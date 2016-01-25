«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций о норильчанах, увлечённых коллекционированием. Герои наших публикаций могут собирать всё что угодно: от произведений искусства до сувениров. Сегодня наш гость — Алексей Арлюков, 40 лет проработавший фотографом на Норильском комбинате. Поэтому неудивительно, что его страсть – фотоаппараты.
Первый фотоаппарат — «Смена–6» — Алексею подарили родители, когда ему было 10 лет. Он до сих пор хранит один из первых снимков, сделанных на ту самую «Смену», как, впрочем, и сам фотоаппарат, ставший отправной точкой его увлечения. Это сейчас можно купить фотоаппарат и снимать в своё удовольствие. Раньше нужно было уметь ещё и проявлять плёнки, и печатать фотокарточки, и здесь не обойтись без знания основ химии, физики, механики, оптики, а этому нужно было учиться. Поэтому Алексей примкнул к фотоклубу «69–я параллель», который действовал при Дворце культуры. Там на него обратили внимание мэтры норильского фотодела — Юрий Ищенко, Александр Копосов, Владимир Чин–Мо–Цай. Последний, к слову, в 1975 году и пригласил молодого фотографа в фотолабораторию комбината.
— В то время в Норильске профессиональных фотографов, которые владели искусством фотосъёмки, было больше, чем сейчас, — вспоминает Алексей. — Но при этом хорошие фотоаппараты не только дорого стоили — попробуй их ещё и достать, товар дефицитный. Свой первый классный фотоаппарат — японский «Асахи Пентакс» — я купил в 1976 году с рук, отдав за него полторы своих месячных зарплаты.
За эти годы у Алексея было множество интересных и необычных съёмок. Чего стоит только полёт на Северный полюс с норильским авиаотрядом. Фотограф признаётся: чем сложнее снимать, тем интереснее.
В начале 2000–х, когда стало ясно, что на смену плёночным фотоаппаратам приходят цифровые, Алексей задумался, что неплохо было бы сохранить старые образцы фототехники. Так он и начал собирать коллекцию, которая сегодня насчитывает около 300 самых разных экспонатов, как отечественных, так и зарубежных. Есть даже раритеты 1920–1930–х годов выпуска, найденные на блошиных рынках или подаренные друзьями. При этом около 80 процентов из них, несмотря на «возраст», всё ещё в рабочем состоянии.
Алексей говорит, что не знает, есть ли в Норильске коллекционеры, так же увлечённые старой фототехникой. Поэтому он будет рад, если такие люди найдутся и захотят обменяться с ним экспонатами, которые, возможно, он когда–нибудь представит широкой публике.
|ФТ-2 поступал на экспорт в различные страны, в том числе и в США
Среди фотографов бытует мнение, что советские фотоаппараты создавались на основе фототехники, вывезенной из Германии после окончания Великой Отечественной войны. К таким, в частности, относят ФТ–2. Этот фотоаппарат, созданный известным конструктором стрелкового оружия Токаревым, больше напоминает военный прибор, причём с уникальной для своей эпохи техникой. В коллекцию Арлюкова ФТ–2 попал случайно, и уже как экспонат.
|Плёночный Nikon F5 и сейчас может дать фору многим современным «цифрам»
Именно этим плёночным фотоаппаратом, по признанию хозяина коллекции, были сделаны самые удачные снимки. С ним же связаны самые экстремальные воспоминания: однажды наш герой умудрился искупаться посреди Ламы, когда его лодка перевернулась. К счастью, Nikon F5 был спасён и продолжил служить верой и правдой. По признанию владельца, он бы и сейчас им с удовольствием снимал, только вот плёнки к нему уже не найти.
|После 1945 года во всём мире появилось около 500 копий Rolleiflex
Немецкий Rolleiflex — один из самых дорогих в коллекции, у него лучшая в мире оптика, в своё время был недосягаемой мечтой для рядового советского фотографа. К Алексею фотоаппарат попал в конце 1990–х, при этом он не лежал без дела на полке, а активно использовался в работе вплоть до конца нулевых, чем и заслужил место среди наиболее любимых экспонатов.
|«Спутник» мог похвастаться стереофотокамерой
Оснащённый тремя объективами «Спутник» — наиболее массовый советский стереоскопический фотоаппарат и в то же время один из самых редких, которым пользовались «исключительные» люди. По сути, в одном корпусе «Спутника», разработанного на базе зеркальной фотокамеры «Любитель–2», были объединены две камеры, которые образовали так называемую общую зеркальную шахту.
|Ни один другой советский фотоаппарат того времени не обладал такой конструкцией, как «Ленинград»
Фотоаппарат «Ленинград», как и легендарный город на Неве, поразил западный мир своей «стойкостью». Поэтому и неслучайно, что в конце 1950–х он получил Гран–при на Всемирной Брюссельской фотовыставке. Главной изюминкой, которая удивляла, было наличие автоматической пружинной протяжки плёнки, что позволяло, к примеру, прекрасно снимать спорт. «Ленинград», найденный Алексеем уже в наше время, по мнению некоторых, в чём–то даже конкурировал со знаменитой немецкой «Лейкой».
|В своё время «Смена» попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый фотоаппарат в мире
Та самая «Смена–6», с которой началось увлечение многих фотографов, занимает особое место в коллекции. С ней у Алексея связаны воспоминания детства. Что удивительно, несмотря на простоту конструкции, фотоаппарат достаточно надёжный. Среди главных его плюсов — отличная морозо-устойчивость, минус — отсутствие сменной оптики.Михаил ТуаевФото Михаила ТУАЕВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда