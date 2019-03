[Индекс номера 36 (12.03.2019)]



Норильские ценности

Самые снежные строки

Истинные норильчане, куда бы они ни уезжали из родного города, верно хранят о нём память. Многие обмениваются воспоминаниями и фотографиями в соцсетях, а есть и такие, кто всерьёз берётся за перо, выпускает интереснейшие книги мемуаров и рассказов. Правда, мало кто в Норильске об этом знает...

Евгений Карпук Жил-был я В секторе краеведения публичной библиотеки мы расспросили о книгах, которые бывшие норильчане присылают с материка. И открыли для себя имя замечательного писателя родом из Норильска Евгения Карпука. Под обложкой томика с видом Ленинского проспекта «Город, в котором не растут деревья» собрано пять норильских рассказов. В эссе «Жил–был я» — история мальчишки, родившегося в 1958 году, с детства влюблённого в Север, хорошо запомнившего реалии Норильска советского времени. С вдумчивым и немного ироничным автором оказалось очень интересно путешествовать по местам его юности. Здесь тебе и жизнь в тесной комнатёнке, устроенной в бывшем лагерном бараке, походы за молоком с бидончиком, уже забытые дворовые ребячьи игры — от «чижа» до «сопки», воспоминания о летних лагерях под Красноярском, приключениях во время отпускных перелётов норильчан, когда армия пассажиров с застрявшего в Подкаменной Тунгуске борта готова была дружно кормить голодного ребёнка, а тот — всех окрестных собак... Уже в детстве Евгений Карпук серьёзно задумывался о норильской истории. С читателем он делится: — В средних классах я уже понимал, что, призывая нас говорить правду, учителя в угоду программным требованиям нередко её искажают, и это меня задевало. Кто из нас был наивен, они или мы — судить трудно, но рассказывать нам, что Норильск строили комсомольцы, притом что его невольными строителями являлись родители многих из нас, было по меньшей мере бестактно... Кстати, тема «Норильск» в советском учебнике (не то географии, не то природоведения) была в обязательной программе. Если все города страны в спецификации делились на девять категорий, то девятую занимал единственный — Норильск. Он не подпадал ни под какие общепринятые стандарты и рамки. И уж совсем опрометчиво было заставлять нас читать «правильные» книжки о Норильске, где говорилось, к примеру, что в 1937 году пять тысяч человек ежедневно выгоняли только на расчистку дорог от снега, и через пару страниц выяснялось, что весь комсомольский отряд Норильска на тот момент состоял из тринадцати комсомольцев... Моё обострённое чувство справедливости и детский максимализм не могли простить такого примитивного обмана. Меж тем я всегда оставался патриотом, но очень уж не хотел быть идиотом... Геннадий Белошапкин Сибирская сага Наш земляк из поколения постшестидесятников, которое пыталось вырваться за рамки обыденности и навязываемой сверху идеологии, делится своими мыслями о происхождении норильской ментальности, которая «по Карпуку» рождается из понимания обязанности прийти на помощь ближнему. За душу берут его рассказы «...И орден Красной Звезды», «Крестник», «Тайга», «Дорога домой», которые рождены историями других норильчан — отсидевших без вины в Норильлаге или только начинающих самостоятельную жизнь. И с каждым рассказом ты так проникаешься непростыми судьбами героев, их живыми характерами, что этими чувствами и открытиями спешишь поделиться со своими близкими, коллегами. Наверное, молодым интересно будет прочесть, чем жили и о чём мечтали норильские старшеклассники и студенты из далёких уже 1970–х. А были там и «сто пудов любви», и хорошие книги, и отличная музыка... После прочтения его рассказа «Вот получим диплом, или Back in the USSR» так и хочется вслед за героем погрузиться в тревожно–волшебную явь «Пинк Флойда»... После знакомства с книгой «Город, в котором не растут деревья», на которую сразу возникла очередь, очень захотелось позвонить автору, чтобы поблагодарить за творчество и поделиться первыми впечатлениями. Мы нашли номер Евгения Семёновича, который после окончания карьеры профессионального строителя в Норильске живёт с семьей в Курске. Личность он известная — член Союза писателей России, заместитель председателя Курского регионального отделения Союза писателей России, председатель Курского историко–родословного общества. Он был искренне рад звонку из редакции и вскоре прислал нам посылку со своими книгами. Теперь на редакционной полке стоят не только его норильские рассказы, но