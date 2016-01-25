[Индекс номера 38 (15.03.2019)]

 ЖКХ 
С крышками краше

Норильск направил заявку на участие в краевой программе на приобретение контейнерного оборудования для сбора мусора.
В Норильске планируют установить новые контейнеры для сбора мусора
Об этом «Заполярке» рассказал начальник управления городского хозяйства Константин Купреенко. Пакет документов сейчас находится на рассмотрении в министерстве экологии Красноярского края.
– Потребность в контейнерном оборудовании рассчитана, исходя из общественных территорий города, как того требует закон. Учитывая, что у нас много зон отдыха, детских игровых площадок, скверов, мы сформировали заявку на сумму в 51 миллион рублей. Сейчас ждём решения края. После того, как станет ясно, какую сумму нам утвердили, либо пересмотрим свою потребность, акцентируя лишь ключевые места, либо, если будет утверждена вся сумма, начнём формировать контракты на покупку оборудования.
Константин Купреенко сообщил, что сегодня в Норильске значатся в реестре 1200 площадок, на каждой должно быть по 5–6 контейнеров для мусора, следовательно, требуется 6000 баков. В планах – закупка контейнерного оборудования с крышками, что более эстетично. Правда, практика приобретения таких баков уже была в 2013 году и показала, что норильчане не всегда готовы открывать крышки и часто оставляют пакеты у баков.
– Законом не запрещено размещать и открытые контейнеры. Так что посмотрим оба варианта. В любом случае это будет современное оборудование, подходящее нам по климатическим условиям, — подытожил начальник управления горхоза.

Татьяна Сергеева
Фото Владимира МАКУШКИНА
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