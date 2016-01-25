[Индекс номера 38 (15.03.2019)]



Перспективы

На наш век хватит

В прошлом году рудник «Заполярный», Норильская обогатительная фабрика и карьер «Медвежий ручей» объединились в общество «Медвежий ручей». О том, для чего это было сделано, а также о перспективах развития нового предприятия нам рассказал его генеральный директор Анатолий Михайлов.

Анатолий Михайлов – Если быть точным, то наше предприятие было зарегистрировано в 2016 году. А в июле 2017-го мы стали обладателями двух лицензий на пользование недрами: первая — на коренное месторождение вкраплённых медно–никелевых руд «Норильск–1», вторая — на техногенное месторождение с хвостами обогащения сульфидных медно–никелевых руд хвостохранилище № 1 Норильской обогатительной фабрики. Оба месторождения богаты по содержанию металлов платиновой группы. И их запасы таковы, что позволяют планировать производственную деятельность на долгие годы вперёд. Например, запасов в хвостохранилище (с текущим уровнем добычи хвостов около четырёх миллионов тонн в год) достаточно для ведения работ до 2047 года. Основная цель объединения — выделить в отдельный актив предприятия по добыче металлов платиновой группы и тем самым разделить финансовые потоки компании. И теперь это самостоятельное предприятие, работающее не в составе Заполярного филиала. Более того, мы единственное подразделение «Норникеля», зарегистрированное в Норильске, и налоги мы платим именно в городской бюджет. – А почему его назвали «Медвежий ручей»? – В честь нашего старейшего карьера, кстати, единственного, где добыча медно–никелевых руд идёт открытым способом. Этот рудник ведёт свою историю с ноября 1945 года. В 1966-м на «Медвежке» была достигнута рекордная производственная мощность — 8 миллионов 700 тысяч тонн руды, но постепенно шло снижение объёмов добычи в карьере до двух миллионов тонн в год с последующим снижением до полной отработки запасов. В лихие 90–е даже стоял вопрос о консервации «Медвежьего ручья» из–за нерентабельности, но благодаря инженерно–техническим работникам рудника удалось не только отстоять предприятие, но и увеличить объём добычи руды за счёт вовлечения в отработку запасов межкарьерного поля. Наряду с этим были неоднократные попытки расширить границы карьера за счёт вовлечения в отработку запасов, находящихся в так называемом охранном целике, значительном по площади участке недр, отделяющем открытые и подземные горные работы. – В историю нового предприятия вы войдёте как первый директор. Расскажите о себе. — Наверное, неправильно говорить обо мне как о первом директоре, потому что в 2016 году, когда разрабатывалось технико–экономическое обоснование, директором был Вячеслав Кочетовский, а я, пока оформлялись все лицензии, являлся операционным директором. Нас тогда на предприятии числилось всего трое: я, Вячеслав Кочетовский и главный бухгалтер Ольга Шнайдер. И только в 2017 году я уже стал полноправным генеральным директором общества «Медвежий ручей». Если говорить о себе, то родом я из Восточного Казахстана, все 32 года после окончания Красноярского института цветных металлов занимаюсь добычей полезных ископаемых. Трудился в Хабаровском крае в золотодобывающей компании, строил там рудник и карьер. Были в моей трудовой биографии и Восточный Казахстан, и Гремячевское месторождение, и Урал, а теперь вот Заполярье, где очень интересно работать. Во–первых, здесь всё только начинается, три предприятия должны заработать в одном ритме, стать единым коллективом. Во–вторых, тут необычные по своей структуре месторождения, а кроме того, сам Норильск — уникальный город, с хорошей инфраструктурой, богатой историей и удивительными людьми. Добыча руды открытым способом — Какие недра разрабатываются «Медвежьим ручьём» сегодня, какие исследуются и хватит ли запасов руды для дальнейшего развития? — Наше основное месторождение — «Норильск–1», разработка которого обеспечит сырьём Норильскую обогатительную фабрику более чем на 30 лет. Запасов техногенного месторождения хвостохранилища № 1, как я уже сказал, хватит до 2047 года. В последнее время компания уделяет большое внимание