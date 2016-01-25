[Индекс номера 37 (14.03.2019)]



ОБРАТНЫЙ ОТСЧёТ

Условия диктует рынок

«Заполярная Правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Старый (на переднем плане) и строящийся новый автовокзалы Норильска Год 1996 Ситуация в Норильске по–прежнему непростая. Эпоха перемен во всём своём «великолепии»: закрывались садики, зато открывались рестораны. На комбинате в связи с воровством на разных уровнях была создана дирекция по экономической безопасности и режиму (ДЭБиР). Но зато продолжались стройки: шли работы на руднике «Скалистый», был сдан в эксплуатацию элитный дом на улице Севастопольской. На мемориальном комплексе «Норильская Голгофа» был открыт ещё один памятник — полякам, погибшим в Норильске. Строится здание храма «Всех скорбящих Радость» Профессия: бухгалтер Похоже, времена «дикого капитализма» миновали: в Норильске одной из самых востребованных профессий стал бухгалтер. В предпринимательстве на смену удаче и импровизации пришла основательность. Хороший бухгалтер лучше собственника бизнеса знал реальное положение дел в фирме, умел договариваться с налоговой, вести «двойную бухгалтерию», словом — разбирался во всём. Даже в одном из самых популярных шлягеров воспевался «бухгалтер, милый мой бухгалтер». В 1996 году, когда многие люди, проработавшие всю жизнь на одном месте, теряли работу, бухгалтеры требовались всюду, и уровень их зарплат был сопоставим с зарплатой небольшого начальника на производстве. Реагируя на спрос, в Норильске открывались бухгалтерские курсы, позже, когда в городе появились филиалы вузов, почти везде готовили специалистов по бухучёту. Новое элитное жильё Вещь: FM–приёмник В норильский эфир вышли сразу несколько конкурирующих радиостанций, вещание стало круглосуточным, имена местных радиодиджеев были всенародно известными, в любое время суток можно было заказать песню, поиграть с ведущим в «Морской бой» или просто послушать хорошую музыку. Адрес: ул. Севастопольская, 6/4 28 августа на первом этаже элитной новостройки открылся ресторан «Медведь» — новое престижное заведение общепита в Норильске. Там подавали фондю, плескавицу, «Парижский одрезак», «ражничи», медальоны, что было в диковинку норильским едокам. В «Медведе» работал первый в городе профессиональный сомелье, гостям предлагали карту вин с редкими французскими марками вроде «Бардолино» или «Пасс ту грен». Наконец, там подавали фирменное пиво, сваренное тут же, в пивоварне при ресторане. Ничего подобного в истории норильского общественного питания ещё не встречалось. Поколение 1990-х Событие: смена команды Практически весь год продолжались арьергардные бои прежней команды управленцев РАО «Норильский никель» с представителями «ОНЭКСИМ–банка» — нового собственника компании. Трудовые коллективы комбината раскололись на два лагеря. Одни поддерживали команду Филатова, другие призывали его подать в отставку и допустить к руководству «банкиров». В феврале «люди из банка» впервые приехали в Норильск. Их визит вызвал неоднозначную реакцию у работников комбината: то, как говорили и держались московские специалисты, многим понравилось. Однако слушали их с плохо скрываемой опаской, «банкиры» разительно отличались — и внешне, и по возрасту — от привычного образа руководителя. В апреле совет директоров «Норильского никеля», куда вошли представители нового собственника, освободил Анатолия Филатова от должности директора компании, и новым генеральным назначили Александра Хлопонина. Из федерального бюджета удалось выбить деньги на северный завоз и программы переселения, ввести таможенные льготы на закупку горной техники, а главное — теперь разрешалось обеспечивать акциями компании гарантии по кредитам. После этого произошёл перелом в массовом сознании: начались давно назревшие реформы в корпоративном управлении, производственной и социальной сферах «Норильского никеля». Новая команда приступила к реализации конкретных мер по выводу комбината из кризиса. Наступили новые времена. «Дикий» рынок Цифра: 30 детских садов В 1996 году всё громче говорилось о том, что Норильск скатывается в «демографическую яму» — в первые классы в начале учебного года пришло вдвое меньше малышей, чем десять лет назад, а детские садики приходилось повсеместно закрывать по самой прозаической причине — их некому было посещать. Всего за 1993–1996 годы в Большом Норильске закрыли около 30 детских садиков.

Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ситуация в Норильске по–прежнему непростая. Эпоха перемен во всём своём «великолепии»: закрывались садики, зато открывались рестораны. На комбинате в связи с воровством на разных уровнях была создана дирекция по экономической безопасности и режиму (ДЭБиР). Но зато продолжались стройки: шли работы на руднике «Скалистый», был сдан в эксплуатацию элитный дом на улице Севастопольской. На мемориальном комплексе «Норильская Голгофа» был открыт ещё один памятник — полякам, погибшим в Норильске.Похоже, времена «дикого капитализма» миновали: в Норильске одной из самых востребованных профессий стал бухгалтер. В предпринимательстве на смену удаче и импровизации пришла основательность. Хороший бухгалтер лучше собственника бизнеса знал реальное положение дел в фирме, умел договариваться с налоговой, вести «двойную бухгалтерию», словом — разбирался во всём. Даже в одном из самых популярных шлягеров воспевался «бухгалтер, милый мой бухгалтер». В 1996 году, когда многие люди, проработавшие всю жизнь на одном месте, теряли работу, бухгалтеры требовались всюду, и уровень их зарплат был сопоставим с зарплатой небольшого начальника на производстве. Реагируя на спрос, в Норильске открывались бухгалтерские курсы, позже, когда в городе появились филиалы вузов, почти везде готовили специалистов по бухучёту.В норильский эфир вышли сразу несколько конкурирующих радиостанций, вещание стало круглосуточным, имена местных радиодиджеев были всенародно известными, в любое время суток можно было заказать песню, поиграть с ведущим в «Морской бой» или просто послушать хорошую музыку.28 августа на первом этаже элитной новостройки открылся ресторан «Медведь» — новое престижное заведение общепита в Норильске. Там подавали фондю, плескавицу, «Парижский одрезак», «ражничи», медальоны, что было в диковинку норильским едокам. В «Медведе» работал первый в городе профессиональный сомелье, гостям предлагали карту вин с редкими французскими марками вроде «Бардолино» или «Пасс ту грен». Наконец, там подавали фирменное пиво, сваренное тут же, в пивоварне при ресторане. Ничего подобного в истории норильского общественного питания ещё не встречалось.Практически весь год продолжались арьергардные бои прежней команды управленцев РАО «Норильский никель» с представителями «ОНЭКСИМ–банка» — нового собственника компании. Трудовые коллективы комбината раскололись на два лагеря. Одни поддерживали команду Филатова, другие призывали его подать в отставку и допустить к руководству «банкиров».В феврале «люди из банка» впервые приехали в Норильск. Их визит вызвал неоднозначную реакцию у работников комбината: то, как говорили и держались московские специалисты, многим понравилось. Однако слушали их с плохо скрываемой опаской, «банкиры» разительно отличались — и внешне, и по возрасту — от привычного образа руководителя. В апреле совет директоров «Норильского никеля», куда вошли представители нового собственника, освободил Анатолия Филатова от должности директора компании, и новым генеральным назначили Александра Хлопонина.Из федерального бюджета удалось выбить деньги на северный завоз и программы переселения, ввести таможенные льготы на закупку горной техники, а главное — теперь разрешалось обеспечивать акциями компании гарантии по кредитам. После этого произошёл перелом в массовом сознании: начались давно назревшие реформы в корпоративном управлении, производственной и социальной сферах «Норильского никеля». Новая команда приступила к реализации конкретных мер по выводу комбината из кризиса. Наступили новые времена.В 1996 году всё громче говорилось о том, что Норильск скатывается в «демографическую яму» — в первые классы в начале учебного года пришло вдвое меньше малышей, чем десять лет назад, а детские садики приходилось повсеместно закрывать по самой прозаической причине — их некому было посещать. Всего за 1993–1996 годы в Большом Норильске закрыли около 30 детских садиков.

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