[Индекс номера 38 (15.03.2019)]

 Мир увлечений 
Счастье – в игре

В Норильске любят играть в КВН. Но единственная команда, которая в начале 2000–х сумела успешно показать себя в Высшей лиге, — это городская сборная «Отдел кадров». Первая её игра состоялась 20 лет назад. Мы встретились с игроками звёздной команды, которые живут и трудятся в Норильске.
Анна Чубан и Светлана Гальченко с ребятами из школьной лиги КВН
Анна Чубан, заместитель директора 28–й школы:
— Мы начинали как сборная Норильска на сцене Городского центра культуры, где движением весёлых и находчивых руководила «мама КВН» Раиса Кузнецова. Она ещё в 1989–м придумала играть в школьный КВН во Дворце пионеров. А «папой» норильского КВН мы считали режиссёра ГЦК Юрия Фомина. Название «Отдел кадров» на фестивале в Красноярске придумала Елена Ляшенко. В то время КВН был очень популярен в Норильске среди студентов, я сама играла в команде педагогического училища. Вначале стояла на подпевке у старших товарищей, потом мы вместе с Наташей Разгулиной оказались в «Отделе кадров». И тут–то поняли, что КВН — на самом деле очень серьёзная вещь.
Светлана Гальченко, директор станции детского и юношеского туризма и экскурсий:
— А у нас в пятой гимназии, где я работала вожатой, был большой энтузиаст КВН — замдиректора Тамара Косолапова. Однажды я пришла в ГЦК как болельщик — там как раз играли команды педучилища и НИИ — и влюбилась в КВН. Мы решили создать собственный коллектив, шутки писать не умели, штудировали сборник анекдотов.
Как же родился «Отдел кадров», своей талантливой игрой в Высшей лиге КВН прославивший Норильск?
А.Ч.: — До нас норильские студенческие сборные ездили на фестиваль КВН в Сочи, с которого и начинался сезон. Но особых успехов это не принесло. И наша наставница Раиса Кузнецова поняла, что надо менять подход к игре. Она собрала самых интересных игроков из разных команд. Не забудем, что КВН тогда был чисто мужской игрой. И когда появился «Отдел кадров» с нашими звёздными ребятами и с очень нестандартными внешне, уверенными в себе и умеющими отлично подавать шутки девушками, то команды из других городов смотрели на нас как на чудо. Ну, а самыми главными по созданию шуток были Вадим Красносельский и Алексей Александров.
Тот самый звёздный состав. 2002 год
• Норильская сборная КВН «Отдел кадров» была образована в 1999 году.
• В 2002 году она вошла в Высшую лигу КВН.
• В звёздный состав команды входили: Светлана Гальченко, Денис Бугаев, Денис Емелин, Алексей Александров, Максим Инихов, Елена Ляшенко, Ульяна Беляшевич, Алексей Кравчук, Вадим Красносельский, Анна Чубан.
Лилия Якупова, руководитель ансамбля современного эстрадного танца «Шкода» ГЦК:
— Я была ещё школьницей, когда нас с ансамблем «Фристайл» и его руководителем Олесей Шендрик пригласили в «Отдел кадров». Впервые у команды КВН нашлась такая яркая танцевальная поддержка.
Как сложились судьбы наших звёзд?
А.Ч.: — Мы 25–летним потеряли Тимофея Фёдорова, который был редким по своему мироощущению человеком. Ему сама жизнь подарила счастье быть в КВН. И когда он перестал играть, то не смог справиться с ситуацией, не нашёл замены игре. Девчонки, повзрослев, перенесли расставание с КВН легче, ушли в работу, семейную жизнь. Вторая наша потеря — уникальный, талантливейший Лёша Александров — любимый Лёлик, который попал в коллектив передачи «Большая разница» на Первом канале, получивший «Тэффи». Лёша учился в ГИТИСе, по природе своей был создан для КВН, для актёрства. Жизнь его тоже оборвалась неожиданно. Забыть наших ушедших друзей невозможно.
Анна Чубан и Юрий Фомин
Как часто вы встречаетесь с другими ребятами?
А.Ч.: — Мы бы обязательно позвали их на встречу с вами, но и Вадим Красносельский, который сейчас работает главным режиссёром в ГЦК, и Макс Инихов, занимающийся гастрольной деятельностью, радио, ночным клубом, — сейчас в отъезде. Лена Карпухина – в СОЦ. Наш маленький Тито – Денис Емелин, которого как игрока очень ценил Александр Масляков, сейчас в Питере, в рекламном деле. Наташа Разгулина преподаёт в столице, Лена Ляшенко — в Киеве, а Лёша Кравчук стал настоящим «свадебным королём» в Москве. Макс Ежков – тоже на просторах Родины.
А почему КВН для вас — счастье?
А.Ч.: — Знаете, хоть это и очень тяжёлое и даже муторное дело, особенно когда ты играешь в Высшей лиге, я очень рада тому, что такой период был в моей жизни. Если бы могла всё вернуть назад, ничего бы не поменяла! Я думала, что после отъезда из Норильска Раисы Кузнецовой в городе больше не найдётся подобных ей энтузиастов — у молодёжи теперь одни деньги на уме. Но такие энтузиасты всё же есть! А пришли они из норильского КВН. Дело Раисы Кузнецовой в ГЦК успешно продолжают руководитель КВН Мария Егорова и редактор Евгений Ахмедшин. Недавно они ездили со школьной сборной города в Красноярск, на четвертьфинал открытой школьной лиги «Сибирь молодая». И наша команда стала в отборочном туре лучшей. И всё же КВН — прежде всего студенческая игра. Такого размаха, как в прошлые годы, уже нет, сократилось количество филиалов вузов в Норильске. Да и игрокам надо обязательно выезжать на игры за пределы города, чтобы не вариться в своём соку. А пока с этим большие проблемы.
«Отдел кадров» на сцене ГЦК
Л.Я.: — КВН — это поистине счастье. Мы два года ездили с «Отделом кадров», здорово уставали, но в КВН ты не только отдаёшь свою энергию, но и щедро получаешь. Меня поразило то, как радовались нашим удачным шуткам команды–соперницы, от души хвалили команду. Удивило и то, что знаменитые «Уральские пельмени» — очень простые и отзывчивые люди.
С.Г.: — КВН очень много даёт молодёжи — прежде всего учит работать в команде. Если вы хотите научиться договариваться, смотреть на какие–то вещи с юмором, разумно уступать, то КВН вам в этом поможет. К тому же многие приходят болеть за своих детей семьями, так что КВН — это ещё и укрепление семейных ценностей.
При каких условиях КВН в Норильске будет процветать?
А.Ч.: — А он и не усыхал. Это как спорт, хореография, вокал. Если ребята не будут ездить на фестивали, видеть разные уровни подготовки, следить за модой на юмор, которая существует в разных лигах, если не будут пробовать свои силы, не будет и взрывного эффекта. А как только за этих увлечённых ребят зацепятся другие, то движение будет расти, как снежный ком. Так легче достучаться до молодых, это и будет настоящая молодёжная политика. И если мы говорим, что ребятам надо оставаться в городе, возвращаться в Норильск после институтов, то надо создать условия для развития молодёжи, в том числе и с помощью КВН.
Алексей Александров и Анна Чубан
Евгений Ахмедшин, редактор Норильской лиги КВН:
— Знаете, по Анне Чубан и Светлане Гальченко, которые сейчас занимают руководящие посты, всё же очень заметно, что они играли в КВН. С ними просто общаться. Приятно, что с заместителем директора школы можно спокойно и весело разговаривать, шутить и при этом не рисковать нарваться на непонимание. Они — замечательный пример успеха для ребят, которые сегодня играют в КВН.
С.Г.: — Я могу с гордостью сказать, что «Отдел кадров» любили и в городе, и в стране. Мы знакомили людей с Норильском, никогда за первое место глотку не рвали, умели дружить. Мы закончили играть около десяти лет назад, в пору, когда появились покупные авторы, которые писали шутки для разных команд. Мы же всё делали сами. Не могли без наших танцующих девочек из «Фристайла», до сих пор благодарны и нашим «звукарям» — Саше Синеокову и Максиму Терёхину.
С.Г.: — У нас были уникальные шутки. Понятно, что и до нас существовали норильские команды с хорошими номерами и ярким юмором, но настоящего успеха добился только «Отдел кадров», потому что там сложилась команда из самых талантливых людей.
Как вы оцениваете потенциал КВН в Норильске?
А.Ч.: — Он огромен! Сегодня при правильной поддержке КВН ещё многое сделает для молодёжи и для самого Норильска!

Ирина Даниленко
Фото Александра ХАРИТОНОВА, Ирины ДАНИЛЕНКО и из архива Анны ЧУБАН
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