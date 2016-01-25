[Индекс номера 36 (12.03.2019)]

В русских традициях

Широкие народные гулянья в честь окончания Масленичной недели устроили в Музее Норильска в минувшее воскресенье. Фольклорный праздник «Сударыня Масленица» собрал около тысячи норильчан.
У инициаторов этого пира на весь мир не стоял вопрос, как приблизить лето на Таймыре, — весну у нас встречают таким вот удалым способом уже не первый год.
Нынче горожан пригласили на широкие масленичные гулянья, заранее распространив пригласительные по общественным организациям Большого Норильска. Бесплатно пускали тех, кто пришёл в национальном русском костюме. К слову, людей, одетых в русском стиле, с каждым годом на празднике становится всё больше, и это очень радует глаз. Для остальных билеты продавались по символическим ценам. Ну, а зрелища, происходившие на Комсомольской площади перед музеем, были доступны абсолютно всем.
На первом этаже музея развернулась Масленичная ярмарка — настоящая ремесленная слобода. Сувениры ручной работы представили реабилитационный центр «Виктория», благотворительный фонд «Территория добра», Центр милосердия Норильска, маленькие мастерицы со станции юных техников и т.д.
На втором и третьем этажах, по соседству с музейными выставками, проводились мастер–классы. С клубом флористов «Галакс» горожане собирали, плели и шили для девушки Масленицы богатые, длинные и яркие бусы, а с помощью мастериц СЮТ можно было сшить фартук для «виновницы торжества». Кто–то тут же ваял «Птичку счастья» и другие символы весны. Для защиты семейного очага все желающие делали обереги «Калечину–малечину», «Куклу–бубенчик» и «Солнцеворот».
Разнообразная концертно–развлекательная программа создавала особую атмосферу в музее. Тут тебе и раскатистое горловое пение, и музыкальные номера, и забавы с играми от скоморохов, и бег в мешках, и «Масленичный балаган», и раздача блинов. Свои уникальные представления подготовили коллективы из гимназии
№ 7, детского сада № 5, городские фольклорные ансамбли «Печки–лавочки», «Казачок», «Крошечка–Хаврошечка», «Карусель», «Соловушки», «Казачий спас» и другие.
Из–за разыгравшегося сильного ветра чуть не сорвался завершающий этап праздника, когда должны были сжечь чучело Масленицы, которую накануне раз-одели и разукрасили в лучших традициях «прет–а– порте а–ля рюс». Сотрудники музея долго и очень взвешенно принимали решение, сжигать или не сжигать роскошную куклу Маслёну, опасаясь, как бы не «полетели клочки по закоулочкам». Ответственность взяла на себя сама хозяйка музея — директор Наталья Федянина.
Долгожданное сжигание чучела всё же состоялось. Равно как и кулачные бои, веселье и пиршество. Несмотря на то что сжигание чучела Масленицы — обряд языческий, церковь не стала ломать эту древнюю традицию, а деликатно вписала её в годичный православный цикл. Причём так, что период разгульного веселья приобрёл глубокий смысл. Масленица заканчивается Прощёным воскресеньем, когда мы просим прощения у других и прощаем сами. Всё это даёт нам силы вступить в Великий пост, который длится до Пасхи. В этом году она отмечается 28 апреля.

Марина Хорошевская
Фото Ирины Яринской
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Сегодня в Красноярске завершается XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Молодёжный аналог Олимпийских игр принёс сборной России уверенную победу в общекомандном зачёте.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
После проведения зимней Универсиады — 2019 студенческий спорт получит новый импульс развития.

ГОРОД 
Начался ремонт водопропускной трубы на автодороге Норильск — Талнах, в районе турбазы «Три богатыря».

Итоги 
В Норильске уже несколько лет работают советы профилактики правонарушений при участковых пунктах полиции. Они подвели итоги работы за три года.

 
Широкие народные гулянья в честь окончания Масленичной недели устроили в Музее Норильска в минувшее воскресенье. Фольклорный праздник «Сударыня Масленица» собрал около тысячи норильчан.

ВЫСТАВКИ 
Талантливые норильчанки в канун праздника весны одарили северян выставками своих самых нежных работ.

Конкурс 
В Городском центре культуры в четвёртый раз прошёл конкурс талантов «Северная звезда». В финал вышли восемь самых лучших норильчанок.

Учитель, которого ждут 
Сегодня в совместном проекте «Заполярной правды» и норильского управления образования мы расскажем читателям об удивительной женщине и прекрасном руководителе, директоре школы–интерната № 2 Татьяне Чаплыгиной.

Норильские ценности 
Истинные норильчане, куда бы они ни уезжали из родного города, верно хранят о нём память. Многие обмениваются воспоминаниями и фотографиями в соцсетях, а есть и такие, кто всерьёз берётся за перо, выпускает интереснейшие книги мемуаров и рассказов. Правда, мало кто в Норильске об этом знает...

Мини-футбол 
В домашнем противостоянии 14–го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» отнял очки у одного из лидеров чемпионата — МФК «Тюмень», одержав победу в первой встрече со счётом 3:2 и в ответной сыграв вничью — 4:4.

ПРОЕКТЫ 
В рамках партийного проекта «Городская среда» в 2020 году будет благоустроена зона отдыха в районе ул. Михайличенко, 6.

 

Новости:
 12 марта 2019 
16:24 Порядок индексации пенсий будет изменён – депутаты ЗС обсудили соответствующее решение.
15:43 Претензии по качеству товаров и услуг норильчане могут предъявить по номеру горячей линии Роспотребнадзора.
15:23 Волонтёрские отряды гимназии № 1 и школы № 6 вышли в финал краевого конкурса Profi в Prof.
15:22 Проводами зимы таймырцы открыли горнолыжный сезон.
15:11 Норильчан пожилого возраста приглашают на семинар.
14:56 Открыт приём работ для участия во втором фотографическом проекте-конкурсе «Отражение».
13:48 Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, чтобы поздравить победителей Универсиады-2019.
12:43 Поговорить о любви предлагает Музей Норильска: сегодня в художественной галерее откроется выставка Любови Карпович.
12:42 Сегодня церемония закрытия Универсиады-2019 будет транслироваться в фан-зонах на больших экранах.
10:15 Продолжается сурдомногоборье «Приз полярной ночи» среди лиц с нарушением слуха.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Андриюк Марина. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх