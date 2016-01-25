[Индекс номера 42 (21.03.2019)]



Гордость Талнаха

Горожане определили, как будет выглядеть памятник горняку, который установят в рудной столице.

В конце февраля на суд норильчан представили три эскиза будущей скульптуры «Горняк». Голосование за лучший вариант шло на официальном сайте города norilsk–city.ru, а также в Талнахском территориальном управлении. Всего в голосовании приняли участие свыше тысячи горожан. Выбор был сделан в пользу варианта № 3 — именно на основе этого эскиза после доработки и уточнения деталей и будет создана скульптура. Предполагается, что высота полной композиции — фигуры горняка вместе с гранитным постаментом и бетонной основой — составит 4,1 метра. На постаменте предлагается выбить памятную надпись, например, «Славься на века, труд горняка!». Местом размещения скульптуры выбрана главная площадка Талнаха — площадь Горняков. Как рассказал заместитель главы Норильска по району Талнах Михаил Шевченко, установить в рудной столице скульптуру, посвящённую представителям главной её профессии, предложили сами талнахцы. Подхватив эту идею, Талнахское территориальное управление обратилось в скульптурно–производственный комбинат «ЛитАрт». В декабре минувшего года московский скульптор Андрей Шипунов побывал в Талнахе и приступил к работе над проектом. Деньги на создание скульптуры будут выделены «Норникелем», талнахскими предприятиями и городским бюджетом. Организаторы надеются, что успеют изготовить и установить монумент к Дню шахтёра.

Светлана Гунина Коллаж Людмилы КАРМАНОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В конце февраля на суд норильчан представили три эскиза будущей скульптуры «Горняк». Голосование за лучший вариант шло на официальном сайте города norilsk–city.ru, а также в Талнахском территориальном управлении.Всего в голосовании приняли участие свыше тысячи горожан. Выбор был сделан в пользу варианта № 3 — именно на основе этого эскиза после доработки и уточнения деталей и будет создана скульптура. Предполагается, что высота полной композиции — фигуры горняка вместе с гранитным постаментом и бетонной основой — составит 4,1 метра. На постаменте предлагается выбить памятную надпись, например, «Славься на века, труд горняка!». Местом размещения скульптуры выбрана главная площадка Талнаха — площадь Горняков.Как рассказал заместитель главы Норильска по району Талнах Михаил Шевченко, установить в рудной столице скульптуру, посвящённую представителям главной её профессии, предложили сами талнахцы. Подхватив эту идею, Талнахское территориальное управление обратилось в скульптурно–производственный комбинат «ЛитАрт». В декабре минувшего года московский скульптор Андрей Шипунов побывал в Талнахе и приступил к работе над проектом.Деньги на создание скульптуры будут выделены «Норникелем», талнахскими предприятиями и городским бюджетом. Организаторы надеются, что успеют изготовить и установить монумент к Дню шахтёра.

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