проведению геолого–разведочных и изыскательских работ по освоению новых участков месторождения «Норильск–1». В результате перед нами открываются хорошие перспективы по освоению новых залежей Масловского месторождения, восполнению выбывающих мощностей при открытой добыче полезных ископаемых за счёт вовлечения в отработку юго–западного участка, что позволяет нам уверенно смотреть в завтрашний день. — Известно, что к 2016 году сырьё в карьере «Заполярный» было на исходе, и в 2018–м подготовили технико–экономическое обоснование целесообразности развития рудника «Заполярный». Какие горизонты в связи с этим открываются для вашего предприятия? — Действительно к 2016 году сырьё в карьере было на исходе, но, как я говорил, к тому времени добыча руды подземным способом далеко продвинулась от границы с «Медвежкой», и геологи смогли пересчитать запасы на участке охранного целика, который разделял поля карьера и шахты. А через два года, в 2018–м, было выполнено технико– экономическое обоснование целесообразности развития рудника «Заполярный», позволяющее увеличить добычу до девяти миллионов тонн руды в год карьером и шахтой. Сегодня разрабатывается проект развития рудника, в котором предусматривается добыча руды открытым способом на юго–западном участке карьера. При этом его мощность возрастёт до семи миллионов тонн. В свою очередь в шахте рудника планируется добывать до двух миллионов тонн руды в год. Тем самым мы практически в шесть раз увеличим производительность. В этом нам будут помогать современные технологии, которые мы намерены внедрять на нашем предприятии повсеместно. В частности, мы получили возможность применять как на поверхности, так и под землёй высокоэффективное горное оборудование, такое как дизельные гидравлические экскаваторы, автосамосвалы повышенной грузоподъёмности, буровую технику. У предприятия «Медвежий ручей» многолетние перспективы Пока мы добываем полтора миллиона тонн сырья в год, из этого 300 тысяч — карьерным способом и 1 миллион 200 тысяч даёт подземный рудник, а НОФ перерабатывает до восьми миллионов тонн сырья в год, добирая недостающее сырьё с талнахских рудников. Но с 2026 года планируется, что НОФ будет перерабатывать только собственное сырьё «Медвежьего ручья». Имеющаяся у нас минерально–сырьевая база и принятые решения о развитии «Медвежьего ручья» как самостоятельного горно–обогатительного предприятия предполагают, что мы будем добывать и перерабатывать до 13 миллионов тонн сырья в год. К тому же Норильская обогатительная фабрика будет перерабатывать вкраплённую руду «Заполярного» и руду, содержащую металлы платиновой группы. Для этого мы должны изменить технологию обогащения и модернизировать оборудование. — На мировом рынке спрос на металлы платиновой группы растёт, в связи с этим какие планы у предприятия? — Для увеличения извлечений добываемых нами никеля, меди и металлов платиновой группы в концентратах уже ведутся исследования по совершенствованию технологии обогащения. И даже рассматриваются варианты реконструкции Норильской обогатительной фабрики или строительства новой на площадке бывшего никелевого завода. Сейчас обсчитываются оба варианта, естественно, победит самый экономичный. — Учитывая столь масштабные перспективы, планируется ли расширение штата? Специалистов хватает? — Сегодня на предприятии работают 1754 человека, и у нас практически нет текучки кадров. Вы же знаете, что НОФ, рудник и карьер — предприятия с богатой историей, где коллективы складывались годами, там работают целые династии, и мы гордимся этим. Но когда карьер начнёт дальше развиваться, нам понадобятся дополнительные рабочие руки: экскаваторщики, горняки, бурильщики, взрывники — то есть те, кто будут работать на добыче в карьере. Кроме того, мы стараемся на перспективу уже сегодня привлекать молодых специалистов: обогатителей, маркшейдеров, геологов, и для этого начали сотрудничать с профильными вузами. В прошлом году к нам на работу приехали уже 20 молодых выпускников. И могу с уверенностью сказать, что для молодёжи в Норильске открываются большие перспективы: это не только колоссальный опыт работы, карьерный рост, но и интересная, насыщенная жизнь и хорошее материальное обеспечение.

