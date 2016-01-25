[Индекс номера 36 (12.03.2019)]



Учитель, которого ждут

Открытая дверь

Сегодня в совместном проекте «Заполярной правды» и норильского управления образования мы расскажем читателям об удивительной женщине и прекрасном руководителе, директоре школы–интерната № 2 Татьяне Чаплыгиной.

Директор и её подопечные на летнем отдыхе в лагере «Тесь» — Татьяна Георгиевна, в чём главная особенность вашего учебного заведения? — Наша главная функция — обеспечить социальные гарантии детям, оставшимся без родителей, а также помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сама я приехала в Норильск в 1987 году и до этого десять лет тоже работала в школе–интернате, с детьми, требующими особого внимания. — Сейчас многих из таких воспитанников называют детьми с ограниченными возможностями здоровья, а когда–то существовало понятие «коррекционная школа»... — Лично я в слове «коррекция» не вижу ничего дурного, это всеобъемлющее определение, оно происходит от слова «корректно». Всегда переживаю, чтобы принятая нынче толерантная формулировка «дети с ОВЗ» не стала некомфортной для наших подопечных. У нас есть разные ребята. Если они осознают свою непохожесть на других, то, разумеется, не всё у них в душе так просто... Благо сегодня системой образования взят чёткий курс на адаптацию этих детей среди прочих. Будет здорово, если мы все научимся относиться к ним, не выделяя из общего ряда, не делая акцент на ОВЗ. Они и есть такие же, как мы! Даже порой и фору нам дают: если бы вы знали, какие таланты мы открываем среди них...Такая интеграция даёт свои плоды. Детки с ОВЗ находятся в классе с обычными детьми, также участвуют в жизни коллектива. Уверена — мы станем цивилизованным обществом только в случае, если перестанем делать упор на чью–то «особость». Для нас это проверка — на терпение, на воспитанность. В гости в интернат приходят самые уважаемые люди города. Совместные посиделки с ветеранами войны и тыла — Если в классе учатся разные дети, уделить внимание каждому в разы труднее... — Многое, почти всё, зависит от личности педагога. У нас чуткие педагоги есть, так что за своих воспитанников я спокойна. ...Знаете, меня потрясло, как показывают себя, как борются за победу наши паралимпийцы. Я прониклась к ним глубоким уважением, прямо пробирало до мурашек! Когда вокруг красивые, здоровые люди, как же трудно быть сильным рядом с ними, чувствовать себя независимо, свободно. Не факт, что всё это легко даётся, но раз есть такая тенденция, значит, будут и изменения в законодательстве, в формах работы с людьми с ОВЗ. И всё это сможет изменить их судьбы к лучшему. • Школа–интернат № 2 открылась в Норильcке в 1961 году. Здесь учились и жили не только сироты, но и дети, чьи родители трудились вахтовым методом. • Татьяна Чаплыгина - в прошлом учитель математики, завуч, воспитатель интерната. Как хранительница домашнего очага директор смогла крепко и на многие годы сплотить коллектив взрослых и детей. На благотворительной ярмарке обычно продаются сувениры, сделанные мастерицами школы-интерната № 2 — Кто ваши ученики? — Всё не могу рассказывать. Им от 7 до 16 лет. Во– первых, это дети–сироты, у них совсем никого нет. Есть дети, оставшиеся без попечения: родители либо сами отказались от ребёнка, либо по каким–то причинам лишились права его воспитывать. Более ста ребят — дети из многодетных, малообеспеченных семей, такие есть в любой школе. Семейные ребятишки из Талнаха и Кайеркана могут ночевать у нас, но на выходные мы обязаны передать их домой. Некоторые не хотят уходить, просят остаться, другие с радостью бегут домой, всё по–разному. Каждый из сирот, а их у нас 45 человек, мечтает жить дома. Какие бы прекрасные условия для них ни создали, это очевидно. И ведь у нас всё по–домашнему устроено: спаленки, кружки, чай с плюшками, праздники, и одеты они, и питание шестиразовое, но... все хотят семью. — По