и ещё несколько изданий. «Сибирская сага» — продолжение «Русской сторонки», истории нескольких поколений переселенцев из Центральной России в Сибирь. Судьбы героев и все описанные факты вполне достоверны. Рассказ Евгения Карпука «Пашка» вошёл и в сборник «Зарницы огненной дуги», посвящённый 70–летию Курской битвы. Писатель откликнулся и на последние события на Украине, создав повесть о молодых людях, оказавшихся перед сложным выбором, — «Когда кончается детство». Евгений Карпук также является автором книги «Состава преступления не усматривается», в основе которой лежит трагическая гибель группы Дятлова в горах Северного Урала. Недавно его пригласили принять участие в записи программы Первого канала «Пусть говорят», где обсуждается эта загадочная трагедия, споры о причинах которой не утихают почти шестьдесят лет. Дорога домой Как человек, навсегда преданный Норильску, Евгений Карпук мечтает снова побывать в Заполярье. Его заинтересовала информация о том, что публичная библиотека объявила конкурс литературных проектов «Северный тревелог», который пройдёт в рамках социокультурного проекта, получившего поддержку благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Задача этого конкурса — привлечь в наш город талантливых российских писателей, готовых на месяц стать норильчанами, чтобы исследовать городскую среду и издать новое произведение о Норильске. Конкурс проходит с 1 февраля по 15 марта. Возможно, и у Евгения Семёновича появится новый стимул написать о Норильске нового времени. В любом случае в будущем он планирует совершить путешествие в наши края. Очень надеемся, что его встреча с норильскими читателями состоится воочию. Юрий Лукс Одинокий волк В публичной библиотеке нам показали ещё одно интересное издание, вышедшее из–под пера бывшего норильчанина Геннадия Белошапкина. Его сборник «Одинокий полярный волк» появился на свет в Омске, и автор с радостью передал его норильчанам. Рождённый в Хакасии в 1954–м, выпускник Рижского лётно–технического училища, Геннадий начинал трудиться в Норильске радиотехником в аэропорту «Норильск», работал в управлении энергосистемы Норильского комбината, а затем, до 2009 года, — на кислородной станции «Надежды». Страстный любитель бродить по Таймыру и Саянам, он всегда вёл походные дневники, к которым делал рисунки. Со временем они переросли в книгу с авторскими иллюстрациями «Одинокий полярный волк», посвящённую удивительному миру дикой природы любимых мест писателя. Её презентация состоялась на родине автора в Саяногорске в 2015–м, а через год Геннадий Белошапкин принял участие в конкурсе художественных работ имени Мотюмяку Турдагина в столице Таймыра. В книге, которую с удовольствием сейчас штудируют в «Заполярке», так много редких, удивительных впечатлений о путешествиях автора, что натурально появляется чувство, будто ты и сам охотился на гуся, топал по берегам замерзающих рек, встречал весну на Боганиде, постигал свой Лонтокийский камень. А в Саянах штурмовал Джойский перевал, пробовал чудо–уху на Кантегире, заглядывал за недоступный ранее горизонт вместе с нашим неутомимым земляком Белошапкиным. Когда в печать готовился этот материал, мы узнали, что автор выпустил ещё две книги о Севере – «За Полярный круг» и «Таймырский альбом». Подарок к юбилею Совсем недавно «Заполярка» получила в подарок и мемуары бывшего главы Талнаха Юрия Лукса «Талнах. События. Люди». Автор, по первой профессии — горняк, по–прежнему живёт в любимой рудной столице. В своей книге Юрий Леонидович вспомнил о многих выдающихся людях и событиях прошлых лет, без которых был невозможен расцвет рудной столицы России. Книга издана не в типографии, а с помощью друзей–библиотекарей, самиздатом. И единичный тираж допечатывается по мере того, как появляются новые желающие её прочесть. А таких немало. Лукс даже шутит, что знакомые–горянки, которые сейчас живут на берегах Волги, присылают ему воблу мешками в качестве благодарности за книгу. И, по–хорошему, надо бы устроить творческий вечер, на котором автор мог бы представить свою книгу и её героев. Тем более что не за горами юбилей Талнаха, в 2020–м ему исполнится 55 лет. Мы намерены и впредь рассказывать своим читателям о новых интересных изданиях бывших и нынешних норильчан. На очереди — поэтические сборники. Один из известных авторов — священник из Кировской области Леонид Сафронов, который недавно стал обладателем Бунинской премии. А стихи он в 1980–х писал и в нашем городе. Кстати, он стал первым членом Союза писателей России среди норильчан.

