[Индекс номера 37 (14.03.2019)]



КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Задачи повышенной сложности

В преддверии Дня работников ЖКХ «Заполярная Правда» решила рассказать о работе управляющей компании «Жилкомсервис», обслуживающей четверть жилищного фонда Норильска.

Очистка подъездных путей к Кирова, 32, и Павлова, 12 При существующем объёме коммунальных платежей трудно удовлетворять все желания и потребности жильцов — приходится расставлять приоритеты. В 2018 году руководство компании посчитало, что ремонт подъездов и цокольных забирок не так важен, как латание протекающих крыш и продуваемых стен. Поэтому все деньги, которые «ЖКС» удалось саккумулировать на проведение текущих ремонтов, пустили на эти виды работ. Теплее, ещё теплее При приёмке работ по утеплению стыков стеновых панелей всё упирается в оценку качества. Например, обращается жилец в жэк: дома холодно, стены продувает, разберитесь. Сотрудники с помощью тепловизора — устройства для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности — убеждаются в наличии проблемы и ставят квартиру в план летних работ. Ремонтом занимается альпинист — он расчищает швы, закладывает утеплитель, замазывает стену мастикой и раствором. Но непонятно, насколько качественно он это проделал — инженер, который может это оценить, стоит внизу. Как быть? На помощь приходит всё тот же тепловизор. На дисплее прибора разница температур отображается в виде цветной картинки, где разным показателям соответствуют разные цвета. И в компании решили сохранять все файлы в электронном виде, чтобы сравнивать данные, полученные до и после проведения работ. Их принимают только при наступлении отрицательных температур. Прошлись коммунальники с тепловизором ещё раз, посмотрели на фотографии и увидели, остались красные линии теплопотерь или пропали. Если недостатки полностью не устранены, сотрудники «ЖКС» извиняются перед жителями, а подрядчику работу не оплачивают — ставят в план выполнение гарантийных обязательств на следующее лето. Такой подход дал свои результаты. Так компания отказалась от услуг одного из подрядчиков — плату он не получил, и исправлять его огрехи будут уже другие люди за те же деньги. Ещё один подрядчик, допустивший около 5–7% брака, пообещал всё переделать и уже более ответственно отнестись к выполнению контрактов в будущем. Другой вопрос, что одной герметизацией стыков исправить положение можно не во всех домах. Дело в том, что в кирпичных хрущёвках, сталинках и девятиэтажках серии К–69 от старости растрескивается сам раствор кирпичной кладки. Здесь надо утеплять сами фасады. Но их утепление и оштукатуривание относится к капитальному ремонту, а им занимается региональный оператор. И в его список в первую очередь попадают дома, где 80% жильцов делают взносы на капремонт. К слову, ни в одном доме, относящемуся к «Жилкомсервису», нет такого уровня собираемости этого вида платежей. Снежный ком Сейчас самая актуальная для Норильска коммунальная тема — уборка дворов от снега. На придомовых территориях, относящихся к «Жилкомсервису», ежедневно работают четыре погрузчика и 8–10 самосвалов. Вся техника задействована именно на очистке, вывозить снег зачастую просто некогда, машины и так работают по 12 часов. Требования к управляющей компании в части снегоборьбы определены правилами содержания, которые гласят, что коммунальники должны расчищать подъездные пути и вывозить с придомовых территорий 40% снега, а остальные 60 — складировать. Именно за это жильцы и платят. Весной все силы бросают на очистку подъездных путей к домам. При этом есть адреса, например, на ул. Талнахской, 17, откуда снег сразу же приходится вывозить, иначе снежные горы не дадут людям ни пройти, ни проехать. Ещё стоит отметить, что на снегоуборку в управляющей компании заложена определённая сумма — которой, если год выдался особенно снежным, попросту не хватает. В этом году ситуация осложнилась ещё и из–за роста цен на топливо. По сравнению с прошлым годом расходы компании выросли на 20%. За одни и те же часы работы техники УК в этом году платит больше. При этом плата за этот вид услуг осталась на прежнем уровне. Получается, что из тех 30 миллионов рублей, которые «ЖКС» должна потратить на уборку снега, шесть миллионов ушли на покрытие роста стоимости топлива... Но несмотря на все сложности, на территории «Жилкомсервиса» нет ни одного дома, куда бы не могли проехать машины скорой помощи, пожарные и мусоровозы — а значит, первоочередная задача, которая поставлена сегодня перед компанией, исправно выполняется.

