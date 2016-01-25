[Индекс номера 38 (15.03.2019)]



Довольные и счастливые

Универсиада–2019 завершилась, и норильские волонтёры начали возвращаться домой. Вчера в город прилетела самая большая группа — 23 человека.

Своих эмоций прилетевшие не скрывали: улыбались и приветливо махали встречавшим их у взлётной полосы журналистам, охотно давали интервью. Семья Антаковых, Михаил и Елена, стали буквально звёздами эфира: с ними поговорили, пожалуй, представители всех СМИ. Молодая пара с удовольствием делилась впечатлениями от поездки. Елена работала в службе протокола, встречала и провожала VIP–гостей на «Платинум–Арене». — Я была на церемониях открытия и закрытия Универсиады, смогла увидеть соревнования по фигурному катанию. Зрелище потрясающее! — восклицает девушка. Михаил занимался хронометражем, работал на кластере «Сопка», настраивая оборудование под каждое соревнование: — Всё, что вы видели на экранах, помимо кадров самих выступлений, было подготовлено нами. Наверное, я попал в эту группу, поскольку имею техническое образование, работаю инженером. Хотя и без применения профессиональных навыков дел хватало — лопатами помахать пришлось всем. Труднее всего, говорят ребята, было не работать, а уезжать. На Универсиаде они обзавелись друзьями, одну пару из Сирии, которая учится в России и тоже решила попробовать себя в качестве волонтёров, даже пригласили в Норильск. «Ждём их в гости, — говорит глава семьи. — Они заинтересовались, обещали быть». Кстати, ребята ездили на соревнования не с пустыми руками. Вместе с ними путешествовала гитара: Антаковы планировали собирать других волонтёров на душевные вечера с песнями. Реальность оказалась даже круче задуманного: к россиянам присоединились волонтёры из других стран, и теперь их репертуар пополнился китайскими и сирийскими песнями. Вообще, эмоциями пылали все волонтёры. Для большинства из них это был первый столь масштабный опыт добровольчества. Впрочем, некоторых новичками не назовёшь. Екатерина Богатырёва и Анастасия Костюченко, к примеру, в прошлом году попробовали свои силы в Arctic Cup, международном турнире по кёрлингу, проходившем в Дудинке. В этот раз Екатерина работала на стадионе «Енисей» на позиции навигации: — Я была тем самым волонтёром, который встречал вас, говоря: «Дай пятюню волонтёру», и провожала до посадочных мест на арене. Я увидела много игр по хоккею с мячом, и это оказалось дико интересно! Анастасия в свою очередь обеспечивала деятельность журналистской братии: была волонтёром главного пресс–центра, отвечала за организацию работы корреспондентов. — У всех должны быть в доступе компьютеры, интернет, актуальное расписание соревнований и так далее. Так что в том, что они вовремя готовили новости для всего мира, есть и наша заслуга, — смеётся норильчанка. Обе девушки принимали участие в репетиции церемонии открытия Универсиады. — Это фантастика! Пройти в составе делегации, неся флаг, по кругу почёта — незабываемо. И пусть на само открытие мы не попали, но даже участие в репетиции было необычайно волнительным. В реальности всё выглядит ещё круче, чем по телевизору, — уверяют они.

В проведении Студенческих игр были задействованы 5000 волонтёров – 3900 жителей Красноярского края и 1100 представителей других регионов России и зарубежья. В их числе - 110 волонтёров, работников предприятий всех регионов присутствия компании «Норникель», которая выступила генеральным партнёром Универсиады. Стать помощником мог каждый. В числе добровольцев были и люди с ограниченными возможностями здоровья. Также было набрано немало «серебряных» волонтёров — людей в возрасте от 60 лет и старше.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Своих эмоций прилетевшие не скрывали: улыбались и приветливо махали встречавшим их у взлётной полосы журналистам, охотно давали интервью. Семья Антаковых, Михаил и Елена, стали буквально звёздами эфира: с ними поговорили, пожалуй, представители всех СМИ. Молодая пара с удовольствием делилась впечатлениями от поездки. Елена работала в службе протокола, встречала и провожала VIP–гостей на «Платинум–Арене».— Я была на церемониях открытия и закрытия Универсиады, смогла увидеть соревнования по фигурному катанию. Зрелище потрясающее! — восклицает девушка.Михаил занимался хронометражем, работал на кластере «Сопка», настраивая оборудование под каждое соревнование:— Всё, что вы видели на экранах, помимо кадров самих выступлений, было подготовлено нами. Наверное, я попал в эту группу, поскольку имею техническое образование, работаю инженером. Хотя и без применения профессиональных навыков дел хватало — лопатами помахать пришлось всем.Труднее всего, говорят ребята, было не работать, а уезжать. На Универсиаде они обзавелись друзьями, одну пару из Сирии, которая учится в России и тоже решила попробовать себя в качестве волонтёров, даже пригласили в Норильск. «Ждём их в гости, — говорит глава семьи. — Они заинтересовались, обещали быть».Кстати, ребята ездили на соревнования не с пустыми руками. Вместе с ними путешествовала гитара: Антаковы планировали собирать других волонтёров на душевные вечера с песнями. Реальность оказалась даже круче задуманного: к россиянам присоединились волонтёры из других стран, и теперь их репертуар пополнился китайскими и сирийскими песнями.Вообще, эмоциями пылали все волонтёры. Для большинства из них это был первый столь масштабный опыт добровольчества. Впрочем, некоторых новичками не назовёшь. Екатерина Богатырёва и Анастасия Костюченко, к примеру, в прошлом году попробовали свои силы в Arctic Cup, международном турнире по кёрлингу, проходившем в Дудинке.В этот раз Екатерина работала на стадионе «Енисей» на позиции навигации:— Я была тем самым волонтёром, который встречал вас, говоря: «Дай пятюню волонтёру», и провожала до посадочных мест на арене. Я увидела много игр по хоккею с мячом, и это оказалось дико интересно!Анастасия в свою очередь обеспечивала деятельность журналистской братии: была волонтёром главного пресс–центра, отвечала за организацию работы корреспондентов.— У всех должны быть в доступе компьютеры, интернет, актуальное расписание соревнований и так далее. Так что в том, что они вовремя готовили новости для всего мира, есть и наша заслуга, — смеётся норильчанка.Обе девушки принимали участие в репетиции церемонии открытия Универсиады.— Это фантастика! Пройти в составе делегации, неся флаг, по кругу почёта — незабываемо. И пусть на само открытие мы не попали, но даже участие в репетиции было необычайно волнительным. В реальности всё выглядит ещё круче, чем по телевизору, — уверяют они.

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