Ирина Даниленко Фото автора и из личных архивов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В секторе краеведения публичной библиотеки мы расспросили о книгах, которые бывшие норильчане присылают с материка. И открыли для себя имя замечательного писателя родом из Норильска Евгения Карпука. Под обложкой томика с видом Ленинского проспекта «Город, в котором не растут деревья» собрано пять норильских рассказов. В эссе «Жил–был я» — история мальчишки, родившегося в 1958 году, с детства влюблённого в Север, хорошо запомнившего реалии Норильска советского времени. С вдумчивым и немного ироничным автором оказалось очень интересно путешествовать по местам его юности. Здесь тебе и жизнь в тесной комнатёнке, устроенной в бывшем лагерном бараке, походы за молоком с бидончиком, уже забытые дворовые ребячьи игры — от «чижа» до «сопки», воспоминания о летних лагерях под Красноярском, приключениях во время отпускных перелётов норильчан, когда армия пассажиров с застрявшего в Подкаменной Тунгуске борта готова была дружно кормить голодного ребёнка, а тот — всех окрестных собак...Уже в детстве Евгений Карпук серьёзно задумывался о норильской истории. С читателем он делится:— В средних классах я уже понимал, что, призывая нас говорить правду, учителя в угоду программным требованиям нередко её искажают, и это меня задевало. Кто из нас был наивен, они или мы — судить трудно, но рассказывать нам, что Норильск строили комсомольцы, притом что его невольными строителями являлись родители многих из нас, было по меньшей мере бестактно... Кстати, тема «Норильск» в советском учебнике (не то географии, не то природоведения) была в обязательной программе. Если все города страны в спецификации делились на девять категорий, то девятую занимал единственный — Норильск. Он не подпадал ни под какие общепринятые стандарты и рамки. И уж совсем опрометчиво было заставлять нас читать «правильные» книжки о Норильске, где говорилось, к примеру, что в 1937 году пять тысяч человек ежедневно выгоняли только на расчистку дорог от снега, и через пару страниц выяснялось, что весь комсомольский отряд Норильска на тот момент состоял из тринадцати комсомольцев... Моё обострённое чувство справедливости и детский максимализм не могли простить такого примитивного обмана. Меж тем я всегда оставался патриотом, но очень уж не хотел быть идиотом...Наш земляк из поколения постшестидесятников, которое пыталось вырваться за рамки обыденности и навязываемой сверху идеологии, делится своими мыслями о происхождении норильской ментальности, которая «по Карпуку» рождается из понимания обязанности прийти на помощь ближнему.За душу берут его рассказы «...И орден Красной Звезды», «Крестник», «Тайга», «Дорога домой», которые рождены историями других норильчан — отсидевших без вины в Норильлаге или только начинающих самостоятельную жизнь. И с каждым рассказом ты так проникаешься непростыми судьбами героев, их живыми характерами, что этими чувствами и открытиями спешишь поделиться со своими близкими, коллегами. Наверное, молодым интересно будет прочесть, чем жили и о чём мечтали норильские старшеклассники и студенты из далёких уже 1970–х. А были там и «сто пудов любви», и хорошие книги, и отличная музыка... После прочтения его рассказа «Вот получим диплом, или Back in the USSR» так и хочется вслед за героем погрузиться в тревожно–волшебную явь «Пинк Флойда»...После знакомства с книгой «Город, в котором не растут деревья», на которую сразу возникла очередь, очень захотелось позвонить автору, чтобы поблагодарить за творчество и поделиться первыми впечатлениями. Мы нашли номер Евгения Семёновича, который после окончания карьеры профессионального строителя в Норильске живёт с семьей в Курске. Личность он известная — член Союза писателей России, заместитель председателя Курского регионального отделения Союза писателей России, председатель Курского историко–родословного общества. Он был искренне рад звонку из редакции и вскоре прислал нам посылку со своими книгами. Теперь на редакционной полке стоят не только его норильские рассказы, но и ещё несколько изданий. «Сибирская сага» — продолжение «Русской сторонки», истории нескольких поколений переселенцев из Центральной России в Сибирь. Судьбы героев и все описанные факты вполне достоверны. Рассказ Евгения Карпука «Пашка» вошёл и в сборник «Зарницы огненной дуги», посвящённый 70–летию Курской битвы. Писатель откликнулся и на последние события на Украине, создав повесть о молодых людях, оказавшихся перед сложным выбором, — «Когда кончается детство».