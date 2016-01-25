[Индекс номера 37 (14.03.2019)]



Вопрос недели

Как подружиться с жэком?

17 марта в России отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно–коммунального хозяйства. Это отличный повод для того, чтобы отложить в сторону накопившиеся к коммунальникам претензии и задуматься над вопросом:

Марина, активная горожанка: — Чтобы дружить с жэком, нужно быть внимательным не только со своими платежами, но и интересоваться начислениями, знать не только свои обязанности, но и права. Также потребуется настойчивость, терпение и запас железных аргументов. Управляющую компанию нужно контролировать, с её сотрудниками можно договариваться мирно и в решении любого острого вопроса находить компромисс. Последнее на руку прежде всего самому жильцу. И только в крайнем случае, когда ситуацию по–другому уже не разрешить, следует обращаться за помощью в надзорные органы: прокуратуру, стройнадзор, суд.

Елена Клыкова, живёт в Талнахе: — Мой дом обслуживает УК «Талнахбыт». Мы с её сотрудниками всегда находили общий язык. Работники жэка неоднократно помогали мне в решении серьёзных коммунальных проблем, в основном сантехнических. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить заместителя генерального директора по производству Эльвиру Захарову и старшего мастера сантехучастка № 1 Нину Елизарову — они всегда откликались на мои просьбы. Отдельное спасибо — коменданту Екатерине Воронцовой: она оперативно решила вопрос с пустующей соседской квартирой, которую бывшие жильцы превратили в притон и продолжали туда наведываться, даже когда их выселили по суду за огромный долг по квартплате. К слову, комфорт и порядок в наших домах, подъездах во многом зависят от нас самих — не стоит об этом забывать.

Виктор Семёнов, предприниматель: — Несмотря на высокую квартплату, платить её нужно регулярно. И показания счётчиков передавать ежемесячно. Если нет порядка в голове, то его не будет ни в квартире, ни в подъезде, ни в счетах. Легче всего обвинять кого–то в своих проблемах, нежели самому действовать разумно и по закону. Не зря же говорят: в своём глазу бревна не видим, а в чужом соринку замечаем.

Ольга, воспитатель: — Мне недавно позвонили из «Жилкомсервиса» и попросили ещё раз продиктовать показания счётчика. Я отнеслась к этой просьбе настороженно и сначала выяснила, кому и зачем это понадобилось. Оказалось, что, насчитывая мне квартплату, бухгалтер обратила внимание на слишком большое потребление холодной воды в месяц и решила проверить, нет ли тут ошибки, чтобы не выставить мне счёт больше, чем есть на самом деле. Я, если честно, была тронута. До этого звонка мне казалось, что сотрудники жилищной компании автоматически производят расчёты, не разбираясь, кто и сколько воды и электроэнергии расходует. А оказывается, они нередко выявляют несостыковки и сообщают об этом жильцам, хотя, как мне кажется, в их обязанности это и не входит. Так что легко жить дружно, когда поймёшь, что ссориться с тобой никто и не собирается.

Александр, живёт на пятом этаже хрущёвки: — У меня периодически возникают вопросы к работе моего жэка, но все они спокойно разрешаются. Я человек настойчивый и, если я чем–то недоволен, ищу решение и добиваюсь своего. Не просто делаю звонок в управляющую компанию и на этом успокаиваюсь, а продолжаю переговоры до тех пор, пока не будет виден результат. Причём мне приходится обращаться в УК примерно раз в две недели: вентиляция, выходящая на улицу, часто забивается снегом и все запахи «плывут» по нашему этажу. Я вызываю рабочих УК «Город», и они — без лишних вопросов — устраняют проблему.

