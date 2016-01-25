[Индекс номера 36 (12.03.2019)]

 Конкурс 
Звёздный час

В Городском центре культуры в четвёртый раз прошёл конкурс талантов «Северная звезда». В финал вышли восемь самых лучших норильчанок.
Это творческое состязание проводится по инициативе местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» в партнёрстве с Молодёжным парламентом при Законодательном собрании Красноярского края. Цель мероприятия — показать самых талантливых и обаятельных девушек города и помочь молодёжи раскрыть свой творческий потенциал.
В конкурсе приняли участие все желающие школьницы–старшеклассницы и первокурсницы высших и специальных учебных заведений города. Всего было подано 17 заявок, в финал вышли только восемь умниц и красавиц. Выступления конкурсанток оценивало строгое компетентное жюри, в состав которого вошли представители администрации, городского Совета депутатов, благотворительных фондов, бизнеса, индустрии красоты.
Претенденткам на звание северной звезды предстояло продемонстрировать свои личностные качества, интеллект, таланты, умение держаться на сцене. Конкурс включал несколько этапов: «Визитная карточка», творческий, интеллектуальная разминка и дефиле в вечерних нарядах. Кстати, тем конкурсанткам, у кого была группа поддержки, присуждались дополнительные баллы.
Все девушки, как на подбор, были неотразимы, и выбрать лучшую оказалось непросто. В итоге почётное звание «Мисс «Северная звезда — 2019» получила Екатерина Абросимова. Первой «Вице–мисс «Северная звезда — 2019» стала Ксения Невидимова. Вторая «Вице–мисс «Северная звезда — 2019» — Виктория Мухаметова. Ирина Лепшина была удостоена звания «Мисс Обаяние». «Мисс Грацией» жюри единодушно назвало Карину Дмитриеву, а звание «Мисс Творчество» присвоили Еве Бердник. Мария Куликова стала «Мисс Креативность». Приз зрительских симпатий достался Анастасии Будрикас.
Победительницу и призёров конкурса определили по количеству набранных баллов в каждом из этапов. Все финалистки получили дипломы и подарки под бурные аплодисменты болельщиков.

Наталья Санина
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