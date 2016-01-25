Сегодня в совместном проекте «Заполярной правды» и норильского управления образования мы расскажем читателям об удивительной женщине и прекрасном руководителе, директоре школы–интерната № 2 Татьяне Чаплыгиной.
|Директор и её подопечные на летнем отдыхе в лагере «Тесь»
— Татьяна Георгиевна, в чём главная особенность вашего учебного заведения?
— Наша главная функция — обеспечить социальные гарантии детям, оставшимся без родителей, а также помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сама я приехала в Норильск в 1987 году и до этого десять лет тоже работала в школе–интернате, с детьми, требующими особого внимания.
— Сейчас многих из таких воспитанников называют детьми с ограниченными возможностями здоровья, а когда–то существовало понятие «коррекционная школа»...
— Лично я в слове «коррекция» не вижу ничего дурного, это всеобъемлющее определение, оно происходит от слова «корректно». Всегда переживаю, чтобы принятая нынче толерантная формулировка «дети с ОВЗ» не стала некомфортной для наших подопечных. У нас есть разные ребята. Если они осознают свою непохожесть на других, то, разумеется, не всё у них в душе так просто... Благо сегодня системой образования взят чёткий курс на адаптацию этих детей среди прочих. Будет здорово, если мы все научимся относиться к ним, не выделяя из общего ряда, не делая акцент на ОВЗ. Они и есть такие же, как мы! Даже порой и фору нам дают: если бы вы знали, какие таланты мы открываем среди них...Такая интеграция даёт свои плоды. Детки с ОВЗ находятся в классе с обычными детьми, также участвуют в жизни коллектива. Уверена — мы станем цивилизованным обществом только в случае, если перестанем делать упор на чью–то «особость». Для нас это проверка — на терпение, на воспитанность.
|В гости в интернат приходят самые уважаемые люди города. Совместные посиделки с ветеранами войны и тыла
— Если в классе учатся разные дети, уделить внимание каждому в разы труднее...
— Многое, почти всё, зависит от личности педагога. У нас чуткие педагоги есть, так что за своих воспитанников я спокойна. ...Знаете, меня потрясло, как показывают себя, как борются за победу наши паралимпийцы. Я прониклась к ним глубоким уважением, прямо пробирало до мурашек! Когда вокруг красивые, здоровые люди, как же трудно быть сильным рядом с ними, чувствовать себя независимо, свободно. Не факт, что всё это легко даётся, но раз есть такая тенденция, значит, будут и изменения в законодательстве, в формах работы с людьми с ОВЗ. И всё это сможет изменить их судьбы к лучшему.
• Школа–интернат № 2 открылась в Норильcке в 1961 году. Здесь учились и жили не только сироты, но и дети, чьи родители трудились вахтовым методом.
• Татьяна Чаплыгина - в прошлом учитель математики, завуч, воспитатель интерната. Как хранительница домашнего очага директор смогла крепко и на многие годы сплотить коллектив взрослых и детей.
|На благотворительной ярмарке обычно продаются сувениры, сделанные мастерицами школы-интерната № 2
— Кто ваши ученики?
— Всё не могу рассказывать. Им от 7 до 16 лет. Во– первых, это дети–сироты, у них совсем никого нет. Есть дети, оставшиеся без попечения: родители либо сами отказались от ребёнка, либо по каким–то причинам лишились права его воспитывать. Более ста ребят — дети из многодетных, малообеспеченных семей, такие есть в любой школе. Семейные ребятишки из Талнаха и Кайеркана могут ночевать у нас, но на выходные мы обязаны передать их домой. Некоторые не хотят уходить, просят остаться, другие с радостью бегут домой, всё по–разному.
Каждый из сирот, а их у нас 45 человек, мечтает жить дома. Какие бы прекрасные условия для них ни создали, это очевидно. И ведь у нас всё по–домашнему устроено: спаленки, кружки, чай с плюшками, праздники, и одеты они, и питание шестиразовое, но... все хотят семью.
— По мнению психологов, главная проблема большинства таких детей — ощущение, что их бросили. Это так?
