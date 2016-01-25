Кто может обращаться к услугам благотворительного фонда? Какие проблемы он в силах решить? Об этих и о других темах мы поговорили с Натальей Солодовник, председателем благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».
О благополучателях
– По каким критериям выбираются благополучатели фонда? Какие виды помощи может оказать БФ «Территория добра»?
– Фонд — не стихийная организация, живущая по собственным законам, он подчиняется правилам государства, в котором ведёт свою деятельность. Для каждого благотворительного фонда основным документом, которым регламентируется его работа, является ФЗ–135. Второй важный документ — Устав фонда, утверждаемый в Минюсте. В нём прописаны направления деятельности фонда (благотворительные программы). Есть узконаправленные организации, к примеру, помогающие людям с редкими заболеваниями. Другие имеют более широкий охват. Как правило, это БФ федерального уровня, которые работают на территории всей страны, решая множество проблем, — от трудностей сельских библиотек до организации операций для больных детей.
В нашем фонде четыре приоритетных направления: культура, спорт, образование и социальная поддержка. Эти программы подразумевают оказание помощи как организациям, так и частным лицам — например, талантливым ребятам, которым надо выехать на крупные турниры, выступления. У нас особенный город, и поддержка в связи со сложностями северной логистики требуется часто, причём в рамках всех направлений нашей деятельности. Мы приобретаем билеты, оплачиваем взносы, поддерживаем культурные и образовательные инициативы, лечение и реабилитацию нуждающихся.О фандрайзинге
– Выходит, обращаться в БФ можно и для однократной, относительно небольшой (вроде покупки билетов на самолёт) помощи, и для комплексной, например, для лечения?
– Да, но в любом случае всё начинается с обращения и подачи документов (для частных лиц — паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинские документы — направление либо иное основание для оказания помощи, а также справка о доходах и согласие на обработку персональных данных). Иногда мы отказываем заявителю — в случаях, когда оснований для выделения помощи по закону нет или есть иные способы достижения цели, а также, если запрос не соответствует положениям Устава фонда.
Все без исключения БФ, и маленькие, и большие, занимаются фандрайзингом — привлечением средств. В нашем фонде фандрайзинг в основном применяется в программе соцподдержки, так как она является самой расходной. Здесь важно получить от благополучателя согласие на разглашение персональных данных (ФИО, диагноз). Бывает, что люди не готовы к этому, тогда мы, к сожалению, не можем им помочь. Главное в работе любого фонда — открытость и прозрачность.
Есть ещё один путь для эффективной благотворительности — благотворительное донорство, когда социально ориентированный бизнес консолидируется вокруг фонда, которому доверяет, разделяет его позицию и готов регулярно участвовать в реализации программ. Тут тоже очень важно быть максимально честными и открытыми в своей деятельности, своевременно предоставлять отчёты о расходовании средств, стать с партнёрами настоящими друзьями и не забывать говорить им спасибо.
У нашего фонда такие партнеры есть, и это здорово. Хотелось бы, чтобы к нам присоединялись и другие организации, которым интересно то, что делает наш фонд, ведь вместе можно сделать гораздо больше. Давняя мечта — более плотно взаимодействовать с авиакомпаниями, которые предоставляли бы нам квоты на места, ведь потребность в выезде на лечение и реабилитацию у норильчан довольно высока. Мы и сейчас сотрудничаем, но пока это лишь разовые акции.Об активности норильчан
– Насколько охотно горожане участвуют в сборе средств? Во многих магазинах регулярно устанавливают боксы для пожертвований.
