после 23.00. Впоследствии в отношении тех, кто нарушил законодательство в этой области дважды, члены совета ходатайствуют перед администрацией города о расторжении договора на земельный участок, на котором находится торговый павильон.Также отслеживаются и правила поведения в общественных местах.— Регулярные рейды показывают, что размер штрафов за курение не пугает нарушителей. В связи с этим мы предложили совету профилактики Норильска выйти с инициативой к законодателю о повышении размера штрафов за курение в общественных местах, — отметил председатель кайерканского совета профилактики Геннадий Енчик.Отдельный большой блок, связанный с обеспечением безопасности, берут на себя организации, чьи представители входят в состав совета профилактики. К примеру, компания «СеверныйБыт» в этом году начала серьёзный проект, в рамках которого обеспечивает камерами видеонаблюдения подъезды нескольких домов.— На последней сессии горсовета в докладе представителей полиции прозвучало сообщение о росте числа преступлений, совершаемых в подъездах, где сложно осуществить надзор. Мы решили помочь, установив в ряде подъездов камеры со сменным чипом либо круглосуточно связанные с сервером. Помимо этого планируем установить домофоны, оборудованные чипом. Чтобы попасть в подъезд, потребуется специальная карта. Открыть дверь можно будет и дистанционно со смартфона, что очень удобно для жильцов. Надеемся, это снизит количество преступлений, совершаемых в наших домах, — поделилась планами Надежда Оробинская.Важным направлением работы остаётся собственно профилактика правонарушений. Для этого проводятся выездные заседания в школах, встречи с коллективами различных учреждений.

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