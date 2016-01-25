[Индекс номера 37 (14.03.2019)]

 ВИЗИТЫ 
Большие перспективы

В ходе рабочей поездки в Красноярский край председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с главой региона Александром Уссом. Обсуждали дальнейшее использование построенных для Универсиады спортивных объектов.
Дмитрий Медведев поблагодарил губернатора Красноярья за работу, которая была проделана региональными властями, и отметил, что Универсиада дала толчок развитию как спортивной инфраструктуре Красноярска, так и городу в целом. В свою очередь Александр Усс поблагодарил премьер–министра за поддержку, которая была оказана при подготовке к Студенческим играм, в частности — выделялись дополнительные средства на благоустройство.
— Красноярск — индустриальный город, не курортный, поэтому потребовалось больше усилий для того, чтобы он выглядел достойно. Я хочу отметить слаженную работу оргкомитета, в том числе и на финальной стадии. Нам всё удавалось, хотя не без труда, проблем было очень много, — отметил Усс.
Руководитель региона сообщил, что 95% всех работ на спортивных объектах было выполнено красноярцами, что поспособствовало развитию строительной индустрии.
— Объекты достойные, и теперь наша главная задача — чтобы они использовались на полную мощность и регулярно. В отношении ледовых дворцов, Академии биатлона у нас нет никаких проблем. А вот специалистов по такому виду спорта, как фристайл, не много. Поэтому, учитывая уникальные характеристики «Сопки», есть предложение сделать на его базе федеральный, а может, даже международный учебно–тренировочный центр.
Кластер «Радуга» будет передан Сибирскому федеральному университету. Другие объекты будут использоваться для спортивных школ.
Александр Усс обратился с просьбой сделать Красноярск опорной точкой для проведения крупных соревнований российского и международного уровней.
— Не за горами Олимпиада в Пекине. Красноярск мог бы стать базой для подготовки спортсменов по целому ряду видов спорта.
Помимо планов на использование профильных сооружений губернатор Красноярского края рассказал и о планах по развитию общественных пространств и дальнейшего благоустройства города.
— Универсиада дала серьёзный экономический эффект в целом. Красноярский край прежде всего ориентирован на крупные экспортные предприятия сырьевой направленности, поэтому малый бизнес, туризм у нас не очень развиты. Но сейчас Красноярск стал открытым миру, и я считаю, в этих сферах нас ожидают хорошие перспективы, — резюмировал Александр Усс.

Мария Васильева
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Норильск стал победителем во всероссийском ежегодном конкурсе «Город — территория детства». Известие об этом событии уже облетело все российские, краевые и местные СМИ, а также социальные сети и школьные пресс–центры.

УНИВЕРСИАДА–2019 
Зимняя Универсиада–2019 завершена. Торжественная церемония закрытия прошла в спортивном комплексе «Платинум Арена Красноярск».

ВИЗИТЫ 
В ходе рабочей поездки в Красноярский край председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с главой региона Александром Уссом. Обсуждали дальнейшее использование построенных для Универсиады спортивных объектов.

Общество 
В апреле в России начнётся весенняя призывная кампания. Тем временем утверждены новые правила постановки на воинский учёт.

Быть молодым 
Отряд первой гимназии принял участие в фестивале добровольческих команд, прошедшем во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

Искатели 
«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций о норильчанах, увлечённых коллекционированием. Герои наших публикаций могут собирать всё что угодно: от произведений искусства до сувениров. Сегодня наш гость — Алексей Арлюков, 40 лет проработавший фотографом на Норильском комбинате. Поэтому неудивительно, что его страсть – фотоаппараты.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧёТ 
«Заполярная Правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА 
В преддверии Дня работников ЖКХ «Заполярная Правда» решила рассказать о работе управляющей компании «Жилкомсервис», обслуживающей четверть жилищного фонда Норильска.

Вопрос недели 
17 марта в России отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно–коммунального хозяйства. Это отличный повод для того, чтобы отложить в сторону накопившиеся к коммунальникам претензии и задуматься над вопросом:

Информация 
В нашем издании стартует проект, посвященный профессиональному образованию, получив которое, выпускник будет востребован на рынке труда. Открывает список «зачётных» учреждений

Новости:
 14 марта 2019 
15:59 В Красноярском крае состоится смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-массовой работы.
14:54 С возвращением! Сегодня в Норильск вернулась первая группа волонтёров – 23 человека.
14:52 Сначала «Серёжа», потом «Папа». В Заполярном театре драмы на следующей неделе - две премьеры подряд.
14:48 Норильск направил в край заявку на участие в краевой программе на приобретение контейнерного оборудования для мусора.
14:01 В Красноярске состоялась финальная встреча волонтёров зимней Универсиады - 2019 «Время спасибо!».
11:51 В Талнахе ранним утром произошло ДТП, столкнулись легковушка с автобусом.
10:15 Строители норильского перинатального центра судятся из-за неотработанных платежей.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Андриюк Марина. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх