[Индекс номера 42 (21.03.2019)]



Здравоохранение

В ногу со временем

В декабре 2018 года российской системе медико–социальной экспертизы исполнилось 100 лет. За это время она превратилась в самостоятельную отрасль научных знаний и систему практической деятельности. Об актуальных инновациях «Заполярной Правде» рассказал руководитель бюро МСЭ № 41 в Норильске Антон Беляков.

Реабилитационный центр для детей-инвалидов «Виктория» Точнее не бывает В последние годы Минтруда России и Федеральным бюро медико–социальной экспертизы проводится серьёзная работа по модификации нормативно–правовой базы по установлению инвалидности. Так, в 2015 году введена новая система оценки нарушений функций организма человека при различных заболеваниях, последствиях травм и дефектах. Она позволяет более точно, в процентах, определить, насколько выражена степень нарушенных функций организма у пациента с учётом всех особенностей патологического процесса — тяжести течения, частоты и продолжительности обострений. Важное значение для упрощения процедуры установления инвалидности имеют внесённые 14 апреля 2018 года изменения в Правила признания лица инвалидом, утверждённые Постановлением правительства РФ № 95 от 20 февраля 2006 года. Расширен перечень заболеваний, дефектов, нарушений функций органов и систем организма, при которых инвалидность устанавливалась бессрочно (а детям — до 18 лет) уже при первичном обращении гражданина в бюро медико–социальной экспертизы, кроме того, конкретизировано, в каких случаях это происходит. Также в новой редакции Правил прописано, в каких случаях специалистами бюро принимается решение о заочной форме освидетельствования по представленным медико–экспертным документам. Дан перечень конкретных заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, при которых гражданам устанавливается инвалидность без личного присутствия. Учитывается проживание гражданина в отдалённой или труднодоступной местности, тяжёлое общее состояние, препятствующее его транспортировке. Всё в одном Обязательным условием обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей является максимальная доступность всех необходимых услуг. Выполнение данной задачи требует согласованной деятельности учреждений различного профиля, призванных помочь человеку в процессе реабилитации. При этом важно организовать работу так, чтобы между ведомствами оперативно передавалась информация, необходимая для оказания помощи инвалиду. Три года назад в России был создан Федеральный реестр инвалидов — единая база данных, содержащая различные сведения о россиянах, имеющих инвалидность (группа инвалидности, ограничения жизнедеятельности, рекомендованные мероприятия в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, оказываемые меры социальной защиты, льготы). Информацией портала могут пользоваться федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги инвалидам, а также инвалиды и их законные представители — они могут сделать это, зарегистрировавшись на Едином портале государственных и муниципальных услуг. По потребностям Сегодня специалисты учреждений медико–социальной экспертизы не только устанавливают группу инвалидности, но и определяют потребности инвалидов. Исходя из них, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) и назначаются ответственные за её исполнение. Между учреждением МСЭ и ведомствами, определёнными исполнителями реабилитационных мероприятий — а это органы исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования, содействия занятости населения, физической культуры и спорта, региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации — действует электронный обмен данными. Так, данные о разработанных ИПРА из всех бюро МСЭ Красноярского края оперативно поступают в общую базу данных «Витрина», разработанную Федеральным бюро медико–социальной экспертизы. Краевые ведомства — исполнители реабилитационных мероприятий — подключены к этой базе данных, что позволяет им отслеживать нуждаемость каждого инвалида в мерах реабилитации, и направлять данные о нём в подведомственные учреждения ещё до обращения туда самого получателя услуг. Такой механизм позволяет максимально использовать реабилитационный потенциал учреждений и организаций, находящихся в ведении каждого органа исполнительной власти субъекта РФ и эффективно осуществлять контроль за своевременностью и полнотой предоставления инвалиду всех рекомендованных ему мероприятий, услуг и технических средств реабилитации. В настоящее время также ведутся технические работы по внедрению электронного межведомственного взаимодействия между учреждениями медико–социальной экспертизы и органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения, благодаря которому направления на медико–социальную экспертизу будут поступать из медицинской организации в бюро МСЭ в электронном виде по защищённым каналам связи. На период настройки электронной системы взаимодействия обмен осуществляется на бумажных носителях с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Межведомственный обмен позволяет специалистам МСЭ оценивать полноту и качество оформления направлений и, в случае необходимости, возвращать их в лечебное учреждение для доработки, что упростит процедуру подачи документов для самого гражданина. Знак отличия Говоря об инновациях, стоит отметить, что с сентября 2018 года учреждения МСЭ оформляют автомобильные знаки «Инвалид», подтверждающие право на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых инвалидами и их перевозящих. Такой знак, дающий право на парковку в специально отведённых местах, принадлежит конкретному инвалиду и может использоваться только на том автомобиле, на котором инвалид передвигается. Все данные о знаке вносятся в Федеральный реестр инвалидов.

