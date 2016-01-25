[Индекс номера 36 (12.03.2019)]



ВЫСТАВКИ

Весна рождает вдохновенье

Талантливые норильчанки в канун праздника весны одарили северян выставками своих самых нежных работ.

Участницы студии «Талант» и их работы Известная норильская художница Наталия Мороз порадовала жителей столицы Таймыра живописью и пастелями на своём вернисаже «Мороз, цветы и...». Дудинцы с удовольствием заглядывают в Таймырский дом народного творчества, чтобы увидеть её цветы, натюрморты и пейзажи, которые так согревают сердце в ожидании настоящей весны. Наталию называют доброй посланницей Норильска, знающей секрет превращения стужи в душевное тепло и свет творчества. Весну и радость жизни даруют и работы мастериц из норильской студии «Гобелен». В скором времени они тоже собираются с выставкой в Дудинку. А в эти мартовские деньки их работами любуются в нашей художественной галерее. Создательница любимого норильчанами творческого объединения Анна Ольшевская поделилась с «Заполяркой»: — Мы и раньше показывали наши работы в столице Таймыра, в Красноярске, делали «передвижки» и на предприятиях, где работают студийцы: на медном и никелевом заводах, «Надежде», рудниках, в «Норильскпроекте». Наших рукодельниц объединяет любовь к искусству гобелена, желание делиться красотой с другими. Многие выставили свои тканые работы впервые. Некоторые мужчины скептически относились к новому увлечению своих половинок, а теперь гордятся их мастерством. На выставку приходят и дети, которые восхищаются творчеством своих мамочек. И моя внучка любит бывать в нашей студии, наверное, ещё один художник растёт. А в публичной библиотеке в канун праздника открылась выставка самодеятельных художниц «Весна рождает вдохновенье». Их наставница по студии «Талант» — профессиональный художник и педагог Лилия Христич. Она живёт в Норильске уже 45 лет, сама училась в детской художественной школе в Норильске и в Талнахе, окончила Московский технологический институт, работала художником–модельером в ателье, учила детей рисовать в ТДШИ и в ДТДМ, уже десять лет преподает в НДХШ. А пять лет назад её коллега Надежда Пенцак предложила Лилии Николаевне вести в частной творческой студии «Талант» группу со взрослыми. За последние годы на разных площадках Норильска и Дудинки Лилия Христич выставляла и свои работы, и картины своих юных и взрослых учеников. Сейчас в студии «Талант», которая находится на улице Советской, 8, у Лилии Христич занимаются семь женщин самых разных профессий, не связанных с творчеством. Это уже их третья совместная выставка. Каждая работает в любимом жанре — кому–то нравится изображать цветы маслом, другим — северные пейзажи. Художницы–любительницы ценят занятия в студии за то, что там помогают «раскрывать их душевный потенциал». Занятий по субботам ждут как отдушину. Наставница рассказывает им о знаменитых художниках и их шедеврах, об истории изобразительного искусства. Светлана Бушуева, воспитатель детского сада № 29 «Вишенка», признаётся, что к живописи потянулась, потому что с детства мечтала научиться хорошо рисовать. И студия «Талант» уже в зрелом возрасте дала ей такую возможность. Кстати, это она придумала название выставки «Весна рождает вдохновенье». А первые зрители поделились, что вдохновенье рождают и работы художниц, в которых так много души и желания поделиться красотой окружающего мира. В библиотеке любительницы живописи представили около 30 работ. Самодеятельные авторы не комплексуют по поводу оценок публики, ведь они получают от процесса творчества такое удовольствие, которое трудно с чем–то сравнить. И даже если они копируют картины понравившихся им творцов, то стараются привнести в них своё видение. А творения свои женщины охотно дарят родным и друзьям. Некоторые картины им даже пришлось одолжить у близких, чтобы выставить в библиотеке. Своего мастера Лилию Христич женщины считают самым позитивным и тактичным наставником. Её советы для них бесценны. Им нравятся и акварели Надежды Пенцак, которая работает с младшими группами в «Таланте». Участницы студии вместе посещают выставки в художественной галерее. Творчеством заряжаются и в Заполярном театре драмы, вместе ездят в тундру, и везде находится время для бесед об искусстве.