мнению психологов, главная проблема большинства таких детей — ощущение, что их бросили. Это так? — Самые значимые и безопасные фигуры для детей — мама и папа, их отказ от заботы — первый плохой опыт в жизни ребёнка. Как следствие, у него труднее формируется базовое доверие к миру вообще. Поэтому отогреваем многих годами. Да, годами... Причём чем старше ребёнок, тем тяжелее он переживает травму. — А обретение новой семьи действительно возможно? — С устройством в семьи у нас дела обстоят неплохо, хотя вещь это серьёзная, непростая. Бывает, ребятишек берут под опекунство, реже усыновляют, но всё равно такие случаи нередки. Есть такая форма общения, как «гостевой режим», и она мне нравится — это когда родственники или просто незнакомые люди берут ребёнка в семью не насовсем, а на выходные, на каникулы, на праздники. Таких людей становится всё больше, и после постепенного привыкания, узнавания, понимания с обеих сторон следующим шагом вполне может стать опека и усыновление. — Что вы обычно говорите потенциальным родителям? — «Не торопитесь. Сначала просто пообщайтесь, поиграйте с детьми». Мы часто собираемся в нашей столовой на такие дружеские встречи. Там за игрой или за чашкой чая можно понять, на чём строятся отношения. Но не только взрослые делают выбор, дети — тоже. Они смотрят на тех, кто им интересен, на то, как человек проявится в беседе. Многие приходят на эти встречи со своими детьми — так быстрее выстраивается мостик. Я не хочу сказать, что у нас всё складывается шикарно. Всё и правда очень трудно. Речь идёт о судьбах детей, а у них боль часто живёт внутри. Проект «Заполярной правды» и школы-интерната «Поверь в мечту», в котором исполнялись мечты ребят — Дверь в ваш кабинет всегда открыта, почему? — Это важно. Моя дверь должна быть открыта для любого ребёнка. Они ведь заглянуть хотят, поделиться чем–то срочно... — А что у них срочного было, например, сегодня? — Вот, Кирилл ко мне уже два раза заходил: флешка ему нужна. Договорились, что я её из дома принесу, подарю ему. Обо всём, что угодно спрашивают: «Мы летом поедем в лагерь, а кто у нас будет воспитателем?»; «Татьяна Георгиевна, а я сегодня схулиганил»; «А я двойку получил»; «А я три пятёрки!». Есть серьёзные поводы для беседы — и у детей, и у взрослых. Бывает, мы садимся с детьми, и я спрашиваю: «Есть у вас в школе человек, которому вы доверяете?». Кивают: есть. Ну, слава богу. «А вдруг проблема не решается, куда вы идёте, дети?» Они хором: «К вам...» (смеётся. — Авт.). Говорю, что при любом стечении обстоятельств они могут обратиться в школе к любому: к завучу, старшему воспитателю, учителю, социальному педагогу. Случайные люди тут не работают. Иначе ничего не выйдет — мы окажемся оторваны друг от друга. — А вы гуляете с детьми просто так? — Конечно. И в кино можем сходить, и в магазин. У нас есть в воспитательной работе такое направление, как социально–бытовая ориентация. И путь не говорят, мол, дети из интернатов не знают, как чай заварить и хлеб купить. Мои — знают! Как раз на днях ходили с воспитанниками в магазин. Младшему йогурты купила, старшему «спрайт» разрешила взять. Первый копил денежку на игрушку, хотел маленький конструктор. На кассе учила его не просто спрашивать, сколько он стоит, а обращаться вежливо: «Скажите, пожалуйста, будьте любезны»... Интересно было наблюдать за мальчиком, и он сам со всем справился, молодец. Это и есть социализация. Вы не подумайте, наши дети ничем не обделены: всё закупаем, средства выделяются, шефы–газпромовцы помогают. Просто иногда им хочется заполучить что–то своё, личное. — Как изменить ситуацию с количеством таких детей в обществе? — Начинать надо с семей, находящихся в кризисе. Ещё одно решение — воспитание детей в патронатных семьях. Это то, о чём я говорила ранее. Ну, и главное — надо быть для детей хорошими наставниками, дарить им внимание, показывать, как можно разрешить трудные ситуации, как брать ответственность на себя, подавать им пример взрослого поведения.