Сегодня структура главного бюро МСЭ по Красноярскому краю Минтруда России представлена обширной сетью подразделений из 41 бюро, пяти экспертных составов и восьми отделов. В Норильске работают два бюро — МСЭ № 41 и 40. И ещё одно, МСЭ № 43, находится в Дудинке. Телефон горячей линии главного бюро 8 (391) 227–86–16.

Надежда Сидор Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В последние годы Минтруда России и Федеральным бюро медико–социальной экспертизы проводится серьёзная работа по модификации нормативно–правовой базы по установлению инвалидности. Так, в 2015 году введена новая система оценки нарушений функций организма человека при различных заболеваниях, последствиях травм и дефектах. Она позволяет более точно, в процентах, определить, насколько выражена степень нарушенных функций организма у пациента с учётом всех особенностей патологического процесса — тяжести течения, частоты и продолжительности обострений.Важное значение для упрощения процедуры установления инвалидности имеют внесённые 14 апреля 2018 года изменения в Правила признания лица инвалидом, утверждённые Постановлением правительства РФ № 95 от 20 февраля 2006 года. Расширен перечень заболеваний, дефектов, нарушений функций органов и систем организма, при которых инвалидность устанавливалась бессрочно (а детям — до 18 лет) уже при первичном обращении гражданина в бюро медико–социальной экспертизы, кроме того, конкретизировано, в каких случаях это происходит.Также в новой редакции Правил прописано, в каких случаях специалистами бюро принимается решение о заочной форме освидетельствования по представленным медико–экспертным документам. Дан перечень конкретных заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, при которых гражданам устанавливается инвалидность без личного присутствия. Учитывается проживание гражданина в отдалённой или труднодоступной местности, тяжёлое общее состояние, препятствующее его транспортировке.Обязательным условием обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей является максимальная доступность всех необходимых услуг. Выполнение данной задачи требует согласованной деятельности учреждений различного профиля, призванных помочь человеку в процессе реабилитации. При этом важно организовать работу так, чтобы между ведомствами оперативно передавалась информация, необходимая для оказания помощи инвалиду.Три года назад в России был создан Федеральный реестр инвалидов — единая база данных, содержащая различные сведения о россиянах, имеющих инвалидность (группа инвалидности, ограничения жизнедеятельности, рекомендованные мероприятия в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, оказываемые меры социальной защиты, льготы).Информацией портала могут пользоваться федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги инвалидам, а также инвалиды и их законные представители — они могут сделать это, зарегистрировавшись на Едином портале государственных и муниципальных услуг.Сегодня специалисты учреждений медико–социальной экспертизы не только устанавливают группу инвалидности, но и определяют потребности инвалидов. Исходя из них, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) и назначаются ответственные за её исполнение.Между учреждением МСЭ и ведомствами, определёнными исполнителями реабилитационных мероприятий — а это органы исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования, содействия занятости населения, физической культуры и спорта, региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации — действует электронный обмен данными.Так, данные о разработанных ИПРА из всех бюро МСЭ Красноярского края оперативно поступают в общую базу данных «Витрина», разработанную Федеральным бюро медико–социальной экспертизы. Краевые ведомства — исполнители реабилитационных мероприятий — подключены к этой базе данных, что позволяет им отслеживать нуждаемость каждого инвалида в мерах реабилитации, и направлять данные о нём в подведомственные учреждения ещё до обращения туда самого получателя услуг.Такой механизм позволяет максимально использовать реабилитационный потенциал учреждений и организаций, находящихся в ведении каждого органа исполнительной власти субъекта РФ и эффективно осуществлять контроль за своевременностью и полнотой предоставления инвалиду всех рекомендованных ему мероприятий, услуг и технических средств реабилитации.В настоящее время также ведутся технические работы по внедрению электронного межведомственного взаимодействия между учреждениями медико–социальной экспертизы и органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения, благодаря которому направления на медико–социальную экспертизу будут поступать из медицинской организации в бюро МСЭ в электронном виде по защищённым каналам связи. На период настройки электронной системы взаимодействия обмен осуществляется на бумажных носителях с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.Межведомственный обмен позволяет специалистам МСЭ оценивать полноту и качество оформления направлений и, в случае необходимости, возвращать их в лечебное учреждение для доработки, что упростит процедуру подачи документов для самого гражданина.Говоря об инновациях, стоит отметить, что с сентября 2018 года учреждения МСЭ оформляют автомобильные знаки «Инвалид», подтверждающие право на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых инвалидами и их перевозящих. Такой знак, дающий право на парковку в специально отведённых местах, принадлежит конкретному инвалиду и может использоваться только на том автомобиле, на котором инвалид передвигается. Все данные о знаке вносятся в Федеральный реестр инвалидов.

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