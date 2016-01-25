[Индекс номера 42 (21.03.2019)]



ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Снова за партой

Экзамен по русскому языку для родителей прошёл в школе № 14.

Родители сдают ЕГЭ Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» проходит с 2017 года по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Её главная цель — позволить родителям будущих выпускников средних школ пройти чрез всю процедуру единого государственного экзамена, чтобы понять, что это такое, и помочь настроиться на нужную волну своим детям. Родителям предложили пройти семь разноуровневых тестовых заданий по нескольким разделам русского языка и написать сочинение определённого формата по приведённому тексту. В день акции всё — регистрация, проверка на наличие гаджетов, распечатка контрольно–измерительных материалов и контроль за своевременной сдачей работ — в точности соответствовало правилам проведения ЕГЭ. В экзамене приняли участие 25 норильских мам и пап. Вся процедура, вместе с досмотром и самим экзаменом, заняла около двух часов. С собой можно было взять только гелевую ручку и паспорт — остальные вещи, включая сумки и телефоны, пришлось оставить за пределами кабинета, где сдаётся экзамен. Каждый участник сел на закреплённое за ним место, все выслушали подробный инструктаж: как заполнять бланки, можно ли ходить по аудитории, в каких случаях можно подать апелляцию и так далее. Во время экзамена велась видеосъёмка. — Взрослым важно было узнать, как выглядит подготовка и написание ЕГЭ, как сформированы задания, какие эмоции вызывает экзамен, насколько стрессовая это ситуация. Кстати, ЕГЭ для родителей длился не 3 часа 55 минут, как у их детей на настоящем экзамене, а около тридцати минут. За это время мамы и папы получили возможность убедиться, что в ЕГЭ всё не так страшно, как кажется, что не стоит нервничать и паниковать, — отметили специалисты управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.

Марина Хорошевская Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» проходит с 2017 года по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Её главная цель — позволить родителям будущих выпускников средних школ пройти чрез всю процедуру единого государственного экзамена, чтобы понять, что это такое, и помочь настроиться на нужную волну своим детям.Родителям предложили пройти семь разноуровневых тестовых заданий по нескольким разделам русского языка и написать сочинение определённого формата по приведённому тексту. В день акции всё — регистрация, проверка на наличие гаджетов, распечатка контрольно–измерительных материалов и контроль за своевременной сдачей работ — в точности соответствовало правилам проведения ЕГЭ.В экзамене приняли участие 25 норильских мам и пап. Вся процедура, вместе с досмотром и самим экзаменом, заняла около двух часов. С собой можно было взять только гелевую ручку и паспорт — остальные вещи, включая сумки и телефоны, пришлось оставить за пределами кабинета, где сдаётся экзамен. Каждый участник сел на закреплённое за ним место, все выслушали подробный инструктаж: как заполнять бланки, можно ли ходить по аудитории, в каких случаях можно подать апелляцию и так далее. Во время экзамена велась видеосъёмка.— Взрослым важно было узнать, как выглядит подготовка и написание ЕГЭ, как сформированы задания, какие эмоции вызывает экзамен, насколько стрессовая это ситуация. Кстати, ЕГЭ для родителей длился не 3 часа 55 минут, как у их детей на настоящем экзамене, а около тридцати минут. За это время мамы и папы получили возможность убедиться, что в ЕГЭ всё не так страшно, как кажется, что не стоит нервничать и паниковать, — отметили специалисты управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.

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