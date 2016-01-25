В ходе рабочей поездки в Красноярский край председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с главой региона Александром Уссом. Обсуждали дальнейшее использование построенных для Универсиады спортивных объектов.
Дмитрий Медведев поблагодарил губернатора Красноярья за работу, которая была проделана региональными властями, и отметил, что Универсиада дала толчок развитию как спортивной инфраструктуре Красноярска, так и городу в целом. В свою очередь Александр Усс поблагодарил премьер–министра за поддержку, которая была оказана при подготовке к Студенческим играм, в частности — выделялись дополнительные средства на благоустройство.
— Красноярск — индустриальный город, не курортный, поэтому потребовалось больше усилий для того, чтобы он выглядел достойно. Я хочу отметить слаженную работу оргкомитета, в том числе и на финальной стадии. Нам всё удавалось, хотя не без труда, проблем было очень много, — отметил Усс.
Руководитель региона сообщил, что 95% всех работ на спортивных объектах было выполнено красноярцами, что поспособствовало развитию строительной индустрии.
— Объекты достойные, и теперь наша главная задача — чтобы они использовались на полную мощность и регулярно. В отношении ледовых дворцов, Академии биатлона у нас нет никаких проблем. А вот специалистов по такому виду спорта, как фристайл, не много. Поэтому, учитывая уникальные характеристики «Сопки», есть предложение сделать на его базе федеральный, а может, даже международный учебно–тренировочный центр.
Кластер «Радуга» будет передан Сибирскому федеральному университету. Другие объекты будут использоваться для спортивных школ.
Александр Усс обратился с просьбой сделать Красноярск опорной точкой для проведения крупных соревнований российского и международного уровней.
— Не за горами Олимпиада в Пекине. Красноярск мог бы стать базой для подготовки спортсменов по целому ряду видов спорта.
Помимо планов на использование профильных сооружений губернатор Красноярского края рассказал и о планах по развитию общественных пространств и дальнейшего благоустройства города.
— Универсиада дала серьёзный экономический эффект в целом. Красноярский край прежде всего ориентирован на крупные экспортные предприятия сырьевой направленности, поэтому малый бизнес, туризм у нас не очень развиты. Но сейчас Красноярск стал открытым миру, и я считаю, в этих сферах нас ожидают хорошие перспективы, — резюмировал Александр Усс.Мария Васильеваwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда