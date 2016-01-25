[Индекс номера 37 (14.03.2019)]



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Алексей Арлюков: «Чем сложнее, тем интереснее»

«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций о норильчанах, увлечённых коллекционированием. Герои наших публикаций могут собирать всё что угодно: от произведений искусства до сувениров. Сегодня наш гость — Алексей Арлюков, 40 лет проработавший фотографом на Норильском комбинате. Поэтому неудивительно, что его страсть – фотоаппараты.

Первый фотоаппарат — «Смена–6» — Алексею подарили родители, когда ему было 10 лет. Он до сих пор хранит один из первых снимков, сделанных на ту самую «Смену», как, впрочем, и сам фотоаппарат, ставший отправной точкой его увлечения. Это сейчас можно купить фотоаппарат и снимать в своё удовольствие. Раньше нужно было уметь ещё и проявлять плёнки, и печатать фотокарточки, и здесь не обойтись без знания основ химии, физики, механики, оптики, а этому нужно было учиться. Поэтому Алексей примкнул к фотоклубу «69–я параллель», который действовал при Дворце культуры. Там на него обратили внимание мэтры норильского фотодела — Юрий Ищенко, Александр Копосов, Владимир Чин–Мо–Цай. Последний, к слову, в 1975 году и пригласил молодого фотографа в фотолабораторию комбината. — В то время в Норильске профессиональных фотографов, которые владели искусством фотосъёмки, было больше, чем сейчас, — вспоминает Алексей. — Но при этом хорошие фотоаппараты не только дорого стоили — попробуй их ещё и достать, товар дефицитный. Свой первый классный фотоаппарат — японский «Асахи Пентакс» — я купил в 1976 году с рук, отдав за него полторы своих месячных зарплаты. За эти годы у Алексея было множество интересных и необычных съёмок. Чего стоит только полёт на Северный полюс с норильским авиаотрядом. Фотограф признаётся: чем сложнее снимать, тем интереснее. В начале 2000–х, когда стало ясно, что на смену плёночным фотоаппаратам приходят цифровые, Алексей задумался, что неплохо было бы сохранить старые образцы фототехники. Так он и начал собирать коллекцию, которая сегодня насчитывает около 300 самых разных экспонатов, как отечественных, так и зарубежных. Есть даже раритеты 1920–1930–х годов выпуска, найденные на блошиных рынках или подаренные друзьями. При этом около 80 процентов из них, несмотря на «возраст», всё ещё в рабочем состоянии. Алексей говорит, что не знает, есть ли в Норильске коллекционеры, так же увлечённые старой фототехникой. Поэтому он будет рад, если такие люди найдутся и захотят обменяться с ним экспонатами, которые, возможно, он когда–нибудь представит широкой публике.

ФТ-2 поступал на экспорт в различные страны, в том числе и в США

Среди фотографов бытует мнение, что советские фотоаппараты создавались на основе фототехники, вывезенной из Германии после окончания Великой Отечественной войны. К таким, в частности, относят ФТ–2. Этот фотоаппарат, созданный известным конструктором стрелкового оружия Токаревым, больше напоминает военный прибор, причём с уникальной для своей эпохи техникой. В коллекцию Арлюкова ФТ–2 попал случайно, и уже как экспонат.

Плёночный Nikon F5 и сейчас может дать фору многим современным «цифрам» Именно этим плёночным фотоаппаратом, по признанию хозяина коллекции, были сделаны самые удачные снимки. С ним же связаны самые экстремальные воспоминания: однажды наш герой умудрился искупаться посреди Ламы, когда его лодка перевернулась. К счастью, Nikon F5 был спасён и продолжил служить верой и правдой. По признанию владельца, он бы и сейчас им с удовольствием снимал, только вот плёнки к нему уже не найти.

После 1945 года во всём мире появилось около 500 копий Rolleiflex Немецкий Rolleiflex — один из самых дорогих в коллекции, у него лучшая в мире оптика, в своё время был недосягаемой мечтой для рядового советского фотографа. К Алексею фотоаппарат попал в конце 1990–х, при этом он не лежал без дела на полке, а активно использовался в работе вплоть до конца нулевых, чем и заслужил место среди наиболее любимых экспонатов.

«Спутник» мог похвастаться стереофотокамерой Оснащённый тремя объективами «Спутник» — наиболее массовый советский стереоскопический фотоаппарат и в то же время один из самых редких, которым пользовались «исключительные» люди. По сути, в одном корпусе «Спутника», разработанного на базе зеркальной фотокамеры «Любитель–2», были объединены две камеры, которые образовали так называемую общую зеркальную шахту.

Ни один другой советский фотоаппарат того времени не обладал такой конструкцией, как «Ленинград» Фотоаппарат «Ленинград», как и легендарный город на Неве, поразил западный мир своей «стойкостью». Поэтому и неслучайно, что в конце 1950–х он получил Гран–при на Всемирной Брюссельской фотовыставке. Главной изюминкой, которая удивляла, было наличие автоматической пружинной протяжки плёнки, что позволяло, к примеру, прекрасно снимать спорт. «Ленинград», найденный Алексеем уже в наше время, по мнению некоторых, в чём–то даже конкурировал со знаменитой немецкой «Лейкой».

В своё время «Смена» попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый фотоаппарат в мире Та самая «Смена–6», с которой началось увлечение многих фотографов, занимает особое место в коллекции. С ней у Алексея связаны воспоминания детства. Что удивительно, несмотря на простоту конструкции, фотоаппарат достаточно надёжный. Среди главных его плюсов — отличная морозо-устойчивость, минус — отсутствие сменной оптики.

Михаил Туаев Фото Михаила ТУАЕВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Первый фотоаппарат — «Смена–6» — Алексею подарили родители, когда ему было 10 лет. Он до сих пор хранит один из первых снимков, сделанных на ту самую «Смену», как, впрочем, и сам фотоаппарат, ставший отправной точкой его увлечения. Это сейчас можно купить фотоаппарат и снимать в своё удовольствие. Раньше нужно было уметь ещё и проявлять плёнки, и печатать фотокарточки, и здесь не обойтись без знания основ химии, физики, механики, оптики, а этому нужно было учиться. Поэтому Алексей примкнул к фотоклубу «69–я параллель», который действовал при Дворце культуры. Там на него обратили внимание мэтры норильского фотодела — Юрий Ищенко, Александр Копосов, Владимир Чин–Мо–Цай. Последний, к слову, в 1975 году и пригласил молодого фотографа в фотолабораторию комбината.— В то время в Норильске профессиональных фотографов, которые владели искусством фотосъёмки, было больше, чем сейчас, — вспоминает Алексей. — Но при этом хорошие фотоаппараты не только дорого стоили — попробуй их ещё и достать, товар дефицитный. Свой первый классный фотоаппарат — японский «Асахи Пентакс» — я купил в 1976 году с рук, отдав за него полторы своих месячных зарплаты.За эти годы у Алексея было множество интересных и необычных съёмок. Чего стоит только полёт на Северный полюс с норильским авиаотрядом. Фотограф признаётся: чем сложнее снимать, тем интереснее.В начале 2000–х, когда стало ясно, что на смену плёночным фотоаппаратам приходят цифровые, Алексей задумался, что неплохо было бы сохранить старые образцы фототехники. Так он и начал собирать коллекцию, которая сегодня насчитывает около 300 самых разных экспонатов, как отечественных, так и зарубежных. Есть даже раритеты 1920–1930–х годов выпуска, найденные на блошиных рынках или подаренные друзьями. При этом около 80 процентов из них, несмотря на «возраст», всё ещё в рабочем состоянии.Алексей говорит, что не знает, есть ли в Норильске коллекционеры, так же увлечённые старой фототехникой. Поэтому он будет рад, если такие люди найдутся и захотят обменяться с ним экспонатами, которые, возможно, он когда–нибудь представит широкой публике.Среди фотографов бытует мнение, что советские фотоаппараты создавались на основе фототехники, вывезенной из Германии после окончания Великой Отечественной войны. К таким, в частности, относят ФТ–2. Этот фотоаппарат, созданный известным конструктором стрелкового оружия Токаревым, больше напоминает военный прибор, причём с уникальной для своей эпохи техникой. В коллекцию Арлюкова ФТ–2 попал случайно, и уже как экспонат.Именно этим плёночным фотоаппаратом, по признанию хозяина коллекции, были сделаны самые удачные снимки. С ним же связаны самые экстремальные воспоминания: однажды наш герой умудрился искупаться посреди Ламы, когда его лодка перевернулась. К счастью, Nikon F5 был спасён и продолжил служить верой и правдой. По признанию владельца, он бы и сейчас им с удовольствием снимал, только вот плёнки к нему уже не найти.Немецкий Rolleiflex — один из самых дорогих в коллекции, у него лучшая в мире оптика, в своё время был недосягаемой мечтой для рядового советского фотографа. К Алексею фотоаппарат попал в конце 1990–х, при этом он не лежал без дела на полке, а активно использовался в работе вплоть до конца нулевых, чем и заслужил место среди наиболее любимых экспонатов.Оснащённый тремя объективами «Спутник» — наиболее массовый советский стереоскопический фотоаппарат и в то же время один из самых редких, которым пользовались «исключительные» люди. По сути, в одном корпусе «Спутника», разработанного на базе зеркальной фотокамеры «Любитель–2», были объединены две камеры, которые образовали так называемую общую зеркальную шахту.Фотоаппарат «Ленинград», как и легендарный город на Неве, поразил западный мир своей «стойкостью». Поэтому и неслучайно, что в конце 1950–х он получил Гран–при на Всемирной Брюссельской фотовыставке. Главной изюминкой, которая удивляла, было наличие автоматической пружинной протяжки плёнки, что позволяло, к примеру, прекрасно снимать спорт. «Ленинград», найденный Алексеем уже в наше время, по мнению некоторых, в чём–то даже конкурировал со знаменитой немецкой «Лейкой».Та самая «Смена–6», с которой началось увлечение многих фотографов, занимает особое место в коллекции. С ней у Алексея связаны воспоминания детства. Что удивительно, несмотря на простоту конструкции, фотоаппарат достаточно надёжный. Среди главных его плюсов — отличная морозо-устойчивость, минус — отсутствие сменной оптики.

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