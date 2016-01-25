[Индекс номера 38 (15.03.2019)]

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Как по нотам

Вчера в концертном зале детской школы искусств стартовал XXI Региональный фестиваль–конкурс юных исполнителей «Надежда Норильска — 2019».
Первыми выступают юные пианисты
Это традиционный фестиваль инструментальной музыки, где юные норильчане — от 8 лет до студенческого возраста — показывают, чего они успели достичь за время обучения в музыкальной школе или колледже.
В течение первых двух конкурсных дней выступят пианисты, соло и с аккомпанементом. Затем, в субботу и воскресенье, музыкальные композиции представят ученики струнно–смычкового отделения. Завершат состязательную программу духовые инструменты. 20 марта состоится гала–концерт, где победители конкурса сыграют свои лучшие произведения.
В жюри фестиваля приглашены именитые музыканты и педагоги из Красноярска и Новосибирска: Елизавета Романовская, профессор кафедры специального фортепиано Новосибирской государственной консерватории им. Глинки; Александр Михеев, заслуженный артист РФ, педагог Красноярского колледжа искусств; Илья Николаев, виолончелист Красноярского камерного оркестра, преподаватель Красноярского колледжа искусств и Сибирского государственного института им. Хворостовского. Судьи будут оценивать выступления юных музыкантов по своим направлениям.
В этом году заявки на участие в фестивале–конкурсе подали около 160 учащихся музыкальных школ и колледжей искусств Норильска и Дудинки. С 15 по 19 марта участники будут состязаться с 12.00, а 20 марта в 18.00 начнётся гала–концерт. Зрителей ждут в городском концертном зале Норильской детской школы искусств (ул. Б. Хмельницкого, 17а).

Марина Андриюк
Фото Владимира МАКУШКИНА
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