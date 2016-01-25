[Индекс номера 37 (14.03.2019)]



С детьми и для детей

Норильск стал победителем во всероссийском ежегодном конкурсе «Город — территория детства». Известие об этом событии уже облетело все российские, краевые и местные СМИ, а также социальные сети и школьные пресс–центры.

Конкурс с 2010 года организует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов РФ, при поддержке Министерства труда и социальной защиты страны. Он в первую очередь направлен на укрепление семейных ценностей и поддержку семей с детьми. В 2018 году в этой масштабной социальной акции участвовало 165 городских округов, городских и сельских поселений из 54 субъектов Федерации. Норильск стал лидером среди городов с населением 100 тысяч человек и более. На днях в Центре семьи «Норильский» наградили представителей организаций, которые провели для маленьких норильчан целый комплекс мероприятий в рамках этого конкурса. Отметим, самыми инициативными из года в год остаются норильская школа–интернат, городские библиотеки, социально–образовательный центр, Центр семьи «Норильский», музей, колледж искусств и другие учреждения. На награждении начальник управления социальной политики администрации Норильска Светлана Бабурина подчеркнула важность основных задач конкурса, в их числе — профилактика детского и семейного неблагополучия, создание для ребятишек из семей, переживающих кризисные ситуации, комфортной среды, а также консолидация всех муниципальных ресурсов для достижения этих целей. — Мы третий раз принимаем участие в этом всероссийском марафоне добрых дел. Трудно назвать праздники, проходившие в Большом Норильске, в которых бы не участвовали организации, примкнувшие к конкурсу. Практически все дела, входящие в городской план мероприятий НПР и направленные на поддержку семей, всё самое значимое и имеющее социальную составляющую было так или иначе направлено на формирование среды, дружественной детям, — отметила руководитель Центра семьи «Норильский» Елена Каушнян. Всего за 2018 год для детей, семьи которых оказались в непростой жизненной ситуации, было проведено 183 мероприятия, в которых принимало участие 36 учреждений НПР (благотворительные фонды Норильска, социальные, образовательные и культурные учреждения). В числе добрых дел — правовой всеобуч «Счастье жить в семье», флешмоб «Ты и я — теперь друзья», день открытых дверей ко Дню города и Дню металлурга с проведением исторического квеста «Славим город, в котором живём!», семейный мини–фестиваль «Связь времён — связь поколений», выставка рисунков и творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья «Это мы можем» и полторы сотни других инициатив. К слову, в этом году уже объявлен новый конкурс по той же тематике и столь же масштабный, только теперь он будет называться «Город для детей». Норильск готов к новым подвигам и свершениям. Запланировано 250 мероприятий, большинство из них будет проводиться с мая по октябрь. В их организации примут участие уже 38 учреждений, работающих с детьми и для детей.

Марина Хорошевская Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Конкурс с 2010 года организует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов РФ, при поддержке Министерства труда и социальной защиты страны. Он в первую очередь направлен на укрепление семейных ценностей и поддержку семей с детьми.В 2018 году в этой масштабной социальной акции участвовало 165 городских округов, городских и сельских поселений из 54 субъектов Федерации. Норильск стал лидером среди городов с населением 100 тысяч человек и более.На днях в Центре семьи «Норильский» наградили представителей организаций, которые провели для маленьких норильчан целый комплекс мероприятий в рамках этого конкурса. Отметим, самыми инициативными из года в год остаются норильская школа–интернат, городские библиотеки, социально–образовательный центр, Центр семьи «Норильский», музей, колледж искусств и другие учреждения.На награждении начальник управления социальной политики администрации Норильска Светлана Бабурина подчеркнула важность основных задач конкурса, в их числе — профилактика детского и семейного неблагополучия, создание для ребятишек из семей, переживающих кризисные ситуации, комфортной среды, а также консолидация всех муниципальных ресурсов для достижения этих целей.— Мы третий раз принимаем участие в этом всероссийском марафоне добрых дел. Трудно назвать праздники, проходившие в Большом Норильске, в которых бы не участвовали организации, примкнувшие к конкурсу. Практически все дела, входящие в городской план мероприятий НПР и направленные на поддержку семей, всё самое значимое и имеющее социальную составляющую было так или иначе направлено на формирование среды, дружественной детям, — отметила руководитель Центра семьи «Норильский» Елена Каушнян.Всего за 2018 год для детей, семьи которых оказались в непростой жизненной ситуации, было проведено 183 мероприятия, в которых принимало участие 36 учреждений НПР (благотворительные фонды Норильска, социальные, образовательные и культурные учреждения).В числе добрых дел — правовой всеобуч «Счастье жить в семье», флешмоб «Ты и я — теперь друзья», день открытых дверей ко Дню города и Дню металлурга с проведением исторического квеста «Славим город, в котором живём!», семейный мини–фестиваль «Связь времён — связь поколений», выставка рисунков и творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья «Это мы можем» и полторы сотни других инициатив.К слову, в этом году уже объявлен новый конкурс по той же тематике и столь же масштабный, только теперь он будет называться «Город для детей».Норильск готов к новым подвигам и свершениям. Запланировано 250 мероприятий, большинство из них будет проводиться с мая по октябрь. В их организации примут участие уже 38 учреждений, работающих с детьми и для детей.

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