Евгений Карпук также является автором книги «Состава преступления не усматривается», в основе которой лежит трагическая гибель группы Дятлова в горах Северного Урала. Недавно его пригласили принять участие в записи программы Первого канала «Пусть говорят», где обсуждается эта загадочная трагедия, споры о причинах которой не утихают почти шестьдесят лет.Как человек, навсегда преданный Норильску, Евгений Карпук мечтает снова побывать в Заполярье. Его заинтересовала информация о том, что публичная библиотека объявила конкурс литературных проектов «Северный тревелог», который пройдёт в рамках социокультурного проекта, получившего поддержку благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Задача этого конкурса — привлечь в наш город талантливых российских писателей, готовых на месяц стать норильчанами, чтобы исследовать городскую среду и издать новое произведение о Норильске.Конкурс проходит с 1 февраля по 15 марта. Возможно, и у Евгения Семёновича появится новый стимул написать о Норильске нового времени. В любом случае в будущем он планирует совершить путешествие в наши края. Очень надеемся, что его встреча с норильскими читателями состоится воочию.В публичной библиотеке нам показали ещё одно интересное издание, вышедшее из–под пера бывшего норильчанина Геннадия Белошапкина. Его сборник «Одинокий полярный волк» появился на свет в Омске, и автор с радостью передал его норильчанам. Рождённый в Хакасии в 1954–м, выпускник Рижского лётно–технического училища, Геннадий начинал трудиться в Норильске радиотехником в аэропорту «Норильск», работал в управлении энергосистемы Норильского комбината, а затем, до 2009 года, — на кислородной станции «Надежды». Страстный любитель бродить по Таймыру и Саянам, он всегда вёл походные дневники, к которым делал рисунки. Со временем они переросли в книгу с авторскими иллюстрациями «Одинокий полярный волк», посвящённую удивительному миру дикой природы любимых мест писателя. Её презентация состоялась на родине автора в Саяногорске в 2015–м, а через год Геннадий Белошапкин принял участие в конкурсе художественных работ имени Мотюмяку Турдагина в столице Таймыра.В книге, которую с удовольствием сейчас штудируют в «Заполярке», так много редких, удивительных впечатлений о путешествиях автора, что натурально появляется чувство, будто ты и сам охотился на гуся, топал по берегам замерзающих рек, встречал весну на Боганиде, постигал свой Лонтокийский камень. А в Саянах штурмовал Джойский перевал, пробовал чудо–уху на Кантегире, заглядывал за недоступный ранее горизонт вместе с нашим неутомимым земляком Белошапкиным.Когда в печать готовился этот материал, мы узнали, что автор выпустил ещё две книги о Севере – «За Полярный круг» и «Таймырский альбом».Совсем недавно «Заполярка» получила в подарок и мемуары бывшего главы Талнаха Юрия Лукса «Талнах. События. Люди». Автор, по первой профессии — горняк, по–прежнему живёт в любимой рудной столице. В своей книге Юрий Леонидович вспомнил о многих выдающихся людях и событиях прошлых лет, без которых был невозможен расцвет рудной столицы России. Книга издана не в типографии, а с помощью друзей–библиотекарей, самиздатом. И единичный тираж допечатывается по мере того, как появляются новые желающие её прочесть. А таких немало. Лукс даже шутит, что знакомые–горянки, которые сейчас живут на берегах Волги, присылают ему воблу мешками в качестве благодарности за книгу. И, по–хорошему, надо бы устроить творческий вечер, на котором автор мог бы представить свою книгу и её героев. Тем более что не за горами юбилей Талнаха, в 2020–м ему исполнится 55 лет.Мы намерены и впредь рассказывать своим читателям о новых интересных изданиях бывших и нынешних норильчан. На очереди — поэтические сборники. Один из известных авторов — священник из Кировской области Леонид Сафронов, который недавно стал обладателем Бунинской премии. А стихи он в 1980–х писал и в нашем городе. Кстати, он стал первым членом Союза писателей России среди норильчан.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.