[Индекс номера 38 (15.03.2019)]

 Перспективы 
На наш век хватит

В прошлом году рудник «Заполярный», Норильская обогатительная фабрика и карьер «Медвежий ручей» объединились в общество «Медвежий ручей». О том, для чего это было сделано, а также о перспективах развития нового предприятия нам рассказал его генеральный директор Анатолий Михайлов.
Анатолий Михайлов
– Если быть точным, то наше предприятие было зарегистрировано в 2016 году. А в июле 2017-го мы стали обладателями двух лицензий на пользование недрами: первая — на коренное месторождение вкраплённых медно–никелевых руд «Норильск–1», вторая — на техногенное месторождение с хвостами обогащения сульфидных медно–никелевых руд хвостохранилище
№ 1 Норильской обогатительной фабрики. Оба месторождения богаты по содержанию металлов платиновой группы. И их запасы таковы, что позволяют планировать производственную деятельность на долгие годы вперёд. Например, запасов в хвостохранилище (с текущим уровнем добычи хвостов около четырёх миллионов тонн в год) достаточно для ведения работ до 2047 года.
Основная цель объединения — выделить в отдельный актив предприятия по добыче металлов платиновой группы и тем самым разделить финансовые потоки компании. И теперь это самостоятельное предприятие, работающее не в составе Заполярного филиала. Более того, мы единственное подразделение «Норникеля», зарегистрированное в Норильске, и налоги мы платим именно в городской бюджет.
А почему его назвали «Медвежий ручей»?
– В честь нашего старейшего карьера, кстати, единственного, где добыча медно–никелевых руд идёт открытым способом. Этот рудник ведёт свою историю с ноября 1945 года. В 1966-м на «Медвежке» была достигнута рекордная производственная мощность — 8 миллионов 700 тысяч тонн руды, но постепенно шло снижение объёмов добычи в карьере до двух миллионов тонн в год с последующим снижением до полной отработки запасов. В лихие 90–е даже стоял вопрос о консервации «Медвежьего ручья» из–за нерентабельности, но благодаря инженерно–техническим работникам рудника удалось не только отстоять предприятие, но и увеличить объём добычи руды за счёт вовлечения в отработку запасов межкарьерного поля. Наряду с этим были неоднократные попытки расширить границы карьера за счёт вовлечения в отработку запасов, находящихся в так называемом охранном целике, значительном по площади участке недр, отделяющем открытые и подземные горные работы.
В историю нового предприятия вы войдёте как первый директор. Расскажите о себе.
— Наверное, неправильно говорить обо мне как о первом директоре, потому что в 2016 году, когда разрабатывалось технико–экономическое обоснование, директором был Вячеслав Кочетовский, а я, пока оформлялись все лицензии, являлся операционным директором. Нас тогда на предприятии числилось всего трое: я, Вячеслав Кочетовский и главный бухгалтер Ольга Шнайдер. И только в 2017 году я уже стал полноправным генеральным директором общества «Медвежий ручей».
Если говорить о себе, то родом я из Восточного Казахстана, все 32 года после окончания Красноярского института цветных металлов занимаюсь добычей полезных ископаемых. Трудился в Хабаровском крае в золотодобывающей компании, строил там рудник и карьер. Были в моей трудовой биографии и Восточный Казахстан, и Гремячевское месторождение, и Урал, а теперь вот Заполярье, где очень интересно работать. Во–первых, здесь всё только начинается, три предприятия должны заработать в одном ритме, стать единым коллективом. Во–вторых, тут необычные по своей структуре месторождения, а кроме того, сам Норильск — уникальный город, с хорошей инфраструктурой, богатой историей и удивительными людьми.
Добыча руды открытым способом
Какие недра разрабатываются «Медвежьим ручьём» сегодня, какие исследуются и хватит ли запасов руды для дальнейшего развития?
— Наше основное месторождение — «Норильск–1», разработка которого обеспечит сырьём Норильскую обогатительную фабрику более чем на 30 лет. Запасов техногенного месторождения хвостохранилища № 1, как я уже сказал, хватит до 2047 года.