Марина Хорошевская Фото из архива школы-интерната www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Наша главная функция — обеспечить социальные гарантии детям, оставшимся без родителей, а также помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сама я приехала в Норильск в 1987 году и до этого десять лет тоже работала в школе–интернате, с детьми, требующими особого внимания.— Лично я в слове «коррекция» не вижу ничего дурного, это всеобъемлющее определение, оно происходит от слова «корректно». Всегда переживаю, чтобы принятая нынче толерантная формулировка «дети с ОВЗ» не стала некомфортной для наших подопечных. У нас есть разные ребята. Если они осознают свою непохожесть на других, то, разумеется, не всё у них в душе так просто... Благо сегодня системой образования взят чёткий курс на адаптацию этих детей среди прочих. Будет здорово, если мы все научимся относиться к ним, не выделяя из общего ряда, не делая акцент на ОВЗ. Они и есть такие же, как мы! Даже порой и фору нам дают: если бы вы знали, какие таланты мы открываем среди них...Такая интеграция даёт свои плоды. Детки с ОВЗ находятся в классе с обычными детьми, также участвуют в жизни коллектива. Уверена — мы станем цивилизованным обществом только в случае, если перестанем делать упор на чью–то «особость». Для нас это проверка — на терпение, на воспитанность.— Многое, почти всё, зависит от личности педагога. У нас чуткие педагоги есть, так что за своих воспитанников я спокойна. ...Знаете, меня потрясло, как показывают себя, как борются за победу наши паралимпийцы. Я прониклась к ним глубоким уважением, прямо пробирало до мурашек! Когда вокруг красивые, здоровые люди, как же трудно быть сильным рядом с ними, чувствовать себя независимо, свободно. Не факт, что всё это легко даётся, но раз есть такая тенденция, значит, будут и изменения в законодательстве, в формах работы с людьми с ОВЗ. И всё это сможет изменить их судьбы к лучшему.• Школа–интернат № 2 открылась в Норильcке в 1961 году. Здесь учились и жили не только сироты, но и дети, чьи родители трудились вахтовым методом.• Татьяна Чаплыгина - в прошлом учитель математики, завуч, воспитатель интерната. Как хранительница домашнего очага директор смогла крепко и на многие годы сплотить коллектив взрослых и детей.— Всё не могу рассказывать. Им от 7 до 16 лет. Во– первых, это дети–сироты, у них совсем никого нет. Есть дети, оставшиеся без попечения: родители либо сами отказались от ребёнка, либо по каким–то причинам лишились права его воспитывать. Более ста ребят — дети из многодетных, малообеспеченных семей, такие есть в любой школе. Семейные ребятишки из Талнаха и Кайеркана могут ночевать у нас, но на выходные мы обязаны передать их домой. Некоторые не хотят уходить, просят остаться, другие с радостью бегут домой, всё по–разному.Каждый из сирот, а их у нас 45 человек, мечтает жить дома. Какие бы прекрасные условия для них ни создали, это очевидно. И ведь у нас всё по–домашнему устроено: спаленки, кружки, чай с плюшками, праздники, и одеты они, и питание шестиразовое, но... все хотят семью.— Самые значимые и безопасные фигуры для детей — мама и папа, их отказ от заботы — первый плохой опыт в жизни ребёнка. Как следствие, у него труднее формируется базовое доверие к миру вообще. Поэтому отогреваем многих годами. Да, годами... Причём чем старше ребёнок, тем тяжелее он переживает травму.— С устройством в семьи у нас дела обстоят неплохо, хотя вещь это серьёзная, непростая. Бывает, ребятишек берут под опекунство, реже усыновляют, но всё равно такие случаи нередки. Есть такая форма общения, как «гостевой режим», и она мне нравится — это когда родственники или просто незнакомые люди берут ребёнка в семью не насовсем, а на выходные, на каникулы, на праздники. Таких людей становится всё больше, и после постепенного привыкания, узнавания, понимания с обеих сторон следующим шагом вполне может стать опека и усыновление.— «Не торопитесь. Сначала просто пообщайтесь, поиграйте с детьми». Мы часто собираемся в нашей столовой на такие дружеские встречи. Там за игрой или за чашкой чая можно понять, на чём строятся отношения. Но не только взрослые делают выбор, дети — тоже. Они смотрят на тех, кто им интересен, на то, как человек проявится в беседе. Многие приходят на эти встречи со своими детьми — так быстрее выстраивается мостик. Я не хочу сказать, что у нас всё складывается шикарно. Всё и правда очень трудно. Речь идёт о судьбах детей, а у них боль часто живёт внутри.— Это важно. Моя дверь должна быть открыта для любого ребёнка. Они ведь заглянуть хотят, поделиться чем–то срочно...— Вот, Кирилл ко мне уже два раза заходил: флешка ему нужна. Договорились, что я её из дома принесу, подарю ему. Обо всём, что угодно спрашивают: «Мы летом поедем в лагерь, а кто у нас будет воспитателем?»; «Татьяна Георгиевна, а я сегодня схулиганил»; «А я двойку получил»; «А я три пятёрки!». Есть серьёзные поводы для беседы — и у детей, и у взрослых. Бывает, мы садимся с детьми, и я спрашиваю: «Есть у вас в школе человек, которому вы доверяете?». Кивают: есть. Ну, слава богу. «А вдруг проблема не решается, куда вы идёте, дети?» Они хором: «К вам...» (смеётся. — Авт.). Говорю, что при любом стечении обстоятельств они могут обратиться в школе к любому: к завучу, старшему воспитателю, учителю, социальному педагогу. Случайные люди тут не работают. Иначе ничего не выйдет — мы окажемся оторваны друг от друга.— Конечно. И в кино можем сходить, и в магазин. У нас есть в воспитательной работе такое направление, как социально–бытовая ориентация. И путь не говорят, мол, дети из интернатов не знают, как чай заварить и хлеб купить. Мои — знают! Как раз на днях ходили с воспитанниками в магазин. Младшему йогурты купила, старшему «спрайт» разрешила взять. Первый копил денежку на игрушку, хотел маленький конструктор. На кассе учила его не просто спрашивать, сколько он стоит, а обращаться вежливо: «Скажите, пожалуйста, будьте любезны»... Интересно было наблюдать за мальчиком, и он сам со всем справился, молодец. Это и есть социализация. Вы не подумайте, наши дети ничем не обделены: всё закупаем, средства выделяются, шефы–газпромовцы помогают. Просто иногда им хочется заполучить что–то своё, личное.— Начинать надо с семей, находящихся в кризисе. Ещё одно решение — воспитание детей в патронатных семьях. Это то, о чём я говорила ранее. Ну, и главное — надо быть для детей хорошими наставниками, дарить им внимание, показывать, как можно разрешить трудные ситуации, как брать ответственность на себя, подавать им пример взрослого поведения.

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