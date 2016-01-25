[Индекс номера 38 (15.03.2019)]



Тема недели

Битва за Арктику

Одно из самых холодных мест на Земле — Арктика — сегодня является горячим центром притяжения международного внимания и яблоком раздора между пятью странами, имеющими арктические границы, за спинами которых маячат и так называемые приарктические государства, например, Китай. Невидимая, но упорная борьба за ресурсы Севера продолжается, изредка «вспыхивая» заметными для общественности событиями.



Флаг раздора Одним из таких событий стала в 2007 году российская полярная экспедиция «Арктика–2007», в ходе которой впервые в истории люди достигли дна Северного Ледовитого океана в точке географического Северного полюса. Целью экспедиции было в том числе доказать, что хребет Ломоносова, в районе которого по некоторым оценкам находится около 25% мировых запасов углеводородов, является продолжением Сибирской континентальной платформы. Это в соответствии с международным морским правом позволило бы России включить хребет в состав своего континентального шельфа и получить эксклюзивное право разрабатывать находящиеся на его территории полезные ископаемые. Российские исследователи установили на дне океана флаг нашей страны, выполненный из титанового сплава. Это событие вызвало резкую критику на Западе. Так, Питер Маккей, министр иностранных дел Канады, назвал экспедицию «обычным шоу»: «Это ведь не пятнадцатый век. Вы не можете разъезжать по свету, устанавливать флаги и говорить: «Мы заявляем свои права на эту территорию». Другие страны — члены Арктического совета — заняли схожую позицию. На что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: «Меня искренне удивило заявление канадского коллеги о том, что кто–то разбрасывается флагами. Никто флагами не разбрасывается. Так делали все первооткрыватели. Когда исследователи достигают какой–то точки, которая никем не исследована, оставляют флаги. Так было и на Луне, между прочим».

Золотые берега Преимуществом освоения Арктики является большой потенциал развития ресурсного сектора (на Арктику приходится около 25% мировых неразведанных запасов), а также создание новых транспортно–логистических систем, которые бы открывали прямую дорогу к северным морям, прокладывая альтернативные транзитные пути и по–новому направляя потоки мировой торговли. Так, в Арктике сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых: миллионы тонн нефти и кубов газа, огромные залежи твёрдых полезных ископаемых (уголь, медь, никель, свинец, золото, алмазы, олово, платиноиды, редкоземельные металлы). Помимо того, «хозяин Севера» получит ещё ряд преимуществ: сокращение сроков доставки грузов из европейской в азиатскую часть в сравнении с традиционным маршрутом через Суэцкий канал. Для России это означает расширение присутствия на перспективных рынках стран–импортёров энергоресурсов в Азиатско–Тихоокеанском регионе. Развитие Арктики ведёт и к расширению ледокольного флота. В России рост грузопотока по Северному морскому пути стремителен: если в 2016 году этот показатель составил 7,3 млн тонн, то к 2025 году, как ожидается, он может достигнуть уже 80 млн. В последние годы реализуется масштабная программа модернизации и строительства новых ледоколов, хотя Россия по–прежнему обладает самым большим ледокольным флотом в мире (4 атомных ледокола и около 30 дизельных). Важно развитие технологий добычи ресурсов на континентальном шельфе арктических морей. Именно на шельфе сконцентрирована основная доля неразведанных ресурсов (около 90% углеводородов на арктическом шельфе России не разведано), но добыча здесь связана с рядом технологических и юридических проблем. В настоящее время на российском арктическом шельфе имеется только один действующий проект по добыче нефти. Это Приразломное месторождение в Печорском море, которое содержит более 70 млн тонн извлекаемых запасов.







Короли Севера Разумеется, желание помочь экономике своей страны мощным «арктическим приливом» есть не только у России. «Битву за Арктику» аналитики вообще называют важнейшим геополитическим сражением 21–го века. Первой страной, которая получила одобрение комиссии по вопросу расширения арктического шельфа, стала Норвегия, которая требовала увеличить её исключительную экономическую зону на 235 тыс. кв. км в отдельных районах Северного Ледовитого океана, Норвежского и Баренцева морей. В апреле 2009 года комиссия вынесла положительное решение. В результате граница норвежского шельфа достигла 84 град. 43 мин. северной широты, эта точка находится примерно в 600 км от Северного полюса. Дания 15 декабря 2014 года подала заявку, в которую были включены Северный полюс (в настоящее время не принадлежит ни одной стране) и около 895 тыс. кв. км дна Северного Ледовитого океана к северу от Гренландии, в том числе хребет Ломоносова. Согласно датской гипотезе, хребет представляет собой затонувшую часть Гренландии, которая входит в состав королевства. С учётом того что и Россия, и Дания претендуют на хребет Ломоносова, между странами ведётся взаимодействие по этому вопросу. Если эксперты комиссии придут к выводу, что на хребет, с научной точки зрения, претендовать могут оба государства, вопрос установления границ будет решаться путём двусторонних переговоров на основе международного права. Канада, присоединившаяся к конвенции в 2003 году, также предъявляет права на хребет Ломоносова, считая, что он начинается с американского материка. США — единственная арктическая страна, не ратифицировавшая Конвенцию ООН по морскому праву, и подавать заявку в комиссию не имеет права. Однако многие аналитики признают, что в этом новом «арктическом походе» Россия и Китай сумели перехватить инициативу. Для России этот регион, с точки зрения нефтегазовых ресурсов и судоходства, имеет жизненно важное значение, и свою сферу влияния в Арктике она никому уступать не намерена. Именно поэтому Россия создаёт здесь новые военные базы и строит систему противоракетной обороны. Китай также стремится нарастить своё присутствие в арктическом регионе и строит второй ледокол. В январе 2018 года Пекин впервые официально озвучил свои стратегические цели в Арктике: КНР «является страной приарктической зоны» и будет активно инвестировать в этот регион, в том числе направлять суда в северные экспедиции с тем, чтобы подготовить к эксплуатации «полярный Шёлковый путь».



Рано радоваться При этом многие аналитики считают, что значение Арктики пока сильно преувеличено, а громкие заявления по этой теме носят скорее пропагандистский характер. Этот регион по–прежнему труднодоступен, суровый климат мешает строительству городов и военных баз. Северный морской путь замерзает зимой, и судоходство по нему ограничено. Разработка нефтегазовых и других месторождений на глубоководном шельфе Арктики пока не оправдывает себя с экономической и технологической точек зрения. Эксперты предостерегают от излишнего оптимизма: Северный морской путь ещё надо подготовить для надёжной навигации, необходимо построить много судоремонтных и спасательных станций. Перенаправить на Север десятки тысяч судов, которые идут сегодня через Суэцкий канал, представляется пока нереальным. Только крупные международные консорциумы могут себе позволить арктические проекты, и это делает необходимым сотрудничество многих стран.