Лариса Стецевич Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Если быть точным, то наше предприятие было зарегистрировано в 2016 году. А в июле 2017-го мы стали обладателями двух лицензий на пользование недрами: первая — на коренное месторождение вкраплённых медно–никелевых руд «Норильск–1», вторая — на техногенное месторождение с хвостами обогащения сульфидных медно–никелевых руд хвостохранилище№ 1 Норильской обогатительной фабрики. Оба месторождения богаты по содержанию металлов платиновой группы. И их запасы таковы, что позволяют планировать производственную деятельность на долгие годы вперёд. Например, запасов в хвостохранилище (с текущим уровнем добычи хвостов около четырёх миллионов тонн в год) достаточно для ведения работ до 2047 года.Основная цель объединения — выделить в отдельный актив предприятия по добыче металлов платиновой группы и тем самым разделить финансовые потоки компании. И теперь это самостоятельное предприятие, работающее не в составе Заполярного филиала. Более того, мы единственное подразделение «Норникеля», зарегистрированное в Норильске, и налоги мы платим именно в городской бюджет.– В честь нашего старейшего карьера, кстати, единственного, где добыча медно–никелевых руд идёт открытым способом. Этот рудник ведёт свою историю с ноября 1945 года. В 1966-м на «Медвежке» была достигнута рекордная производственная мощность — 8 миллионов 700 тысяч тонн руды, но постепенно шло снижение объёмов добычи в карьере до двух миллионов тонн в год с последующим снижением до полной отработки запасов. В лихие 90–е даже стоял вопрос о консервации «Медвежьего ручья» из–за нерентабельности, но благодаря инженерно–техническим работникам рудника удалось не только отстоять предприятие, но и увеличить объём добычи руды за счёт вовлечения в отработку запасов межкарьерного поля. Наряду с этим были неоднократные попытки расширить границы карьера за счёт вовлечения в отработку запасов, находящихся в так называемом охранном целике, значительном по площади участке недр, отделяющем открытые и подземные горные работы.— Наверное, неправильно говорить обо мне как о первом директоре, потому что в 2016 году, когда разрабатывалось технико–экономическое обоснование, директором был Вячеслав Кочетовский, а я, пока оформлялись все лицензии, являлся операционным директором. Нас тогда на предприятии числилось всего трое: я, Вячеслав Кочетовский и главный бухгалтер Ольга Шнайдер. И только в 2017 году я уже стал полноправным генеральным директором общества «Медвежий ручей».Если говорить о себе, то родом я из Восточного Казахстана, все 32 года после окончания Красноярского института цветных металлов занимаюсь добычей полезных ископаемых. Трудился в Хабаровском крае в золотодобывающей компании, строил там рудник и карьер. Были в моей трудовой биографии и Восточный Казахстан, и Гремячевское месторождение, и Урал, а теперь вот Заполярье, где очень интересно работать. Во–первых, здесь всё только начинается, три предприятия должны заработать в одном ритме, стать единым коллективом. Во–вторых, тут необычные по своей структуре месторождения, а кроме того, сам Норильск — уникальный город, с хорошей инфраструктурой, богатой историей и удивительными людьми.— Наше основное месторождение — «Норильск–1», разработка которого обеспечит сырьём Норильскую обогатительную фабрику более чем на 30 лет. Запасов техногенного месторождения хвостохранилища № 1, как я уже сказал, хватит до 2047 года.В последнее время компания уделяет большое внимание проведению геолого–разведочных и изыскательских работ по освоению новых участков месторождения «Норильск–1». В результате перед нами открываются хорошие перспективы по освоению новых залежей Масловского месторождения, восполнению выбывающих мощностей при открытой добыче полезных ископаемых за счёт вовлечения в отработку юго–западного участка, что позволяет нам уверенно смотреть в завтрашний день.— Действительно к 2016 году сырьё в карьере было на исходе, но, как я говорил, к тому времени добыча руды подземным способом далеко продвинулась от границы с «Медвежкой», и геологи смогли пересчитать запасы на участке охранного целика, который разделял поля карьера и шахты.А через два года, в 2018–м, было выполнено технико– экономическое обоснование целесообразности развития рудника «Заполярный», позволяющее увеличить добычу до девяти миллионов тонн руды в год карьером и шахтой.Сегодня разрабатывается проект развития рудника, в котором предусматривается добыча руды открытым способом на юго–западном участке карьера. При этом его мощность возрастёт до семи миллионов тонн. В свою очередь в шахте рудника планируется добывать до двух миллионов тонн руды в год. Тем самым мы практически в шесть раз увеличим производительность.В этом нам будут помогать современные технологии, которые мы намерены внедрять на нашем предприятии повсеместно. В частности, мы получили возможность применять как на поверхности, так и под землёй высокоэффективное горное оборудование, такое как дизельные гидравлические экскаваторы, автосамосвалы повышенной грузоподъёмности, буровую технику.Пока мы добываем полтора миллиона тонн сырья в год, из этого 300 тысяч — карьерным способом и 1 миллион 200 тысяч даёт подземный рудник, а НОФ перерабатывает до восьми миллионов тонн сырья в год, добирая недостающее сырьё с талнахских рудников. Но с 2026 года планируется, что НОФ будет перерабатывать только собственное сырьё «Медвежьего ручья». Имеющаяся у нас минерально–сырьевая база и принятые решения о развитии «Медвежьего ручья» как самостоятельного горно–обогатительного предприятия предполагают, что мы будем добывать и перерабатывать до 13 миллионов тонн сырья в год. К тому же Норильская обогатительная фабрика будет перерабатывать вкраплённую руду «Заполярного» и руду, содержащую металлы платиновой группы. Для этого мы должны изменить технологию обогащения и модернизировать оборудование.— Для увеличения извлечений добываемых нами никеля, меди и металлов платиновой группы в концентратах уже ведутся исследования по совершенствованию технологии обогащения. И даже рассматриваются варианты реконструкции Норильской обогатительной фабрики или строительства новой на площадке бывшего никелевого завода. Сейчас обсчитываются оба варианта, естественно, победит самый экономичный.— Сегодня на предприятии работают 1754 человека, и у нас практически нет текучки кадров. Вы же знаете, что НОФ, рудник и карьер — предприятия с богатой историей, где коллективы складывались годами, там работают целые династии, и мы гордимся этим. Но когда карьер начнёт дальше развиваться, нам понадобятся дополнительные рабочие руки: экскаваторщики, горняки, бурильщики, взрывники — то есть те, кто будут работать на добыче в карьере. Кроме того, мы стараемся на перспективу уже сегодня привлекать молодых специалистов: обогатителей, маркшейдеров, геологов, и для этого начали сотрудничать с профильными вузами. В прошлом году к нам на работу приехали уже 20 молодых выпускников. И могу с уверенностью сказать, что для молодёжи в Норильске открываются большие перспективы: это не только колоссальный опыт работы, карьерный рост, но и интересная, насыщенная жизнь и хорошее материальное обеспечение.

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