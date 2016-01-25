[Индекс номера 37 (14.03.2019)]

 Информация 
Норильский медицинский техникум

В нашем издании стартует проект, посвященный профессиональному образованию, получив которое, выпускник будет востребован на рынке труда. Открывает список «зачётных» учреждений
Слово выпускнику
Анна Шепета (Кулик) училась в Норильском медицинском техникуме в 2003 – 2007 годах.
– Профессию выбирала, чётко понимая, для чего и зачем иду в медицину. Знала, что она пригодится мне в любой жизненной ситуации, всегда прокормит, и как минимум в семье один медик всегда будет на вес золота! Плюс профессии - её широкий профиль. В техникуме можно получить дополнительную специализацию по востребованным направлениям в медицине.
Промахов в нашем деле быть не должно - этому нас, студентов, учили преподаватели. Главное для медсестры: внимательность, аккуратность, оперативность и отзывчивость, умение не теряться и чётко выполнять назначения врача, ведь порой счёт идет на секунды! 10 лет я отдала наркологическому отделению ПНД. В первые годы тяжело было, конечно: режим, особый контингент, ночные дежурства. Зато какая это закалка! Теперь мне ничего не страшно. Сегодня я работаю в Норильском перинатальном центре, в отделении ультразвуковой диагностики, и обожаю свою работу.

Информация о заведении
● В НМТ используется метод «полного погружения» в профессию, поскольку навыки сестринского ухода за пациентами приобретаются и закрепляются сначала на фантомах, а потом в обязательном порядке в лечебных учреждениях города. Причём каждый студент проходит все виды учебно-производственной практики, начиная со 2-го курса активно изучая дисциплины профессионального цикла.
● Последний год обучения в НМТ позволяет получить многопрофильное распределение. При модульной системе обучения после выхода на
госпрактику ребята получают практическое трудоустройство. На 4-м курсе возможна дополнительная специализация – медицинский массаж, ЛФК, физиотерапия и косметология, .
● Студент, окончивший медтехникум, получает диплом по специальности «сестринское дело». Работа медсестер и медбратьев востребована и в современной практической медицине, и в оздоровительной сфере. Квалифицированный специалист может работать в санаториях, детских центрах, стать помощником врача.
● Устраиваются квалифицированные специалисты в государственные и частные больницы, оздоровительные центры и санатории, школьные и дошкольные образовательные учреждения, родильные дома. В планах НМТ – открытие дополнительных отделений по профилю «акушерство» и «лечебное дело» (фельдшер).
Общие цифры
Норильский медицинский техникум - краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Форма обучения: очная
Профессия: медицинская сестра (медбрат),
специальность 34.02.01 Сестринское дело
Приёмная комиссия - с 1 июня по 10 августа
Вид обучения: Бюджетная и платная формы. Обучение производится на базе 9 (3 г 10 мес) или 11 классов (2 г. 10 мес.)
Учебная и производственная практика – на базе медучреждений НПР
На последнем курсе можно пройти дополнительную специализацию: ЛФК, физиотерапия, массаж, косметология.
При поступлении проводится конкурс аттестатов, психологическое тестирование.
Получая специальность, юноши получают отсрочку от армии, позже, попадая в ряды ВС, служат в медсанбатах.
Адрес учреждения: 663305, Красноярский край, г. Норильск,
ул. Талнахская, 32, тел. 8(3919) 34-50-80
Сайт: норильский-медицинский-техникум.рф
За 60 лет работы учреждение выпустило более 5000 специалистов, из них 400 получили дипломы с отличием.
Сегодня в техникуме обучаются 349 студентов, все они будут трудоустроены на 100 процентов: Россия нуждается в медиках любого звена!

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