В тему • Удобно, когда жилищная компания, которой жильцы передают показания индивидуальных приборов учёта, имеет лицензию на их поверку, установку и замену. Не нужно покупать счётчик где–то на стороне, искать специалиста по установке, потом нести в жилищную компанию документы на прибор и оплачивать его ввод в эксплуатацию. Сегодня, когда «Жилкомсервис» получил право заниматься всеми вышеперечисленными работами, достаточно позвонить диспетчеру, пригласить специалиста и, оплатив все услуги на дому через мобильный терминал, получить индивидуальный прибор учёта, отвечающий всем техническим требованиям. А показания счётчика можно передавать в жэк не только по телефону, но и через сайт или мобильное приложение. • Подавляющее большинство домов, обслуживаемых «Жилкомсервисом», в 2018 году потребили тепла меньше, чем было оплачено. Разница переплаты и недоплаты составила 42 миллиона рублей. Из них 9 миллионов компания должна взыскать, а 33 миллиона — вернуть. По заявлению собственника возвращаемые средства могут быть перечислены на его банковский счёт, а если заявления нет, они автоматически пойдут на оплату коммунальных услуг. Дворники «ЖКС» чистят от снега и льда ступеньки • До конца апреля все норильчане, в чьих домах были установлены общедомовые приборы учёта, получат платёжки с указанием их стоимости и расчётом оплаты по каждой квартире. У собственников есть право оплатить узел учёта единовременным платежом или в рассрочку, которая даётся на пять лет, но с начислением ставки рефинансирования в размере 7,75% годовых. Жильцы могут по своему усмотрению уменьшать срок оплаты или погасить долг полностью через кассы РКЦ. Техническую документацию можно получить в управляющей организации, а также на официальном сайте МУП «КОС» (http://www.mupkosnorilsk.ru) • До 1 января 2019 года деньги за вывоз мусора, как и за остальные жилищные услуги, взимали с жильцов в зависимости от площади квартиры. Теперь сумма платы зависит от количества зарегистрированных людей. Раньше мы платили 4 рубля с квадратного метра жилплощади, а сейчас — 86 рублей за одного зарегистрированного жильца. У кого–то расходы возросли, а у кого–то, наоборот, уменьшились. Образцово-показательный дом. Талнахская, 27 • Много проблем возникает с лицевыми счетами квартир. Норильчане активно продают, покупают, меняют жильё, а лицевой счёт при этом переоформить забывают. А как специалисту, начисляющему квартплату, узнать о том, что собственником квартиры стал другой человек и счёт теперь надо выставлять на его имя? Никак. Регистрация и снятие с регистрационного учёта ни о чём коммунальникам не говорят — в городе хватает квартир, где вообще никто не зарегистрирован, а Регистрационная палата сведения о смене владельца в управляющие компании не передаёт. Поэтому бывшему и новому собственникам квартиры необходимо прийти в УК, закрыть старый счёт и открыть новый. Уже были случаи, когда норильчанин, продав квартиру и переехав на материк, лишь через несколько лет узнавал о том, что он — злостный неплательщик...