Анатолий, водитель: — Надо слушать и слышать друг друга. К счастью, прошли те времена, когда с сотрудниками жэка было крайне сложно разговаривать. Сегодня, обращаясь к коммунальникам, понимаешь, что они, как минимум, стараются быть вежливыми. Сейчас нет таких очередей, как раньше, — ни в бухгалтерию, ни в отдел по регистрационному учёту граждан. «Аварийка» приезжает очень быстро. Если работы в доме плановые, об этом вы обязательно узнаете из объявления. Есть, конечно, у меня претензии, например, к содержанию подъезда в чистоте. Но если подумать, разве одни коммунальники виноваты в том, что стены облуплены и разрисованы, а под ногами лежат окурки? Или, вот, несколько лет в нашем подъезде селились крысы, и как раз благодаря сотрудникам «ЖКС», которые с ними усиленно боролись, они наконец–то исчезли. Но, глядя на скопление мусорных пакетов возле забитого мусоропровода, начинаешь подозревать, что кто–то из соседей грызунов специально приманивает. Так что важно, чтобы дружить хотели обе стороны.

Говорит эксперт Виктор Калинин, генеральный директор управляющей компании «Жилкомсервис» Управляющая компания и жильцы заинтересованы в одном и том же — в создании максимально комфортных условий проживания. Вроде проще простого — сотрудничать и вместе идти к общей цели. Но... Как бы хорошо мы ни работали, как бы ни были отдельные граждане сознательны и инициативны, пока существует проблема безответственных жильцов и долгов по квартплате, кардинальных улучшений добиться сложно. Например, дебиторская задолженность населения перед «Жилкомсервисом» на 31 декабря 2018 года составляла порядка 455 миллионов рублей. На эти деньги можно было бы отремонтировать все 750 подъездов, которые мы обслуживаем, заменить в них почтовые ящики и светильники. Но денег нет... По сути, средства, которые поступают от добросовестных квартиросъёмщиков, покрывают лишь расходы неплательщиков, и на проведение текущих ремонтов практически ничего не остаётся. Так, исходя из обслуживаемой площади, мы должны ежегодно тратить на текущие ремонты почти 100 миллионов рублей, а еле–еле выходим на 40. Самое удивительное в том, что должникам порой хватает смелости обращаться к нам с просьбами и претензиями. Но, составляя план работ, которые мы должны выполнять по заявлениям граждан, мы учитываем, имеются ли у них долги по квартплате. Естественно, мы в первую очередь стараемся выполнять работы там, где жильцы выполняют свои договорные обязательства. Снег и мусор и так вывозятся за счёт соседей неплательщика, а он дополнительно ещё чего–то ждёт, внимания требует. Так что с должниками мы сначала выстраиваем отношения в части платежей. Если задолженность копится больше двух месяцев и человек не приходит к нам с заявлением о реструктуризации, мы обращаемся в суд. Затем по судебному приказу взыскиваем долг через службу судебных приставов, кредитные учреждения и банки. К слову, жильцам сегодня самим выгоднее платить вовремя — исковой срок давности сейчас не действует, и надеяться на то, что о долге забудут или спишут его, не стоит. Остаётся одно: гасить накопившийся долг — либо весь сразу, либо по частям. Ну, а если вы не являетесь должником и мы не работаем с вами в особом порядке, то мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы решить проблему. Например, прийти на приём к мастерам теперь можно ежедневно, а не раз в неделю, как раньше. И если вы, обратившись к линейному руководителю, не получили помощь или как минимум разъяснение, я рассматриваю это как чрезвычайную ситуацию. Но не только из–за нехватки средств мы не можем создать идеальные условия проживания. Складывается ощущение, что некоторым норильчанам нравится жить в грязном подъезде — только уборщица всё вычистит, как снова появляются пакеты с мусором, окурки, шелуха от семечек. Не нравится вам реклама, которую положили в ваш почтовый ящик, выбросите её в мусорное ведро или мусоропровод, зачем же на пол кидать? А что только не пытаются запихнуть в мусоропровод, даже подушки... Естественно, он забивается. Очистка дворов от снега, с которой и так не всё просто, осложняется ещё и припаркованными где попало