— Самые значимые и безопасные фигуры для детей — мама и папа, их отказ от заботы — первый плохой опыт в жизни ребёнка. Как следствие, у него труднее формируется базовое доверие к миру вообще. Поэтому отогреваем многих годами. Да, годами... Причём чем старше ребёнок, тем тяжелее он переживает травму.
— А обретение новой семьи действительно возможно?
— С устройством в семьи у нас дела обстоят неплохо, хотя вещь это серьёзная, непростая. Бывает, ребятишек берут под опекунство, реже усыновляют, но всё равно такие случаи нередки. Есть такая форма общения, как «гостевой режим», и она мне нравится — это когда родственники или просто незнакомые люди берут ребёнка в семью не насовсем, а на выходные, на каникулы, на праздники. Таких людей становится всё больше, и после постепенного привыкания, узнавания, понимания с обеих сторон следующим шагом вполне может стать опека и усыновление.
— Что вы обычно говорите потенциальным родителям?
— «Не торопитесь. Сначала просто пообщайтесь, поиграйте с детьми». Мы часто собираемся в нашей столовой на такие дружеские встречи. Там за игрой или за чашкой чая можно понять, на чём строятся отношения. Но не только взрослые делают выбор, дети — тоже. Они смотрят на тех, кто им интересен, на то, как человек проявится в беседе. Многие приходят на эти встречи со своими детьми — так быстрее выстраивается мостик. Я не хочу сказать, что у нас всё складывается шикарно. Всё и правда очень трудно. Речь идёт о судьбах детей, а у них боль часто живёт внутри.
|Проект «Заполярной правды» и школы-интерната «Поверь в мечту», в котором исполнялись мечты ребят
— Дверь в ваш кабинет всегда открыта, почему?
— Это важно. Моя дверь должна быть открыта для любого ребёнка. Они ведь заглянуть хотят, поделиться чем–то срочно...
— А что у них срочного было, например, сегодня?
— Вот, Кирилл ко мне уже два раза заходил: флешка ему нужна. Договорились, что я её из дома принесу, подарю ему. Обо всём, что угодно спрашивают: «Мы летом поедем в лагерь, а кто у нас будет воспитателем?»; «Татьяна Георгиевна, а я сегодня схулиганил»; «А я двойку получил»; «А я три пятёрки!». Есть серьёзные поводы для беседы — и у детей, и у взрослых. Бывает, мы садимся с детьми, и я спрашиваю: «Есть у вас в школе человек, которому вы доверяете?». Кивают: есть. Ну, слава богу. «А вдруг проблема не решается, куда вы идёте, дети?» Они хором: «К вам...» (смеётся. — Авт.). Говорю, что при любом стечении обстоятельств они могут обратиться в школе к любому: к завучу, старшему воспитателю, учителю, социальному педагогу. Случайные люди тут не работают. Иначе ничего не выйдет — мы окажемся оторваны друг от друга.
— А вы гуляете с детьми просто так?
— Конечно. И в кино можем сходить, и в магазин. У нас есть в воспитательной работе такое направление, как социально–бытовая ориентация. И путь не говорят, мол, дети из интернатов не знают, как чай заварить и хлеб купить. Мои — знают! Как раз на днях ходили с воспитанниками в магазин. Младшему йогурты купила, старшему «спрайт» разрешила взять. Первый копил денежку на игрушку, хотел маленький конструктор. На кассе учила его не просто спрашивать, сколько он стоит, а обращаться вежливо: «Скажите, пожалуйста, будьте любезны»... Интересно было наблюдать за мальчиком, и он сам со всем справился, молодец. Это и есть социализация. Вы не подумайте, наши дети ничем не обделены: всё закупаем, средства выделяются, шефы–газпромовцы помогают. Просто иногда им хочется заполучить что–то своё, личное.
— Как изменить ситуацию с количеством таких детей в обществе?
— Начинать надо с семей, находящихся в кризисе. Ещё одно решение — воспитание детей в патронатных семьях. Это то, о чём я говорила ранее. Ну, и главное — надо быть для детей хорошими наставниками, дарить им внимание, показывать, как можно разрешить трудные ситуации, как брать ответственность на себя, подавать им пример взрослого поведения.Марина ХорошевскаяФото из архива школы-интернатаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда