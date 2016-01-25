[Индекс номера 38 (15.03.2019)]



Конкурс

Лучший подарок

К нам в редакцию принесли более 100 работ и примерно столько же прислали на электронную почту! В этом году на конкурс принимали творческие подарки по четырём номинациям. Главным условием, как и каждый год, было посвятить свою работу конкретному человеку – чтобы подарок нашёл своего адресата. Участники могли нарисовать шарж поздравляемого, сочинить частушки и стихи на тему «23 февраля» и «8 Марта», приготовить кулинарное блюдо или подготовить поделку своими руками.

Конкурс был объявлен 8 февраля, мы оповестили все школы, детские сады и общественные учреждения. Очень радостно было видеть, что столько норильчан придумывают оригинальные поздравления для своих близких! Каждый день читатели приносили свои работы в «зпПЛЮС», поднимая настроение не только сотрудникам, но и всем тем, кто заходил в редакцию. Участники конкурса приносили по несколько работ за один раз, некоторые даже привозили их целыми пакетами из Талнаха! Работы, которые прислали по почте и принесли в редакцию, мы размещали на сайте, чтобы горожане могли голосовать за понравившиеся, а наши спонсоры могли вручить «Приз зрительских симпатий». Определить победителей было очень непросто, ведь все работы выполнены в разных стилях и сделаны с душой. Однако наше уважаемое жюри в лице наших спонсоров справились с этой нелёгкой задачей, и у них получилось выбрать лучших из лучших! Они заранее пришли в редакцию, посмотрели все принесённые на конкурс поделки, прочитали все стихи и посмотрели все работы, присланные на почту. А 13 марта состоялась церемония награждения.

Директор магазина «Метро» выбрал сразу двух победителей. Ими стали тёзки — две Полины, которые решили поздравить своих мам. Полина Мурашёва сделала в подарок большой ковёр, а Полина Василькова — куклу Алису. Обе девочки получили сертификаты на сумму 5000 рублей для покупок в магазине «Метро».

Участница Ольга Шилкина забрала сразу два подарка! Два сертификата — на сумму 5000 и 2000 рублей — Ольга Николаевна получила от Центра развития «Старт» за свою работу «Мама — самый близкий человек». А второй подарок её дочь получила уже от другого спонсора.

Елизавета Крапивина — дочка Ольги Шилкиной — выиграла сертификат на 5000 рублей от торговой сети «Югас». Мама помогла малышке сделать необычный букет, который и принёс ей успех. — У нас трое творческих детей, и мы представили на конкурс четыре работы, — сказала Ольга Шилкина.

Сладкий самолёт работы Светланы Ивановой не давал покоя никому в редакции. Подарок Светлана сделала для своего мужа Андрея, украсив его конфетами и шоколадом. Победительница получила продуктовую корзину от Заполярного пищевого комбината. — В детском саду нам сказали, что проходит такой конкурс. И мы решили изготовить что-то из воздушного транспорта, — поделилась Светлана. — Подарок сделала для мужа, через какое-то время он, конечно, съест его, но пока он будет радовать глаз.

Победитель Светлана Черногор сделала для своей мамы Ирины Борисовны красивый и, главное, полезный подарок — большой светильник в форме розы. Очень символично, что сертификат на 5000 рублей удивительный светильник-роза получил от цветочного магазина «Флора». — Давно уже делаю такие цветы, училась сама методом проб и ошибок, смотрела много видео в интернете, — рассказала Светлана. — А к 8 Марта решила порадовать таким подарком свою маму.

Ещё один наш спонсор — магазин «Праздник» — решил порадовать сразу нескольких участников. Сертификат на сумму 2000 рублей получила Татьяна Мухина: для своей подруги она сделала красивую куклу. Такой же подарок получила Надя Гончарова, девочка показала сразу несколько работ, их сделала для друзей. Также сертификаты от магазина «Праздник» получили Алипанах Якубов, Севастьян Вирыч и Регина Хисамова. Они сделали подарки для мам и пап. — Мы обязательно примем участие в следующем конкурсе, — сказала мама 4-летнего Севастьяна.

Приз зрительных симпатий по результатам голосования на сайте «Заполярки» достался Ульяне Оськиной! Она набрала 1875 голосов. Ульяна получила сертификат от торгового дома «Медведь» на посещение боулинга всей семьёй. — Я занимаюсь в социально–образовательном центре. Идею я воплотила в жизнь вместе с педагогом, — поделилась Ульяна. — Спасибо всем, кто за меня голосовал.

Есть среди наших конкурсантов и победительница, которая принесла в редакцию свои стихи и частушки. Член Союза ветеранов Нина Фёдоровна Сапожникова награждена сертификатом на сумму 5000 рублей от магазина «Дочки-сыночки», где сможет купить подарки для внуков.

Свою маму Алёну Александровну с 8 Марта и днём рождения поздравили дети — Николай, Александра и Роман Янковские. Семья получила сертификат на 5000 рублей от ресторана «Норильск». Свой подарок они, к сожалению, пока не забрали, но уже знают о том, что вошли в число победителей.

Мы благодарим всех норильчан, принявших участие в конкурсе «Лучший подарок». Этой весной вас ждёт ещё одно творческое состязание. Новый конкурс мы объявим в честь 9 Мая. Все условия пока останутся секретом, который мы раскроем в выпусках газет «Заполярная Правда» и «зпПЛЮС» 19 апреля.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Конкурс был объявлен 8 февраля, мы оповестили все школы, детские сады и общественные учреждения. Очень радостно было видеть, что столько норильчан придумывают оригинальные поздравления для своих близких! Каждый день читатели приносили свои работы в «зпПЛЮС», поднимая настроение не только сотрудникам, но и всем тем, кто заходил в редакцию.Участники конкурса приносили по несколько работ за один раз, некоторые даже привозили их целыми пакетами из Талнаха! Работы, которые прислали по почте и принесли в редакцию, мы размещали на сайте, чтобы горожане могли голосовать за понравившиеся, а наши спонсоры могли вручить «Приз зрительских симпатий». Определить победителей было очень непросто, ведь все работы выполнены в разных стилях и сделаны с душой. Однако наше уважаемое жюри в лице наших спонсоров справились с этой нелёгкой задачей, и у них получилось выбрать лучших из лучших! Они заранее пришли в редакцию, посмотрели все принесённые на конкурс поделки, прочитали все стихи и посмотрели все работы, присланные на почту. А 13 марта состоялась церемония награждения.

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