В последнее время компания уделяет большое внимание проведению геолого–разведочных и изыскательских работ по освоению новых участков месторождения «Норильск–1». В результате перед нами открываются хорошие перспективы по освоению новых залежей Масловского месторождения, восполнению выбывающих мощностей при открытой добыче полезных ископаемых за счёт вовлечения в отработку юго–западного участка, что позволяет нам уверенно смотреть в завтрашний день.
Известно, что к 2016 году сырьё в карьере «Заполярный» было на исходе, и в 2018–м подготовили технико–экономическое обоснование целесообразности развития рудника «Заполярный». Какие горизонты в связи с этим открываются для вашего предприятия?
— Действительно к 2016 году сырьё в карьере было на исходе, но, как я говорил, к тому времени добыча руды подземным способом далеко продвинулась от границы с «Медвежкой», и геологи смогли пересчитать запасы на участке охранного целика, который разделял поля карьера и шахты.
А через два года, в 2018–м, было выполнено технико– экономическое обоснование целесообразности развития рудника «Заполярный», позволяющее увеличить добычу до девяти миллионов тонн руды в год карьером и шахтой.
Сегодня разрабатывается проект развития рудника, в котором предусматривается добыча руды открытым способом на юго–западном участке карьера. При этом его мощность возрастёт до семи миллионов тонн. В свою очередь в шахте рудника планируется добывать до двух миллионов тонн руды в год. Тем самым мы практически в шесть раз увеличим производительность.
В этом нам будут помогать современные технологии, которые мы намерены внедрять на нашем предприятии повсеместно. В частности, мы получили возможность применять как на поверхности, так и под землёй высокоэффективное горное оборудование, такое как дизельные гидравлические экскаваторы, автосамосвалы повышенной грузоподъёмности, буровую технику.
У предприятия «Медвежий ручей» многолетние перспективы
Пока мы добываем полтора миллиона тонн сырья в год, из этого 300 тысяч — карьерным способом и 1 миллион 200 тысяч даёт подземный рудник, а НОФ перерабатывает до восьми миллионов тонн сырья в год, добирая недостающее сырьё с талнахских рудников. Но с 2026 года планируется, что НОФ будет перерабатывать только собственное сырьё «Медвежьего ручья». Имеющаяся у нас минерально–сырьевая база и принятые решения о развитии «Медвежьего ручья» как самостоятельного горно–обогатительного предприятия предполагают, что мы будем добывать и перерабатывать до 13 миллионов тонн сырья в год. К тому же Норильская обогатительная фабрика будет перерабатывать вкраплённую руду «Заполярного» и руду, содержащую металлы платиновой группы. Для этого мы должны изменить технологию обогащения и модернизировать оборудование.
На мировом рынке спрос на металлы платиновой группы растёт, в связи с этим какие планы у предприятия?
— Для увеличения извлечений добываемых нами никеля, меди и металлов платиновой группы в концентратах уже ведутся исследования по совершенствованию технологии обогащения. И даже рассматриваются варианты реконструкции Норильской обогатительной фабрики или строительства новой на площадке бывшего никелевого завода. Сейчас обсчитываются оба варианта, естественно, победит самый экономичный.
Учитывая столь масштабные перспективы, планируется ли расширение штата? Специалистов хватает?
— Сегодня на предприятии работают 1754 человека, и у нас практически нет текучки кадров. Вы же знаете, что НОФ, рудник и карьер — предприятия с богатой историей, где коллективы складывались годами, там работают целые династии, и мы гордимся этим. Но когда карьер начнёт дальше развиваться, нам понадобятся дополнительные рабочие руки: экскаваторщики, горняки, бурильщики, взрывники — то есть те, кто будут работать на добыче в карьере. Кроме того, мы стараемся на перспективу уже сегодня привлекать молодых специалистов: обогатителей, маркшейдеров, геологов, и для этого начали сотрудничать с профильными вузами. В прошлом году к нам на работу приехали уже 20 молодых выпускников. И могу с уверенностью сказать, что для молодёжи в Норильске открываются большие перспективы: это не только колоссальный опыт работы, карьерный рост, но и интересная, насыщенная жизнь и хорошее материальное обеспечение.

Лариса Стецевич
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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