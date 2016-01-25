[Индекс номера 37 (14.03.2019)]



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Отряд первой гимназии принял участие в фестивале добровольческих команд, прошедшем во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

В фестивале приняли участие более 700 добровольцев Направление добровольчества, выбранное десятиклассниками гимназии № 1, на первый взгляд непривычно — профориентация. Однако в нашем городе в рамках краевого проекта «Твои горизонты» на базе 30 образовательных учреждений организованы волонтёрские профориентационные отряды по 10–15 участников в каждом. Их задача — помочь сверстникам и ребятам помладше с профессиональным самоопределением. Иван Невзоров, член профотряда, поделился, что профориентация в первой гимназии проходит в виде соцпрактик. — Мы помогаем организовать экскурсии на различные предприятия города, пообщаться со специалистами; проводим для других школьников наглядные лекции о специальностях. Заодно учимся сами. Такой способ передачи информации — от сверстника сверстнику — считается максимально эффективным. Именно эта деятельность и была отмечена в рамках фестиваля добровольческих команд. Причём до очного тура норильский отряд преодолел ряд заочных этапов, подтверждающих опыт и объём профработы. — Мы приняли участие в конкурсном распределении путёвок во всероссийские детские центры на сайте «Добровольцы РФ», представив для конкурса документы, подтверждающие достижения участников в учебной и общественной деятельности. Портфолио отражало волонтёрскую деятельность наших ребят — не только в рамках школы, но и их личную. Мы дошли до финала, приняли участие в третьей образовательной смене и выиграли путёвки, — рассказала Марина Садирова, руководитель волонтёрского профориентационного отряда гимназии № 1. Программа фестиваля, на который съехались 18 команд и более 700 участников, включала представление команд, стендовые презентации, соцпроекты. Ребята поучаствовали в мастер–классах, посетили коммуникативную площадку по обмену опытом волонтёрской деятельности, занимались изучением социальной работы в добровольчестве на примере опыта волонтёров Владивостока. В начале апреля команда гимназии № 1, а также волонтёры школы № 6 примут участие в очном этапе ещё одного конкурса — на этот раз их ждут в Красноярске.

Татьяна Сергеева Фото участников фестиваля www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Направление добровольчества, выбранное десятиклассниками гимназии № 1, на первый взгляд непривычно — профориентация. Однако в нашем городе в рамках краевого проекта «Твои горизонты» на базе 30 образовательных учреждений организованы волонтёрские профориентационные отряды по 10–15 участников в каждом. Их задача — помочь сверстникам и ребятам помладше с профессиональным самоопределением.Иван Невзоров, член профотряда, поделился, что профориентация в первой гимназии проходит в виде соцпрактик.— Мы помогаем организовать экскурсии на различные предприятия города, пообщаться со специалистами; проводим для других школьников наглядные лекции о специальностях. Заодно учимся сами. Такой способ передачи информации — от сверстника сверстнику — считается максимально эффективным.Именно эта деятельность и была отмечена в рамках фестиваля добровольческих команд. Причём до очного тура норильский отряд преодолел ряд заочных этапов, подтверждающих опыт и объём профработы.— Мы приняли участие в конкурсном распределении путёвок во всероссийские детские центры на сайте «Добровольцы РФ», представив для конкурса документы, подтверждающие достижения участников в учебной и общественной деятельности. Портфолио отражало волонтёрскую деятельность наших ребят — не только в рамках школы, но и их личную. Мы дошли до финала, приняли участие в третьей образовательной смене и выиграли путёвки, — рассказала Марина Садирова, руководитель волонтёрского профориентационного отряда гимназии № 1.Программа фестиваля, на который съехались 18 команд и более 700 участников, включала представление команд, стендовые презентации, соцпроекты. Ребята поучаствовали в мастер–классах, посетили коммуникативную площадку по обмену опытом волонтёрской деятельности, занимались изучением социальной работы в добровольчестве на примере опыта волонтёров Владивостока.В начале апреля команда гимназии № 1, а также волонтёры школы № 6 примут участие в очном этапе ещё одного конкурса — на этот раз их ждут в Красноярске.

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