[Индекс номера 38 (15.03.2019)]



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На пуантах, в туфлях и в балетках

800 детей из 34 хореографических коллективов Норильска примут участие в XIV Региональном конкурсе «Гран па».

Одна из номинаций конкурса – классический танец Это одно из самых ожидаемых и важных событий в танцевальной жизни города: «Гран па» обычно проводится раз в два года, а между нынешним и предыдущим конкурсом прошло целых четыре. Поэтому хореографические ансамбли готовились к выступлениям особенно тщательно: специально создавали новые номера и шили костюмы. По словам организаторов конкурса, исследование репертуара танцевальных коллективов Норильска показало, что если народных композиций у танцоров довольно много, то современных постановок явно недостаточно. Поэтому в «Гран па» к уже привычным номинациям добавили две новые: бальные танцы и современное направление — contemporary, джаз, модерн. Таким образом, зрителей ожидает немало открытий и громких премьер. Конкурс «Гран па» проходит с 14 по 16 марта в Большом зале Городского центра культуры. Вчера коллективы выступали в номинациях: классический, народный танец, соло, малые формы и стилизованный танец. Сегодня участники покажут своё мастерство в номинациях: бальный, эстрадный, современный танец. Завтра в 15.00 состоится гала–концерт XIV Регионального конкурса хореографических коллективов «Гран па». В программе — лучшие постановки танцевальных коллективов Норильска, Талнаха, Кайеркана, Оганера и Дудинки.

Мария Васильева Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Это одно из самых ожидаемых и важных событий в танцевальной жизни города: «Гран па» обычно проводится раз в два года, а между нынешним и предыдущим конкурсом прошло целых четыре. Поэтому хореографические ансамбли готовились к выступлениям особенно тщательно: специально создавали новые номера и шили костюмы.По словам организаторов конкурса, исследование репертуара танцевальных коллективов Норильска показало, что если народных композиций у танцоров довольно много, то современных постановок явно недостаточно. Поэтому в «Гран па» к уже привычным номинациям добавили две новые: бальные танцы и современное направление — contemporary, джаз, модерн. Таким образом, зрителей ожидает немало открытий и громких премьер.Конкурс «Гран па» проходит с 14 по 16 марта в Большом зале Городского центра культуры. Вчера коллективы выступали в номинациях: классический, народный танец, соло, малые формы и стилизованный танец. Сегодня участники покажут своё мастерство в номинациях: бальный, эстрадный, современный танец.Завтра в 15.00 состоится гала–концерт XIV Регионального конкурса хореографических коллективов «Гран па». В программе — лучшие постановки танцевальных коллективов Норильска, Талнаха, Кайеркана, Оганера и Дудинки.

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