Свой взгляд Татьяна Зачупейко, корреспондент «Заполярной Правды» С государственной точки зрения значение обладания таким лакомым куском, как Арктика, даже её частью, — переоценить трудно. Сегодня арктический север России — один из самых активно застраиваемых регионов страны. Здесь реализуются и планируются масштабные проекты, в том числе по строительству транспортной инфраструктуры, имеющие стратегическую цель — участие в освоении Арктики и арктического шельфа. Стоит их перечислить: «Северный широтный ход», «Бованенково — Сабетта» — 170–километровая железная дорога; Мурманский транспортный узел; ж/д магистрали «Белкомур» («Белое море — Коми — Урал»), «Баренцкомур» («Баренцево море — Коми — Урал») и «Карскомур». Плюс такие крупные проекты в арктической зоне, как освоение одного из крупнейших в мире месторождений меди «Песчанка» Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе; создание морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в бухте Бечевинская Камчатского края для перегрузки сжиженного природного газа. Планируется освоение месторождений нефтегазового кластера (Усть–Енисейский и Хатангский центры нефтегазодобычи). И подобные стратегические планы есть и у других стран, претендующих на «арктическое наследство». На разных форумах, посвящённых этой теме, я встречала самые разные точки зрения по поводу дележа Арктики, начиная с эмоциональных возмущений (цитирую: «В стремлении доказать права своего государства на арктические шельфы заинтересованные страны обращаются к тем историческим временам, когда даже не было самих этих государств, но абсурдность такой ситуации никого не смущает. Россия уже несколько столетий перманентно осваивает и обживает Арктику, которая долгое время была как бы ничьей, никому особенно и не нужна была, да и Норвегии, Америки и Канады как государств фактически ещё не существовало тогда на земном шаре») и заканчивая логически обоснованными доводами, почему та или иная страна имеет права на Арктику. Конечно, не на всю. Но борьба идёт за каждый километр. Если бы я была Россией, Норвегией или Канадой, я бы тоже дралась за неё всеми правдами и неправдами. Это — резервная территория, отложенная «заначка» на чёрный день. Который, судя по темпам промышленной деятельности и загрязнения планеты, скоро настанет. Я не знаю, чем закончится этот бой, давно перешедший в настоящую тихую войну. Как россиянка я за «наших». Но как человек, житель планеты Земля, голосую против всех. Мне очень хочется, чтобы люди научились ценить то, что имеют. Использовать и переиспользовать многократно одни и те же ресурсы, уходить от общества потребления. Ведь мы даже не в состоянии использовать все товары, что ежегодно производим. Я не поленилась и прочла о масштабах загрязнения окружающей среды в процессе нефтедобычи и нефтепереработки. Они колоссальны. Образно говоря, это подобно ситуации, когда мы не научились «убираться» в одном доме, хотим заселиться в новую, пока чистую квартиру — потребности–то растут! Конечно, я понимаю, что это государственная политика, стратегически просчитанная на десятилетия вперёд и т. д. Но как было бы хорошо, если бы Арктика получила настоящих Хозяев — тех, кто, входя, вытирает ноги и приходит в Дом жить, а не просто реализовывать потребности и, уходя, оставляет за собой не разруху и пустоту, а чистоту и умиротворяющий порядок...