– Сегодня благотворительность в почёте, люди идут навстречу, и это хорошо. Боксы для пожертвований, думаю, будут существовать всегда — они служат наглядным сигналом SOS. Хотя сегодня мы задействуем и другие формы благотворительных сборов: перечисления по смс на короткий номер 3443 со словом СЕРДЕЧНО, активно продвигаем автоплатежи. Часто происходит так, что мы вспоминаем о чужой беде, лишь увидев телесюжет или фотографию в соцсетях. Но если бы раз в месяц у человека автоматически списывалась небольшая сумма, 50, 100, 200 рублей — кто сколько может — объёмы пожертвований выросли бы в разы. Часто такую сумму мы даже не замечаем, это лишь капля, но с каждого по капле — будет море. А для кого–то — маленький шаг к счастью. Шаблоны с реквизитами многих фондов, в том числе и нашего, можно найти в сервисе Сбербанк–онлайн. Нужно всего один раз уделить время заполнению этого шаблона, и каждый месяц определённая вами сумма пожертвования будет перечисляться на счёт фонда.
Помимо прочего, в Норильске развита и событийная благотворительность, находящая выражение в проведении крупных городских праздников, таких как фестиваль «Добрый Норильск», «Заварка Фест», творческие вечера, спектакли, концерты, благотворительный забег и ярмарки. Обычно сбор средств продолжается, пока не будет набрана нужная сумма. Под каждый запрос разрабатывается программа, где поэтапно описываются мероприятия по привлечению средств, указаны места расположения боксов, время выемки денег и так далее.
– А на что нужно обращать внимание, если я хочу сделать пожертвование?
– Прежде всего присмотритесь, от кого исходит призыв о помощи. Широкая душа — это прекрасно, но не хочется, чтобы вашей добротой воспользовались нечистые на руку люди. Опуская деньги в бокс, прочтите, кому и на что вы жертвуете. Нередко мошенники устанавливают подставные ящики или создают фальшивые ссылки в соцсетях. Такие случаи встречались и у нас, особенно это распространено в интернет–группах. Я благодарна волонтёрам, которые находили эти сообщения и добивались их удаления.
Есть и псевдоблаготворительность — когда деньги собирают действительно на доброе дело, но не системно и не совсем прозрачно. Так что проверьте всё хорошенько, чтобы не совершить ошибку. Это важно, ведь, попавшись однажды на удочку мошенников, вы можете в другой раз отказать кому–то в реальной помощи.О сотрудничестве
– В Норильске работает ещё один благотворительный фонд — «69 параллель». Как строится ваше сотрудничество? Есть ли пересекающиеся направления?
– В нашем городе есть несколько благотворительных организаций, и это хорошо, так как больше людей могут получить помощь. Мы — партнёры и можем рекомендовать друг друга. Но в работе каждого есть свои особенности. «69 параллель» ассоциируется у норильчан с магазином «Сундук» и программами реабилитации для детей–инвалидов. Центр милосердия — это патронаж тяжело больных людей, одиноких стариков, мамочек–одиночек. «Территория добра» известна программой помощи детям с тяжёлыми заболеваниями и нуждающимися в реабилитации, а также активной поддержкой культурных, образовательных и спортивных инициатив. В качестве примера приведу организацию популярного у норильчан турнира по боксу на призы группы компаний «Жар.Птица», который в этом году пройдёт уже в 13-й раз; работу спортклуба «Зевс», который родился в партнёрстве с Норильским техникумом промышленных технологий и сервиса; благотворительный забег.
Знаете, самое приятное — говорить кому–то: «Да, мы вас поддержим» и быть твёрдо уверенным, что так и будет. Но когда идёт речь о сборе средств, к примеру, на лечение — а зачастую это огромные суммы, найти которые очень непросто, — мы сталкиваемся с тем, что люди, поглощённые своей бедой, не понимают сложностей нашей работы. Поверьте, ни один БФ не располагает безграничными возможностями. Но мы всегда готовы помочь, если это в наших силах.
Кстати, благотворительность — это не раздача денег. Это продукты, билеты, расходные материалы, договор с клиникой на оказание медицинских услуг. Это обязательная отчётность: чек, товарная накладная, договор (в случае работы с клиникой — ещё и акт выполненных работ по завершению лечения). Практически в ста процентах случаев средства сразу же направляются на расчётный счет организации, и лишь в единичных ситуациях мы оставляем за собой право перевести деньги благополучателю на банковскую карту, предварительно оговорив способы отчётности. Но это, повторюсь, очень редкие исключения.Записала Татьяна ЗачупейкоФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда