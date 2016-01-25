[Индекс номера 36 (12.03.2019)]



В русских традициях

Широкие народные гулянья в честь окончания Масленичной недели устроили в Музее Норильска в минувшее воскресенье. Фольклорный праздник «Сударыня Масленица» собрал около тысячи норильчан.

У инициаторов этого пира на весь мир не стоял вопрос, как приблизить лето на Таймыре, — весну у нас встречают таким вот удалым способом уже не первый год. Нынче горожан пригласили на широкие масленичные гулянья, заранее распространив пригласительные по общественным организациям Большого Норильска. Бесплатно пускали тех, кто пришёл в национальном русском костюме. К слову, людей, одетых в русском стиле, с каждым годом на празднике становится всё больше, и это очень радует глаз. Для остальных билеты продавались по символическим ценам. Ну, а зрелища, происходившие на Комсомольской площади перед музеем, были доступны абсолютно всем. На первом этаже музея развернулась Масленичная ярмарка — настоящая ремесленная слобода. Сувениры ручной работы представили реабилитационный центр «Виктория», благотворительный фонд «Территория добра», Центр милосердия Норильска, маленькие мастерицы со станции юных техников и т.д. На втором и третьем этажах, по соседству с музейными выставками, проводились мастер–классы. С клубом флористов «Галакс» горожане собирали, плели и шили для девушки Масленицы богатые, длинные и яркие бусы, а с помощью мастериц СЮТ можно было сшить фартук для «виновницы торжества». Кто–то тут же ваял «Птичку счастья» и другие символы весны. Для защиты семейного очага все желающие делали обереги «Калечину–малечину», «Куклу–бубенчик» и «Солнцеворот». Разнообразная концертно–развлекательная программа создавала особую атмосферу в музее. Тут тебе и раскатистое горловое пение, и музыкальные номера, и забавы с играми от скоморохов, и бег в мешках, и «Масленичный балаган», и раздача блинов. Свои уникальные представления подготовили коллективы из гимназии № 7, детского сада № 5, городские фольклорные ансамбли «Печки–лавочки», «Казачок», «Крошечка–Хаврошечка», «Карусель», «Соловушки», «Казачий спас» и другие. Из–за разыгравшегося сильного ветра чуть не сорвался завершающий этап праздника, когда должны были сжечь чучело Масленицы, которую накануне раз-одели и разукрасили в лучших традициях «прет–а– порте а–ля рюс». Сотрудники музея долго и очень взвешенно принимали решение, сжигать или не сжигать роскошную куклу Маслёну, опасаясь, как бы не «полетели клочки по закоулочкам». Ответственность взяла на себя сама хозяйка музея — директор Наталья Федянина. Долгожданное сжигание чучела всё же состоялось. Равно как и кулачные бои, веселье и пиршество. Несмотря на то что сжигание чучела Масленицы — обряд языческий, церковь не стала ломать эту древнюю традицию, а деликатно вписала её в годичный православный цикл. Причём так, что период разгульного веселья приобрёл глубокий смысл. Масленица заканчивается Прощёным воскресеньем, когда мы просим прощения у других и прощаем сами. Всё это даёт нам силы вступить в Великий пост, который длится до Пасхи. В этом году она отмечается 28 апреля.

Марина Хорошевская Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда У инициаторов этого пира на весь мир не стоял вопрос, как приблизить лето на Таймыре, — весну у нас встречают таким вот удалым способом уже не первый год.Нынче горожан пригласили на широкие масленичные гулянья, заранее распространив пригласительные по общественным организациям Большого Норильска. Бесплатно пускали тех, кто пришёл в национальном русском костюме. К слову, людей, одетых в русском стиле, с каждым годом на празднике становится всё больше, и это очень радует глаз. Для остальных билеты продавались по символическим ценам. Ну, а зрелища, происходившие на Комсомольской площади перед музеем, были доступны абсолютно всем.На первом этаже музея развернулась Масленичная ярмарка — настоящая ремесленная слобода. Сувениры ручной работы представили реабилитационный центр «Виктория», благотворительный фонд «Территория добра», Центр милосердия Норильска, маленькие мастерицы со станции юных техников и т.д.На втором и третьем этажах, по соседству с музейными выставками, проводились мастер–классы. С клубом флористов «Галакс» горожане собирали, плели и шили для девушки Масленицы богатые, длинные и яркие бусы, а с помощью мастериц СЮТ можно было сшить фартук для «виновницы торжества». Кто–то тут же ваял «Птичку счастья» и другие символы весны. Для защиты семейного очага все желающие делали обереги «Калечину–малечину», «Куклу–бубенчик» и «Солнцеворот».Разнообразная концертно–развлекательная программа создавала особую атмосферу в музее. Тут тебе и раскатистое горловое пение, и музыкальные номера, и забавы с играми от скоморохов, и бег в мешках, и «Масленичный балаган», и раздача блинов. Свои уникальные представления подготовили коллективы из гимназии№ 7, детского сада № 5, городские фольклорные ансамбли «Печки–лавочки», «Казачок», «Крошечка–Хаврошечка», «Карусель», «Соловушки», «Казачий спас» и другие.Из–за разыгравшегося сильного ветра чуть не сорвался завершающий этап праздника, когда должны были сжечь чучело Масленицы, которую накануне раз-одели и разукрасили в лучших традициях «прет–а– порте а–ля рюс». Сотрудники музея долго и очень взвешенно принимали решение, сжигать или не сжигать роскошную куклу Маслёну, опасаясь, как бы не «полетели клочки по закоулочкам». Ответственность взяла на себя сама хозяйка музея — директор Наталья Федянина.Долгожданное сжигание чучела всё же состоялось. Равно как и кулачные бои, веселье и пиршество. Несмотря на то что сжигание чучела Масленицы — обряд языческий, церковь не стала ломать эту древнюю традицию, а деликатно вписала её в годичный православный цикл. Причём так, что период разгульного веселья приобрёл глубокий смысл. Масленица заканчивается Прощёным воскресеньем, когда мы просим прощения у других и прощаем сами. Всё это даёт нам силы вступить в Великий пост, который длится до Пасхи. В этом году она отмечается 28 апреля.

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