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Одним из таких событий стала в 2007 году российская полярная экспедиция «Арктика–2007», в ходе которой впервые в истории люди достигли дна Северного Ледовитого океана в точке географического Северного полюса. Целью экспедиции было в том числе доказать, что хребет Ломоносова, в районе которого по некоторым оценкам находится около 25% мировых запасов углеводородов, является продолжением Сибирской континентальной платформы. Это в соответствии с международным морским правом позволило бы России включить хребет в состав своего континентального шельфа и получить эксклюзивное право разрабатывать находящиеся на его территории полезные ископаемые. Российские исследователи установили на дне океана флаг нашей страны, выполненный из титанового сплава. Это событие вызвало резкую критику на Западе. Так, Питер Маккей, министр иностранных дел Канады, назвал экспедицию «обычным шоу»: «Это ведь не пятнадцатый век. Вы не можете разъезжать по свету, устанавливать флаги и говорить: «Мы заявляем свои права на эту территорию». Другие страны — члены Арктического совета — заняли схожую позицию. На что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: «Меня искренне удивило заявление канадского коллеги о том, что кто–то разбрасывается флагами. Никто флагами не разбрасывается. Так делали все первооткрыватели. Когда исследователи достигают какой–то точки, которая никем не исследована, оставляют флаги. Так было и на Луне, между прочим».Преимуществом освоения Арктики является большой потенциал развития ресурсного сектора (на Арктику приходится около 25% мировых неразведанных запасов), а также создание новых транспортно–логистических систем, которые бы открывали прямую дорогу к северным морям, прокладывая альтернативные транзитные пути и по–новому направляя потоки мировой торговли. Так, в Арктике сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых: миллионы тонн нефти и кубов газа, огромные залежи твёрдых полезных ископаемых (уголь, медь, никель, свинец, золото, алмазы, олово, платиноиды, редкоземельные металлы).Помимо того, «хозяин Севера» получит ещё ряд преимуществ: сокращение сроков доставки грузов из европейской в азиатскую часть в сравнении с традиционным маршрутом через Суэцкий канал. Для России это означает расширение присутствия на перспективных рынках стран–импортёров энергоресурсов в Азиатско–Тихоокеанском регионе.Развитие Арктики ведёт и к расширению ледокольного флота. В России рост грузопотока по Северному морскому пути стремителен: если в 2016 году этот показатель составил 7,3 млн тонн, то к 2025 году, как ожидается, он может достигнуть уже 80 млн. В последние годы реализуется масштабная программа модернизации и строительства новых ледоколов, хотя Россия по–прежнему обладает самым большим ледокольным флотом в мире (4 атомных ледокола и около 30 дизельных).Важно развитие технологий добычи ресурсов на континентальном шельфе арктических морей. Именно на шельфе сконцентрирована основная доля неразведанных ресурсов (около 90% углеводородов на арктическом шельфе России не разведано), но добыча здесь связана с рядом технологических и юридических проблем. В настоящее время на российском арктическом шельфе имеется только один действующий проект по добыче нефти. Это Приразломное месторождение в Печорском море, которое содержит более 70 млн тонн извлекаемых запасов.Разумеется, желание помочь экономике своей страны мощным «арктическим приливом» есть не только у России. «Битву за Арктику» аналитики вообще называют важнейшим геополитическим сражением 21–го века. Первой страной, которая получила одобрение комиссии по вопросу расширения арктического шельфа, стала Норвегия, которая требовала увеличить её исключительную экономическую зону на 235 тыс. кв. км в отдельных районах Северного Ледовитого океана, Норвежского и Баренцева морей. В апреле 2009 года комиссия вынесла положительное решение. В результате граница норвежского шельфа достигла 84 град. 43 мин. северной широты, эта точка находится примерно в 600 км от Северного полюса.Дания 15 декабря 2014 года подала заявку, в которую были включены Северный полюс (в настоящее время не принадлежит ни одной стране) и около 895 тыс. кв. км дна Северного Ледовитого океана к северу от Гренландии, в том числе хребет Ломоносова. Согласно датской гипотезе, хребет представляет собой затонувшую часть Гренландии, которая входит в состав королевства. С учётом того что и Россия, и Дания претендуют на хребет Ломоносова, между странами ведётся взаимодействие по этому вопросу. Если эксперты комиссии придут к выводу, что на хребет, с научной точки зрения, претендовать могут оба государства, вопрос установления границ будет решаться путём двусторонних переговоров на основе международного права.Канада, присоединившаяся к конвенции в 2003 году, также предъявляет права на хребет Ломоносова, считая, что он начинается с американского материка. США — единственная арктическая страна, не ратифицировавшая Конвенцию ООН по морскому праву, и подавать заявку в комиссию не имеет права.Однако многие аналитики признают, что в этом новом «арктическом походе» Россия и Китай сумели перехватить инициативу. Для России этот регион, с точки зрения нефтегазовых ресурсов и судоходства, имеет жизненно важное значение, и свою сферу влияния в Арктике она никому уступать не намерена. Именно поэтому Россия создаёт здесь новые военные базы и строит систему противоракетной обороны.Китай также стремится нарастить своё присутствие в арктическом регионе и строит второй ледокол. В январе 2018 года Пекин впервые официально озвучил свои стратегические цели в Арктике: КНР «является страной приарктической зоны» и будет активно инвестировать в этот регион, в том числе направлять суда в северные экспедиции с тем, чтобы подготовить к эксплуатации «полярный Шёлковый путь».При этом многие аналитики считают, что значение Арктики пока сильно преувеличено, а громкие заявления по этой теме носят скорее пропагандистский характер. Этот регион по–прежнему труднодоступен, суровый климат мешает строительству городов и военных баз. Северный морской путь замерзает зимой, и судоходство по нему ограничено. Разработка нефтегазовых и других месторождений на глубоководном шельфе Арктики пока не оправдывает себя с экономической и технологической точек зрения. Эксперты предостерегают от излишнего оптимизма: Северный морской путь ещё надо подготовить для надёжной навигации, необходимо построить много судоремонтных и спасательных станций. Перенаправить на Север десятки тысяч судов, которые идут сегодня через Суэцкий канал, представляется пока нереальным. Только крупные международные консорциумы могут себе позволить арктические проекты, и это делает необходимым сотрудничество многих стран.

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