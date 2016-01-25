[Индекс номера 37 (14.03.2019)]



Общество

Армейский след

В апреле в России начнётся весенняя призывная кампания. Тем временем утверждены новые правила постановки на воинский учёт.

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому россияне теперь обязаны вставать на воинский учёт по месту фактического проживания или учёбы. Соответствующий документ был принят Госдумой, одобрен членами Совета Федерации и размещён на официальном портале правовой информации. В первую очередь закон касается студентов. Авторы инициативы отмечают, что многие военнообязанные граждане, которые приезжали учиться в крупные города, не всегда могли получить регистрацию по месту проживания. В результате их не ставили на воинский учёт и, соответственно, в случае лишения права на отсрочку молодые люди даже не ждали, что «родной» военкомат найдёт их и вручит повестку в армию. Теперь же, согласно новому документу, если иногородний студент, к примеру, поступил в столичный вуз, то и встать на воинский учёт он должен именно в московском военкомате, то есть по месту своей учёбы, что позволит повысить эффективность призывной кампании. При этом закон предусматривает, что молодые люди должны сообщить в военкомат по месту своей регистрации об адресе своего временного жилья и учебного заведения, а руководители организаций и другие ответственные за военно–учётную работу должностные лица обязаны в течение двух недель направлять в военные комиссариаты данные о выявлении граждан, не состоящих на учёте, и вручать им направление в военкомат. — Иногородние призывники должны отмечаться в военном комиссариате по фактическому месту пребывания в случае, если они отсутствуют по месту регистрации более трёх месяцев, — сообщил военный комиссар Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района Валерий Нестеров. — Новые поправки в Закон «О воинской обязанности и военной службе» в первую очередь уберегут молодых людей от неосознанного уклонения от службы. Для Норильска эта тема довольно актуальна, поскольку многие наши выпускники уезжают учиться на материк, где не у всех из них есть возможность оформить регистрацию. Из–за этого нам приходится отправлять письма в вузы, чтобы они подтвердили местопребывание студентов. Это отнимает время и силы. Теперь же не придётся отвлекаться на бюрократическую волокиту. В целом это позволит усовершенствовать действующий порядок воинского учёта. Кроме этого, в Госдуме предложили в десять раз увеличить штрафы призывникам, которые не явились в военкомат и не встали на учёт. Если этот законопроект будет одобрен, то штраф составит от одной до пяти тысяч рублей. Инициаторы отмечают, что обязанность явиться в военкомат носит публично–правовой характер, точно так же, как и обязанности по уплате налогов или получению паспорта. Такие же штрафы предлагается ввести за уклонение от медицинского обследования и за умышленную порчу или утрату документов воинского учёта. Добавим, что весенняя призывная кампания начнётся в России с 1 апреля и продлится до 15 июля. Сколько именно норильчан за это время пополнят ряды Вооружённых сил — станет известно чуть позже.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Президент Владимир Путин подписал закон, по которому россияне теперь обязаны вставать на воинский учёт по месту фактического проживания или учёбы. Соответствующий документ был принят Госдумой, одобрен членами Совета Федерации и размещён на официальном портале правовой информации.В первую очередь закон касается студентов. Авторы инициативы отмечают, что многие военнообязанные граждане, которые приезжали учиться в крупные города, не всегда могли получить регистрацию по месту проживания. В результате их не ставили на воинский учёт и, соответственно, в случае лишения права на отсрочку молодые люди даже не ждали, что «родной» военкомат найдёт их и вручит повестку в армию. Теперь же, согласно новому документу, если иногородний студент, к примеру, поступил в столичный вуз, то и встать на воинский учёт он должен именно в московском военкомате, то есть по месту своей учёбы, что позволит повысить эффективность призывной кампании. При этом закон предусматривает, что молодые люди должны сообщить в военкомат по месту своей регистрации об адресе своего временного жилья и учебного заведения, а руководители организаций и другие ответственные за военно–учётную работу должностные лица обязаны в течение двух недель направлять в военные комиссариаты данные о выявлении граждан, не состоящих на учёте, и вручать им направление в военкомат.— Иногородние призывники должны отмечаться в военном комиссариате по фактическому месту пребывания в случае, если они отсутствуют по месту регистрации более трёх месяцев, — сообщил военный комиссар Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района Валерий Нестеров. — Новые поправки в Закон «О воинской обязанности и военной службе» в первую очередь уберегут молодых людей от неосознанного уклонения от службы. Для Норильска эта тема довольно актуальна, поскольку многие наши выпускники уезжают учиться на материк, где не у всех из них есть возможность оформить регистрацию. Из–за этого нам приходится отправлять письма в вузы, чтобы они подтвердили местопребывание студентов. Это отнимает время и силы. Теперь же не придётся отвлекаться на бюрократическую волокиту. В целом это позволит усовершенствовать действующий порядок воинского учёта.Кроме этого, в Госдуме предложили в десять раз увеличить штрафы призывникам, которые не явились в военкомат и не встали на учёт. Если этот законопроект будет одобрен, то штраф составит от одной до пяти тысяч рублей. Инициаторы отмечают, что обязанность явиться в военкомат носит публично–правовой характер, точно так же, как и обязанности по уплате налогов или получению паспорта. Такие же штрафы предлагается ввести за уклонение от медицинского обследования и за умышленную порчу или утрату документов воинского учёта.Добавим, что весенняя призывная кампания начнётся в России с 1 апреля и продлится до 15 июля. Сколько именно норильчан за это время пополнят ряды Вооружённых сил — станет известно чуть позже.

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