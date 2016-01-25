[Индекс номера 38 (15.03.2019)]

 Медицина 
Нужный диалог

Представители норильского отдела здравоохранения и инициативная группа родителей посетили детскую поликлинику на ул. Бегичева, 24а, на базе которой планируется объединить детские поликлиники Центрального района.
Напомним, эта тема обсуждается уже больше трёх лет. Нелегко даётся такое решение местным властям. И родители относятся к нему неоднозначно: казалось бы, они не против объединения, но опасаются, что после него ухудшатся условия в медучреждении.
На днях делегация мам и пап вновь инициировала разговор на эту острую тему с руководителем территориального отдела краевого здравоохранения Кобой Кавтеладзе и главным врачом Норильской детской больницы Игорем Зайчиком.
Представители здравоохранения напомнили собравшимся, что решение об объединении поликлиник в одну структуру было принято Норильской детской больницей в конце февраля 2016–го, а 1 мая вышел приказ об утверждении согласованного краевым минздравом штатного расписания единой поликлиники.
— По замыслу администрации, объединение поликлиник способствует экономии ресурсов медучреждения, а при новой организации его работы медицинская помощь, оказываемая детям, станет более качественной и доступной, — подчеркнул Коба Иосифович, приведя ряд аргументов, доказывающих это.
В свою очередь родители считают нецелесообразным размещение объединённой детской поликлиники на ул. Бегичева, 24а. В частности, они выразили недовольство по поводу маленького гардероба там, неудовлетворительного состояния одного из кабинетов, плохой работы call–центра — дескать, невозможно записаться к узким специалистам и т. д. Одна из мам возмущалась, что на втором этаже поликлиники идёт ремонт: «Почему наши дети должны дышать лаками и красками?». Родители также предложили и свою альтернативу — переезд в здание роддома как вариант.
Говорили в кабинете руководителя местного отдела здравоохранения и о проблемах отрасли в целом, одна из них — нехватка в Норильске педиатров и врачей узкой специализации, оказывающих медицинские услуги для детского населения.
Коба Кавтеладзе ещё раз объяснил, что все вопросы решаемы и что модель деления на две поликлиники только на первый взгляд отвечает требованиям доступности медицинской помощи, а на самом деле это дробит силы и средства медицинского учреждения.
— Сегодня ещё возникают возражения относительно переезда, но мы в первую очередь работаем для того, чтобы оказывать медицинскую помощь жителям города максимально качественно и в доступной форме. При грамотной организации процесса объединение упростит жизнь и специалистам, и пациентам, — отметил он.
Обе стороны пока сходятся лишь в одной позиции: объединение поликлиник теоретически может состояться. Согласились они и в необходимости проведения контрольного рейда в здание на ул. Бегичева. По мнению одних, там вполне комфортно разместятся все службы вплоть до лаборатории с отдельным входом, другие продолжают считать, что для объединения пока ещё есть ряд препятствий.
«Заполярка» будет следить за развитием событий.

Марина Хорошевская
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