[Индекс номера 38 (15.03.2019)]

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Региональный оператор, занимающийся вывозом отходов в городе, справляется с работой. Об этом свидетельствует снижение количества жалоб от норильчан.
Таким видением ситуации с «Заполяркой» поделился Николай Жигулин, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству. Он пояснил, что трудности в работе регоператора «РостТех» в январе были обусловлены тем, что он только приступил к своей деятельности на территории, а также традиционно высоким образованием отходов в праздничные дни. Ситуацию осложнила и погода, затруднявшая передвижение по районам города.
— Спустя два месяца ситуация стала значительно лучше. Мы перешли с трёхразового вывоза мусора в неделю на ежедневный, и постепенно жалобы от населения сократились с 12 до 7, а в марте мы получили только одну жалобу. Норильск по сравнению с югом края оказался готов к приходу регоператора лучше. В основу его работы положена концепция обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), ранее разработанная муниципалитетом, — отметил Жигулин.
Управляющие компании и различные профильные службы продолжают мониторинг качества уборки. Обращения жителей позволяют оперативно реагировать на проблемы по конкретным адресам. Наладилось взаимодействие регоператора и управляющих компаний по снегоочистке подъездных путей к контейнерам во дворах. Решена и другая проблема — вывоз мусора из Кайеркана при закрытой дороге. Теперь мусоровозы идут колонной спецтехники отдельно от остальных участников дорожного движения.
Заместитель главы города по городскому хозяйству отметил, что обращения о перерасчётах за некачественно оказанную услугу по вывозу мусора не поступало, и напомнил:
— Ранее эта услуга была жилищной и рассчитывалась по квадратуре жилого помещения. Мы умножали установленный тариф на площадь квартиры и получали стоимость за месяц. Сейчас она отнесена к числу коммунальных и рассчитывается по числу зарегистрированных граждан в квартире. Годовой норматив на человека — 0,6 м3 ТКО. Тариф за 1 м3 — 1735,26 рубля. Норматив делим на 12 месяцев, умножаем на тариф и получаем стоимость услуги на человека в месяц — сегодня это 86,76 рубля. Таким образом, плата за услугу в 2019 году не выросла.
Николай Жигулин также рассказал, что Норильск не будет ходатайствовать о переносе работы регоператора на год, как было предложено депутатами Заксобрания края в рамках создания «дорожной карты» работы оператора. Это связано с тем, что «РостТех» справляется со своими обязанностями, а сотрудничество с городскими службами ведётся в рабочем режиме.
Единственной серьёзной проблемой остаётся Снежногорск, где регоператор не приступил к работе.
— Пока в Снежногорске действует старая схема, и плата за вывоз мусора с людей не взимается. Расходы переносятся на муниципалитет. Мы пытаемся решить эту задачу совместно с руководством края, — пояснил Николай Жигулин.
Вместе с тем замглавы города развеял опасения некоторых горожан по поводу нехватки мощностей норильского полигона ТКО в связи с тем, что на нём складируют и дудинский мусор (Дудинка не имеет собственного разрешённого места размещения отходов).
— Полигон — это сложное инженерное сооружение, на котором проводится ежегодная летняя рекультивация, так что опасаться за его переполненность было бы преувеличением. Тем не менее мы ожидаем, что регоператор начнёт работы по утилизации мусора, например, существуют технологии экологичного сжигания. Так что накопление на нашем полигоне — мера временная. А в Дудинке, на мой взгляд, должна быть либо своя печь по сжиганию отходов, либо собственный полигон.
Сегодня в Норильске ведётся инвентаризация всех контейнерных площадок, делаются сезонные замеры мусорообразования, позволяющие ходатайствовать перед краем об изменении годового норматива накопления отходов на человека. По словам специалистов, норматив сильно отстаёт от фактического образования. Это позволит регоператору обоснованно учитывать свои расходы на следующий год.

Татьяна Зачупейко
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