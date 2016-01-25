[Индекс номера 38 (15.03.2019)]



РЕМОНТЫ

Есть контракт!

Начальник управления капитальных ремонтов и строительства администрации Норильска Дмитрий Самородов рассказал о ремонтных работах, которые будут выполнены в городе в нынешнем году.

Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства администрации Норильска На реализацию муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» из городского бюджета в этом году выделено 896 миллионов рублей. Различные виды ремонтов запланированы примерно на 200 городских объектах. УКРиС ещё с конца прошлого года занимается проведением аукционов и определением подрядчиков. Уже сейчас большая часть контрактов заключена, подрядчики приступают к закупке материалов, чтобы с наступлением навигации как можно раньше доставить их в Норильск. Среди объектов строительства и реконструкции можно выделить здание детского сада на ул. Бауманской, 21. Уже во втором квартале там планируется полностью завершить строительно–монтажные работы и ввести садик в эксплуатацию. Полным ходом продолжается реконструкция здания детского сада на ул. Московской, 18, принять его предполагают во втором квартале 2020 года. Завершается разработка проектно–сметной документации на реконструкцию бывшего школьного здания на ул. Ленинградской, 7а. В нём разместятся коллективы Городского центра культуры и детские клубы. Также в этом году УКРиС приступает к разработке проектно–сметной документации по зданию на ул. Комсомольской, 37, где откроется Арктический музей современного искусства. Капитальные и текущие ремонты в этом году предполагают покраску фасадов десяти зданий, на это выделено 66 миллионов рублей. Например, полный комплекс фасадных работ будет проведён на административном корпусе интерната № 2. Напомним, в течение трёх последних лет уже были отремонтированы два корпуса этого здания — спальный и учебный, теперь пришла очередь последнего крыла. Полностью будет покрашен и фасад здания на ул. Полярной, 7, в Талнахе, где располагается отделение управления социальной политики. Там же будет сделана новая подсветка и обустроено крыльцо. Большой объём работ предстоит выполнить в Центре безопасности дорожного движения на Молодежном проезде, 9: ремонт фасада и крылец входных групп, замена окон, дверей и уличного освещения. Общий объёмом финансирования — 12 миллионов рублей. Ремонт фасада и крылец здания кайерканского плавательного бассейна обойдётся городской казне более чем в 14 миллионов рублей. В 11 объектах культуры и образования в этом году установят новые окна: на это в общей сложности потратят 28 миллионов рублей. Во дворах восьми школ и детских садов планируется провести асфальтировку. Общая площадь — свыше 15 тысяч квадратных метров, затраты — 24,3 миллиона. В 13 школах будут проведены работы по замене и модернизации систем пожарно–охранной сигнализации. Ещё семь зданий ожидает ремонт кровель с общим финансированием в размере 40 миллионов рублей. В талнахском Культурно–досуговом центре им. В. Высоцкого отремонтируют зрительный зал, на это выделено более 9 миллионов. Ежегодно проводятся различные работы во Дворце спорта «Арктика». На сей раз там полностью отремонтируют хореографический зал, а в манеже заменят резиновое напольное покрытие. Всего на этот объект выделено 18 миллионов рублей. В 2019 году город украсят новыми баннерами и рекламными конструкциями. Их тематика — соблюдение правил дорожного движения и общественного порядка, вопросы здравоохранения и социальной политики. Подводя итог, Дмитрий Самородов упомянул, что в минувшем году ремонтные работы в Большом Норильске были выполнены на 98%. Троё подрядчиков не выполнили взятые на себя обязательства, например, не была обустроена игровая площадка для Комплексного центра социального обслуживания населения. Возможно, работы по этим объектам будут перенесены на нынешний год.

Светлана Гунина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На реализацию муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» из городского бюджета в этом году выделено 896 миллионов рублей. Различные виды ремонтов запланированы примерно на 200 городских объектах. УКРиС ещё с конца прошлого года занимается проведением аукционов и определением подрядчиков. Уже сейчас большая часть контрактов заключена, подрядчики приступают к закупке материалов, чтобы с наступлением навигации как можно раньше доставить их в Норильск.Среди объектов строительства и реконструкции можно выделить здание детского сада на ул. Бауманской, 21. Уже во втором квартале там планируется полностью завершить строительно–монтажные работы и ввести садик в эксплуатацию. Полным ходом продолжается реконструкция здания детского сада на ул. Московской, 18, принять его предполагают во втором квартале 2020 года.Завершается разработка проектно–сметной документации на реконструкцию бывшего школьного здания на ул. Ленинградской, 7а. В нём разместятся коллективы Городского центра культуры и детские клубы. Также в этом году УКРиС приступает к разработке проектно–сметной документации по зданию на ул. Комсомольской, 37, где откроется Арктический музей современного искусства.Капитальные и текущие ремонты в этом году предполагают покраску фасадов десяти зданий, на это выделено 66 миллионов рублей. Например, полный комплекс фасадных работ будет проведён на административном корпусе интерната № 2. Напомним, в течение трёх последних лет уже были отремонтированы два корпуса этого здания — спальный и учебный, теперь пришла очередь последнего крыла. Полностью будет покрашен и фасад здания на ул. Полярной, 7, в Талнахе, где располагается отделение управления социальной политики. Там же будет сделана новая подсветка и обустроено крыльцо.Большой объём работ предстоит выполнить в Центре безопасности дорожного движения на Молодежном проезде, 9: ремонт фасада и крылец входных групп, замена окон, дверей и уличного освещения. Общий объёмом финансирования — 12 миллионов рублей. Ремонт фасада и крылец здания кайерканского плавательного бассейна обойдётся городской казне более чем в 14 миллионов рублей.В 11 объектах культуры и образования в этом году установят новые окна: на это в общей сложности потратят 28 миллионов рублей. Во дворах восьми школ и детских садов планируется провести асфальтировку. Общая площадь — свыше 15 тысяч квадратных метров, затраты — 24,3 миллиона. В 13 школах будут проведены работы по замене и модернизации систем пожарно–охранной сигнализации. Ещё семь зданий ожидает ремонт кровель с общим финансированием в размере 40 миллионов рублей.В талнахском Культурно–досуговом центре им. В. Высоцкого отремонтируют зрительный зал, на это выделено более 9 миллионов. Ежегодно проводятся различные работы во Дворце спорта «Арктика». На сей раз там полностью отремонтируют хореографический зал, а в манеже заменят резиновое напольное покрытие. Всего на этот объект выделено 18 миллионов рублей.В 2019 году город украсят новыми баннерами и рекламными конструкциями. Их тематика — соблюдение правил дорожного движения и общественного порядка, вопросы здравоохранения и социальной политики.Подводя итог, Дмитрий Самородов упомянул, что в минувшем году ремонтные работы в Большом Норильске были выполнены на 98%. Троё подрядчиков не выполнили взятые на себя обязательства, например, не была обустроена игровая площадка для Комплексного центра социального обслуживания населения. Возможно, работы по этим объектам будут перенесены на нынешний год.

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