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Известная норильская художница Наталия Мороз порадовала жителей столицы Таймыра живописью и пастелями на своём вернисаже «Мороз, цветы и...». Дудинцы с удовольствием заглядывают в Таймырский дом народного творчества, чтобы увидеть её цветы, натюрморты и пейзажи, которые так согревают сердце в ожидании настоящей весны. Наталию называют доброй посланницей Норильска, знающей секрет превращения стужи в душевное тепло и свет творчества.Весну и радость жизни даруют и работы мастериц из норильской студии «Гобелен». В скором времени они тоже собираются с выставкой в Дудинку. А в эти мартовские деньки их работами любуются в нашей художественной галерее. Создательница любимого норильчанами творческого объединения Анна Ольшевская поделилась с «Заполяркой»:— Мы и раньше показывали наши работы в столице Таймыра, в Красноярске, делали «передвижки» и на предприятиях, где работают студийцы: на медном и никелевом заводах, «Надежде», рудниках, в «Норильскпроекте». Наших рукодельниц объединяет любовь к искусству гобелена, желание делиться красотой с другими. Многие выставили свои тканые работы впервые. Некоторые мужчины скептически относились к новому увлечению своих половинок, а теперь гордятся их мастерством. На выставку приходят и дети, которые восхищаются творчеством своих мамочек. И моя внучка любит бывать в нашей студии, наверное, ещё один художник растёт.А в публичной библиотеке в канун праздника открылась выставка самодеятельных художниц «Весна рождает вдохновенье». Их наставница по студии «Талант» — профессиональный художник и педагог Лилия Христич. Она живёт в Норильске уже 45 лет, сама училась в детской художественной школе в Норильске и в Талнахе, окончила Московский технологический институт, работала художником–модельером в ателье, учила детей рисовать в ТДШИ и в ДТДМ, уже десять лет преподает в НДХШ. А пять лет назад её коллега Надежда Пенцак предложила Лилии Николаевне вести в частной творческой студии «Талант» группу со взрослыми. За последние годы на разных площадках Норильска и Дудинки Лилия Христич выставляла и свои работы, и картины своих юных и взрослых учеников.Сейчас в студии «Талант», которая находится на улице Советской, 8, у Лилии Христич занимаются семь женщин самых разных профессий, не связанных с творчеством. Это уже их третья совместная выставка. Каждая работает в любимом жанре — кому–то нравится изображать цветы маслом, другим — северные пейзажи. Художницы–любительницы ценят занятия в студии за то, что там помогают «раскрывать их душевный потенциал». Занятий по субботам ждут как отдушину. Наставница рассказывает им о знаменитых художниках и их шедеврах, об истории изобразительного искусства.Светлана Бушуева, воспитатель детского сада № 29 «Вишенка», признаётся, что к живописи потянулась, потому что с детства мечтала научиться хорошо рисовать. И студия «Талант» уже в зрелом возрасте дала ей такую возможность. Кстати, это она придумала название выставки «Весна рождает вдохновенье». А первые зрители поделились, что вдохновенье рождают и работы художниц, в которых так много души и желания поделиться красотой окружающего мира.В библиотеке любительницы живописи представили около 30 работ. Самодеятельные авторы не комплексуют по поводу оценок публики, ведь они получают от процесса творчества такое удовольствие, которое трудно с чем–то сравнить. И даже если они копируют картины понравившихся им творцов, то стараются привнести в них своё видение. А творения свои женщины охотно дарят родным и друзьям. Некоторые картины им даже пришлось одолжить у близких, чтобы выставить в библиотеке.Своего мастера Лилию Христич женщины считают самым позитивным и тактичным наставником. Её советы для них бесценны. Им нравятся и акварели Надежды Пенцак, которая работает с младшими группами в «Таланте». Участницы студии вместе посещают выставки в художественной галерее. Творчеством заряжаются и в Заполярном театре драмы, вместе ездят в тундру, и везде находится время для бесед об искусстве.

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