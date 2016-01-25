[Индекс номера 37 (14.03.2019)]



УНИВЕРСИАДА–2019

Наша победа

Зимняя Универсиада–2019 завершена. Торжественная церемония закрытия прошла в спортивном комплексе «Платинум Арена Красноярск».

Финал церемонии закрытия Универсиады Студенческие игры продолжались 11 дней — со 2 по 12 марта. Было разыграно 76 комплектов наград, за медали боролись команды из 58 стран мира. Лидером общего медального зачёта по итогам соревнований стала Россия, завоевав 112 медалей, в том числе 41 золотую. На втором месте — Южная Корея с 14 медалями, среди которых 6 золотых. На третьей строчке Япония — 13 наград, включая 5 золотых медалей. Финальная церемония началась с демонстрации видеоролика, который отразил кульминационные эпизоды XXIX Всемирной зимней Универсиады. После исполнения гимна Российской Федерации по арене пронесли флаги всех государств, участвовавших в Студенческих играх, а спортсмены прошли в едином параде, объединившем делегации из разных стран. Одним из акцентов праздника стал номер, посвящённый волонтёрам Универсиады. Отдавая дань огромному вкладу добровольцев в проведение Студенческих игр, на сцене исполнили гимн в их честь. Композиция была специально написана группой BOGACHI — авторами и исполнителями гимна волонтёров чемпионата мира по футболу 2018 года. В проведении зимней Универсиады–2019 было задействовано пять тысяч добровольных помощников из Красноярского края, регионов России и стран зарубежья: США, Ганы, Италии, Мадагаскара, Шри–Ланки и многих других. С приветственной речью к участникам и зрителям церемонии обратился председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. – К этому событию мы готовились почти шесть лет, сделали всё, чтобы гости и участники соревнований почувствовали тепло и гостеприимство России, нашли добрых и верных друзей, — отметил премьер–министр. — Самая важная победа — общая, её одержали все участники и организаторы зимней Универсиады–2019, тренеры и врачи, судьи и зрители, тысячи волонтёров и миллионы болельщиков — те, кто вложил в неё силу и душу, кто с волнением следил за соревнованиями с трибун и по телетрансляциям, работал в Деревне Универсиады и на всех её объектах. Вы ещё раз доказали, что главное в спорте — благородство и стойкость, командный дух, взаимовыручка, самоотдача и абсолютная верность принципам честной игры! Церемонию закрытия Студенческих игр украсило исполнение русской народной песни «Калинка–малинка» под аккомпанемент национальных музыкальных инструментов Швейцарии — страны–хозяйки следующей Универсиады. Кульминацией церемонии стало прощание с огнем XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В центре арены появился огненный цветок, символизирующий чашу огня Студенческих игр. Затем его лепестки распустились, олицетворяя собой жарок — цветок «сибирской розы». Чести погасить огонь были удостоены самый юный посол Студенческих игр 6–летняя Злата Демьянова и талисман зимней Универсиады–2019 U–Лайка. Следующие, XXX Всемирные зимние Cтуденческие игры пройдут через два года в швейцарском Люцерне. Ближайшая же Универсиада — летняя, состоится в июле этого года в Неаполе, Италия. Ожидается, что в ней примут участие около 12 тысяч атлетов из 170 стран, которые выявят сильнейших в 18 видах спорта.

Оксана Кириллова Фото с сайта krsk2019.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Студенческие игры продолжались 11 дней — со 2 по 12 марта. Было разыграно 76 комплектов наград, за медали боролись команды из 58 стран мира. Лидером общего медального зачёта по итогам соревнований стала Россия, завоевав 112 медалей, в том числе 41 золотую. На втором месте — Южная Корея с 14 медалями, среди которых 6 золотых. На третьей строчке Япония — 13 наград, включая 5 золотых медалей.Финальная церемония началась с демонстрации видеоролика, который отразил кульминационные эпизоды XXIX Всемирной зимней Универсиады. После исполнения гимна Российской Федерации по арене пронесли флаги всех государств, участвовавших в Студенческих играх, а спортсмены прошли в едином параде, объединившем делегации из разных стран.Одним из акцентов праздника стал номер, посвящённый волонтёрам Универсиады. Отдавая дань огромному вкладу добровольцев в проведение Студенческих игр, на сцене исполнили гимн в их честь. Композиция была специально написана группой BOGACHI — авторами и исполнителями гимна волонтёров чемпионата мира по футболу 2018 года. В проведении зимней Универсиады–2019 было задействовано пять тысяч добровольных помощников из Красноярского края, регионов России и стран зарубежья: США, Ганы, Италии, Мадагаскара, Шри–Ланки и многих других.С приветственной речью к участникам и зрителям церемонии обратился председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.– К этому событию мы готовились почти шесть лет, сделали всё, чтобы гости и участники соревнований почувствовали тепло и гостеприимство России, нашли добрых и верных друзей, — отметил премьер–министр. — Самая важная победа — общая, её одержали все участники и организаторы зимней Универсиады–2019, тренеры и врачи, судьи и зрители, тысячи волонтёров и миллионы болельщиков — те, кто вложил в неё силу и душу, кто с волнением следил за соревнованиями с трибун и по телетрансляциям, работал в Деревне Универсиады и на всех её объектах. Вы ещё раз доказали, что главное в спорте — благородство и стойкость, командный дух, взаимовыручка, самоотдача и абсолютная верность принципам честной игры!Церемонию закрытия Студенческих игр украсило исполнение русской народной песни «Калинка–малинка» под аккомпанемент национальных музыкальных инструментов Швейцарии — страны–хозяйки следующей Универсиады.Кульминацией церемонии стало прощание с огнем XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В центре арены появился огненный цветок, символизирующий чашу огня Студенческих игр. Затем его лепестки распустились, олицетворяя собой жарок — цветок «сибирской розы». Чести погасить огонь были удостоены самый юный посол Студенческих игр 6–летняя Злата Демьянова и талисман зимней Универсиады–2019 U–Лайка.Следующие, XXX Всемирные зимние Cтуденческие игры пройдут через два года в швейцарском Люцерне. Ближайшая же Универсиада — летняя, состоится в июле этого года в Неаполе, Италия. Ожидается, что в ней примут участие около 12 тысяч атлетов из 170 стран, которые выявят сильнейших в 18 видах спорта.

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