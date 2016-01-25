[Индекс номера 42 (21.03.2019)]

 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 
Первые шаги к победе

Пять маленьких норильчан получили возможность пройти лечение и реабилитацию благодаря помощи фонда «69 параллель».
Весенняя ярмарка «Подарошная», организованная благотворительным фондом «69 параллель», проходила в СРК «Арена» со 2 по 8 марта. На ней было собрано более 168 000 рублей на оплату курса реабилитации для Даниила Чудова. У мальчика непростой диагноз — ДЦП, двойная гемиплегия, состояние средней тяжести, но он и его родители не теряют надежды на улучшение. Всего для отправки восьмилетнего норильчанина в казанский центр «Первый шаг» требуется 240 000 рублей. Сбор средств продолжается.
Норильчане всегда с готовностью откликаются на призывы сотрудников фонда о помощи, становятся активными участниками и покупателями ярмарок. Так, на предновогодней «Подарошной» удалось собрать средства на реабилитацию четырёхлетнему Илюше Собореву и на лекарства для десятилетней Юли Котко. У Ильи — ДЦП, и уже в апреле он поедет в пензенский центр, чтобы попробовать научиться ходить. Совсем недавно мальчик сделал первые самостоятельные шаги, и сейчас очень важно закрепить эту победу. Стоимость курса — 134 тысячи рублей.
Юля Котко в прошлом году была на госпитализации– обследовании в Москве, и врачи поставили ей диагноз: глобальный гломерулосклероз, нефросклероз. Горожане помогли приобрести для Юли, которой уже в мае сделают операцию по пересадке почек, часть жизненно необходимых лекарств.
В апреле на курс реабилитации в Пензу поедет пятилетний Максим Пономарёв (ДЦП). Максим с мамой очень много и активно занимается — они посещают занятия по оздоровительному плаванию, и после курса, призванного поставить мальчика на ноги, планируют посещать занятия по катанию на роликовых коньках по методике «Ролики мечты».
В мае аналогичный курс в Пензе ждёт и семилетнюю Милену Балабанову, у которой тоже ДЦП. Поездка осуществляется на средства, собранные по программе частных пожертвований «Норникеля», и деньги, заработанные фримаркетом «Сундук».

Помочь маленьким горожанам можно, зайдя на сайт фонда «69 параллель»: http://bf69.ru. Чтобы внести пожертвование, нужно найти историю ребёнка, нажать кнопку «Помочь сейчас», внести любую посильную сумму, нажать «Пожертвовать» и указать данные банковской карты.

Наталья Черкашина
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