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина и Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда При существующем объёме коммунальных платежей трудно удовлетворять все желания и потребности жильцов — приходится расставлять приоритеты. В 2018 году руководство компании посчитало, что ремонт подъездов и цокольных забирок не так важен, как латание протекающих крыш и продуваемых стен. Поэтому все деньги, которые «ЖКС» удалось саккумулировать на проведение текущих ремонтов, пустили на эти виды работ.При приёмке работ по утеплению стыков стеновых панелей всё упирается в оценку качества. Например, обращается жилец в жэк: дома холодно, стены продувает, разберитесь. Сотрудники с помощью тепловизора — устройства для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности — убеждаются в наличии проблемы и ставят квартиру в план летних работ. Ремонтом занимается альпинист — он расчищает швы, закладывает утеплитель, замазывает стену мастикой и раствором. Но непонятно, насколько качественно он это проделал — инженер, который может это оценить, стоит внизу. Как быть? На помощь приходит всё тот же тепловизор.На дисплее прибора разница температур отображается в виде цветной картинки, где разным показателям соответствуют разные цвета. И в компании решили сохранять все файлы в электронном виде, чтобы сравнивать данные, полученные до и после проведения работ. Их принимают только при наступлении отрицательных температур. Прошлись коммунальники с тепловизором ещё раз, посмотрели на фотографии и увидели, остались красные линии теплопотерь или пропали. Если недостатки полностью не устранены, сотрудники «ЖКС» извиняются перед жителями, а подрядчику работу не оплачивают — ставят в план выполнение гарантийных обязательств на следующее лето.Такой подход дал свои результаты. Так компания отказалась от услуг одного из подрядчиков — плату он не получил, и исправлять его огрехи будут уже другие люди за те же деньги. Ещё один подрядчик, допустивший около 5–7% брака, пообещал всё переделать и уже более ответственно отнестись к выполнению контрактов в будущем.Другой вопрос, что одной герметизацией стыков исправить положение можно не во всех домах. Дело в том, что в кирпичных хрущёвках, сталинках и девятиэтажках серии К–69 от старости растрескивается сам раствор кирпичной кладки. Здесь надо утеплять сами фасады. Но их утепление и оштукатуривание относится к капитальному ремонту, а им занимается региональный оператор. И в его список в первую очередь попадают дома, где 80% жильцов делают взносы на капремонт. К слову, ни в одном доме, относящемуся к «Жилкомсервису», нет такого уровня собираемости этого вида платежей.Сейчас самая актуальная для Норильска коммунальная тема — уборка дворов от снега. На придомовых территориях, относящихся к «Жилкомсервису», ежедневно работают четыре погрузчика и 8–10 самосвалов. Вся техника задействована именно на очистке, вывозить снег зачастую просто некогда, машины и так работают по 12 часов.Требования к управляющей компании в части снегоборьбы определены правилами содержания, которые гласят, что коммунальники должны расчищать подъездные пути и вывозить с придомовых территорий 40% снега, а остальные 60 — складировать. Именно за это жильцы и платят. Весной все силы бросают на очистку подъездных путей к домам. При этом есть адреса, например, на ул. Талнахской, 17, откуда снег сразу же приходится вывозить, иначе снежные горы не дадут людям ни пройти, ни проехать.Ещё стоит отметить, что на снегоуборку в управляющей компании заложена определённая сумма — которой, если год выдался особенно снежным, попросту не хватает. В этом году ситуация осложнилась ещё и из–за роста цен на топливо. По сравнению с прошлым годом расходы компании выросли на 20%. За одни и те же часы работы техники УК в этом году платит больше. При этом плата за этот вид услуг осталась на прежнем уровне. Получается, что из тех 30 миллионов рублей, которые «ЖКС» должна потратить на уборку снега, шесть миллионов ушли на покрытие роста стоимости топлива...Но несмотря на все сложности, на территории «Жилкомсервиса» нет ни одного дома, куда бы не могли проехать машины скорой помощи, пожарные и мусоровозы — а значит, первоочередная задача, которая поставлена сегодня перед компанией, исправно выполняется.

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