автомобилями. Примеров наплевательского отношения горожан не только к нашей работе, но и к своему жилищу, своим соседям можно привести множество. Но сегодня, накануне Дня работников ЖКХ, мне меньше всего хочется говорить о негативе. И своих коллег, и жильцов я поздравляю с праздником, желаю им терпения, понимания и взаимоуважения. А жить дружно на самом деле очень просто — нужно не только за свои права радеть, но и выполнять свои обязательства. И действовать по принципу: относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Чтобы дружить с жэком, нужно быть внимательным не только со своими платежами, но и интересоваться начислениями, знать не только свои обязанности, но и права. Также потребуется настойчивость, терпение и запас железных аргументов. Управляющую компанию нужно контролировать, с её сотрудниками можно договариваться мирно и в решении любого острого вопроса находить компромисс. Последнее на руку прежде всего самому жильцу. И только в крайнем случае, когда ситуацию по–другому уже не разрешить, следует обращаться за помощью в надзорные органы: прокуратуру, стройнадзор, суд.— Мой дом обслуживает УК «Талнахбыт». Мы с её сотрудниками всегда находили общий язык. Работники жэка неоднократно помогали мне в решении серьёзных коммунальных проблем, в основном сантехнических. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить заместителя генерального директора по производству Эльвиру Захарову и старшего мастера сантехучастка № 1 Нину Елизарову — они всегда откликались на мои просьбы. Отдельное спасибо — коменданту Екатерине Воронцовой: она оперативно решила вопрос с пустующей соседской квартирой, которую бывшие жильцы превратили в притон и продолжали туда наведываться, даже когда их выселили по суду за огромный долг по квартплате. К слову, комфорт и порядок в наших домах, подъездах во многом зависят от нас самих — не стоит об этом забывать.— Несмотря на высокую квартплату, платить её нужно регулярно. И показания счётчиков передавать ежемесячно. Если нет порядка в голове, то его не будет ни в квартире, ни в подъезде, ни в счетах.Легче всего обвинять кого–то в своих проблемах, нежели самому действовать разумно и по закону. Не зря же говорят: в своём глазу бревна не видим, а в чужом соринку замечаем.— Мне недавно позвонили из «Жилкомсервиса» и попросили ещё раз продиктовать показания счётчика. Я отнеслась к этой просьбе настороженно и сначала выяснила, кому и зачем это понадобилось. Оказалось, что, насчитывая мне квартплату, бухгалтер обратила внимание на слишком большое потребление холодной воды в месяц и решила проверить, нет ли тут ошибки, чтобы не выставить мне счёт больше, чем есть на самом деле. Я, если честно, была тронута. До этого звонка мне казалось, что сотрудники жилищной компании автоматически производят расчёты, не разбираясь, кто и сколько воды и электроэнергии расходует. А оказывается, они нередко выявляют несостыковки и сообщают об этом жильцам, хотя, как мне кажется, в их обязанности это и не входит. Так что легко жить дружно, когда поймёшь, что ссориться с тобой никто и не собирается.— У меня периодически возникают вопросы к работе моего жэка, но все они спокойно разрешаются. Я человек настойчивый и, если я чем–то недоволен, ищу решение и добиваюсь своего. Не просто делаю звонок в управляющую компанию и на этом успокаиваюсь, а продолжаю переговоры до тех пор, пока не будет виден результат. Причём мне приходится обращаться в УК примерно раз в две недели: вентиляция, выходящая на улицу, часто забивается снегом и все запахи «плывут» по нашему этажу. Я вызываю рабочих УК «Город», и они — без лишних вопросов — устраняют проблему.— Надо слушать и слышать друг друга. К счастью, прошли те времена, когда с сотрудниками жэка было крайне сложно разговаривать. Сегодня, обращаясь к коммунальникам, понимаешь, что они, как минимум, стараются быть вежливыми. Сейчас нет таких очередей, как раньше, — ни в бухгалтерию, ни в отдел по регистрационному учёту граждан. «Аварийка» приезжает очень быстро. Если работы в доме плановые, об этом вы обязательно узнаете из объявления. Есть, конечно, у меня претензии, например, к содержанию подъезда в чистоте. Но если подумать, разве одни коммунальники виноваты в том, что стены облуплены и разрисованы, а под ногами лежат окурки? Или, вот, несколько лет в нашем подъезде селились крысы, и как раз благодаря сотрудникам «ЖКС», которые с ними усиленно боролись, они наконец–то исчезли. Но, глядя на скопление мусорных пакетов возле забитого мусоропровода, начинаешь подозревать, что кто–то из соседей грызунов специально приманивает. Так что важно, чтобы дружить хотели обе стороны.Управляющая компания и жильцы заинтересованы в одном и том же — в создании максимально комфортных условий проживания. Вроде проще простого — сотрудничать и вместе идти к общей цели. Но... Как бы хорошо мы ни работали, как бы ни были отдельные граждане сознательны и инициативны, пока существует проблема безответственных жильцов и долгов по квартплате, кардинальных улучшений добиться сложно. Например, дебиторская задолженность населения перед «Жилкомсервисом» на 31 декабря 2018 года составляла порядка 455 миллионов рублей. На эти деньги можно было бы отремонтировать все 750 подъездов, которые мы обслуживаем, заменить в них почтовые ящики и светильники. Но денег нет...По сути, средства, которые поступают от добросовестных квартиросъёмщиков, покрывают лишь расходы неплательщиков, и на проведение текущих ремонтов практически ничего не остаётся. Так, исходя из обслуживаемой площади, мы должны ежегодно тратить на текущие ремонты почти 100 миллионов рублей, а еле–еле выходим на 40.Самое удивительное в том, что должникам порой хватает смелости обращаться к нам с просьбами и претензиями. Но, составляя план работ, которые мы должны выполнять по заявлениям граждан, мы учитываем, имеются ли у них долги по квартплате. Естественно, мы в первую очередь стараемся выполнять работы там, где жильцы выполняют свои договорные обязательства. Снег и мусор и так вывозятся за счёт соседей неплательщика, а он дополнительно ещё чего–то ждёт, внимания требует. Так что с должниками мы сначала выстраиваем отношения в части платежей.Если задолженность копится больше двух месяцев и человек не приходит к нам с заявлением о реструктуризации, мы обращаемся в суд. Затем по судебному приказу взыскиваем долг через службу судебных приставов, кредитные учреждения и банки. К слову, жильцам сегодня самим выгоднее платить вовремя — исковой срок давности сейчас не действует, и надеяться на то, что о долге забудут или спишут его, не стоит. Остаётся одно: гасить накопившийся долг — либо весь сразу, либо по частям.Ну, а если вы не являетесь должником и мы не работаем с вами в особом порядке, то мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы решить проблему. Например, прийти на приём к мастерам теперь можно ежедневно, а не раз в неделю, как раньше. И если вы, обратившись к линейному руководителю, не получили помощь или как минимум разъяснение, я рассматриваю это как чрезвычайную ситуацию.Но не только из–за нехватки средств мы не можем создать идеальные условия проживания. Складывается ощущение, что некоторым норильчанам нравится жить в грязном подъезде — только уборщица всё вычистит, как снова появляются пакеты с мусором, окурки, шелуха от семечек. Не нравится вам реклама, которую положили в ваш почтовый ящик, выбросите её в мусорное ведро или мусоропровод, зачем же на пол кидать? А что только не пытаются запихнуть в мусоропровод, даже подушки... Естественно, он забивается. Очистка дворов от снега, с которой и так не всё просто, осложняется ещё и припаркованными где попало автомобилями. Примеров наплевательского отношения горожан не только к нашей работе, но и к своему жилищу, своим соседям можно привести множество.Но сегодня, накануне Дня работников ЖКХ, мне меньше всего хочется говорить о негативе. И своих коллег, и жильцов я поздравляю с праздником, желаю им терпения, понимания и взаимоуважения. А жить дружно на самом деле очень просто — нужно не только за свои права радеть, но и выполнять свои обязательства. И действовать по принципу: относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.

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